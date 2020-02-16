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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55395540554155425543>
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:28

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:31

  Schmit написав:
  shapo написав:Шарий
Похоже пан shapo вступил в секту свидетелей шария.

шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".
И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:36

  Starikan написав:отчаявшегося и уставшего "простого народа".

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:45

  budivelnik написав:
  shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?

:lol: :lol: :lol:
Забейте в поиск *рагуль*.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:45

  Starikan написав:шарий - "новая надежда" (с) отчаявшегося и уставшего "простого народа".
И "скрытая угроза" (с) порохоботам и соросятам.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Анатолий Шарий

Друзья. Я на протяжение всей своей скромной деятельности регулярно сталкиваюсь с обвинениями в "завуалированной пророссийской пропаганде".
Я уверен, она заключается в том, что я живу в Европе и Россию принципиально не посещаю, хотя очень хочу, мечтаю о музеях тамошних, обожаю их кухню да и просто там много интересного. Живу в ЕС, потому что живи я в России - эта пропаганда была бы явной. А так - тайная.
Убежден, что тайность этой пропаганды в том, что я ничего о России не говорю, ведь говорил бы - была бы она, опять-таки, явной.
Из-за своей хитрости я рассказываю, как люблю Европу, а ведь если бы не рассказывал, так не была бы эта пропаганда тайной. Хитер, собака. А, ну и меня бы выгнали из Европы, если бы говорил, что не люблю ее. Так тут всегда, не любишь - выгоняют. Или пожизненное дают.
Но одного никто мне так и не объяснил, как я ни просил. ЗАЧЕМ нужно ТАЙНО быть пророссийским, если ЯВНО пророссийские силы получили в стране второе место в парламенте?
И ЧТО я потерял бы, будь ОТКРЫТО пророссийским, а ЧТО выиграл бы?
ЧЕГО или КОГО я, обеспеченный, легальный и уважаемый европейский житель, должен бояться, чтобы в стране, где народ дал колоссальный процент голосов за ОПЗЖ, начать внедрять пророссийские, причем, очень аргументированные месседжи?
Я вот с этим никак разобраться не могу. Есть же логика какая-то, верно? Где-то же должна быть логика? Или это вечное нытье о "тайной пророссийской пропаганде" и есть пропаганда, причем для самых тупорылых?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:50

  freeze написав:
  shapo написав:Логика подсказывает, что нужно просто отказаться и отгородиться от этих территорий де-юре не отказываясь от них.
Да так и будет с вероятностью 99,9 %.
  shapo написав:В противном случае всем "патриотам" нужно сформировать ударную дивизию и попытаться отбить Донбасс силой, а не тявкать на Зеленского быстро забыв что сами делали 6 лет
Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.

Готов подписаться под каждым словом.
Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:52

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.
2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
:lol: :lol: :lol:
Забейте в поиск *рагуль*.
Нащо так складно...
Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас як
рагуль дейтройт в своєму черговому.......
Підходить?
Чи скаргу натисните?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:54

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Например, что конкретно означает "отгородиться"?
1 Створити парокілометрову зону на контрольованій нами території з якої виселити все населення
2 Назвати цю зону-полігоном і проводити там стрільби по графіку,але без уточнень в яку точку
3 Автоматично відкривати вогонь по всьому що здурі попре в цю зону
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:59

  zРадио написав:
  Renee написав: Бессмысленные обстрелы???? А кто начинал? Кто Краматорск обстрелял??? Там следствие было из местных! Кто Мариуполь обстрелял? И да Путлер дальше бы пошел! Ему в Крым нужна была дорога ивода !!!И сейчас ему это надо. И получит при таком Пре!
Я волонтерством занималась. Так в первых запросах стояли даже шнурки для берцев!!! Не говоря уже о белье. В моем городе девчонки трусы шили из простыней.Вот, такая была армия после Яныка.
А вы, батенька, тихая сволочь! :twisted:

О, как же, порохобот и не волонтер - быть того не может. У всех один и тот же набор инструментов:
- я там был(а), а тебя там не было;
- побольше знаков возмущения "?" и "!" и обвинений оппонента в крамоле;
- оскорбление типа "сволочь" в попытке выставить оппонента моральным ур**, у которого то и права на свое мнение быть не может.
Старо и нелепо...

И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.
И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.
А вы такой же моральный ур**, как и shapo.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 00:02

  19yuriy91 написав:...............
ну у меня один дед не вернулся с войны.
я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. :D нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.
не говоря уже о наших детях.
а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.
......

Немного добавлю к старому ответу.
Неприязнь (вражда), действительно, не прививались.
Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения.
Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения.
Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало).
Зображення
И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной.
Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам".
И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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