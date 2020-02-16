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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 лют, 2020 00:04
Starikan написав: freeze написав:
Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.
Готов подписаться под каждым словом.
Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?
На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.
Так что опыт подсказывает два возможных варианта.
Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.
Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:05
ЛАД написав:
Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.
А у нас громадянська ?
Чи агресія росії?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:11
Козак-характерник написав:
.......
І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку.
Во многих вопросах залишаю.
Но есть принципиальные вопросы, где такого права нет. Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже. То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:12
budivelnik написав: detroytred написав:
budivelnik написав:
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.
2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Забейте в поиск *рагуль*.
Нащо так складно...
Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас якрагуль дейтройт
в своєму черговому.......
Підходить?
Чи скаргу натисните?
У Вас, как и зачастую, ошибочное понимание смысла в сообщении.
Посмотреть Вам я посоветовал, чтобы Вы сами увидели, кто и как кого называл рагулем
Мне об украинцах не попалось.
Попалось о конкретном лице))
И в ответ))
Насчёт скарги с какого перепугу спрашиваете-то?!
Я ни разу не натискав и не собираюсь.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:13
Starikan написав:
И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.
И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.
А вы такой же моральный ур**, как и shapo.
А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.
Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!
Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:17
budivelnik написав: shapo написав:
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Вот в той фразе, которую, то ли к сожалению, то ли к счастью на форуме решили не оставлять, ты тоже все "побудував відносно некоректно". И так же неуклюже пытаешься отбрехаться...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:23
freeze написав: Starikan написав: freeze написав:
Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.
Готов подписаться под каждым словом.
Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?
На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.
Так что опыт подсказывает два возможных варианта.
Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.
Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям.
Ключевые слова "отсутствует ненависть".
За экономические связи - двумя руками.
Но при условии расформирования армейских корпусов ЛДНР и ввода миротворцев на линию раздела. Пусть даже это будут регулярные российские части, как в Приднестровье.
Но не верится, что такое возможно.
Рашке это вообще не нужно, у нас полно сторонников точки зрения "кемска волость", да и сложно это преподать как наилучший выход, а не как сдача государственных интересов.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:29
zРадио написав: Starikan написав:
И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.
И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.
А вы такой же моральный ур**, как и shapo.
А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.
Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!
Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**!
Вот и договорились
Военный сбор платят все - тут нет вашей особой заслуги.
Кстати, я ни с кем не меряюсь.
Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:30
ЛАД написав:
Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже.
Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.
ЛАД написав:
То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило.
Тут не зрозумів. Вважаєте релігію - злочином? Будь яку? Чи лише християнство?
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 17 лют, 2020 00:34, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 00:31
budivelnik написав: shapo написав:
Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?
Простите, Вы так и не поняли, что написали х__йню?
Ещё раз простите за мой французский.
Я уже приводил толкование, но тот пост, кажется, удалили. В любом случае, освежу:
Рагу́ль (також ро́гуль) — «сільський житель» в українському та російському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. ..... У ширшому розумінні — малокультурна людина.
......
Дослідник історії Львова Ілько Лемко:
« Означення "рагуль", що, нагадую, у жодному разі не є означенням національним чи соціальним, найближче стикається з означенням "плебей", що є протилежністю до людини шляхетної як не за походженням, то, принаймні, за духом. Рагульській пихатості протистоїть природна простота і благородство шляхетних - антирагулізм.[2] »
« Але якщо хтось думає, що "рагулі" - це українці, а стисліше - галичани з села, той глибоко помиляється. Я зустрічав типових рагулів росіян і євреїв, які все життя мешкали у великих містах. Отже, перед тим, як говорити про рагулів, треба їх якомога чіткіше термінологічно ідентифікувати.[2] »
Из укр. Вики.
Рагуль - оскорбление личное, относящееся к конкретному человеку. Вы оскорбляете нацию и даже не понимаете этого.
Этим и следующим постом (ответом detroytred
"у) подтверждаете свой рагулизм.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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