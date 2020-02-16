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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5540554155425543> Додано: Пон 17 лют, 2020 00:04 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.

Готов подписаться под каждым словом.

Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"? Готов подписаться под каждым словом.Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?



На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.

Так что опыт подсказывает два возможных варианта.

Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.

Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям. На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.Так что опыт подсказывает два возможных варианта.Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15206 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3946 раз. Подякували: 6050 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:05 ЛАД написав: Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни. А у нас громадянська ?

Чи агресія росії? А у нас громадянська ?Чи агресія росії? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22143 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:11 Козак-характерник написав: .......

І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку. .......І порада, колись давав Будівельнику й Вам теж підійде, та й власне всім і мені також: залиште собі і іншим право на помилку.

Во многих вопросах залишаю.

Но есть принципиальные вопросы, где такого права нет. Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже. То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило. Во многих вопросах залишаю.Но есть принципиальные вопросы, где такого права нет. Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже. То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:12 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.

2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?

Забейте в поиск *рагуль*. Забейте в поиск *рагуль*. Нащо так складно...

Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас як

рагуль дейтройт в своєму черговому.......

Підходить?

Чи скаргу натисните? Нащо так складно...Якщо для вас це прийнятно і приємно-то я буду звертатись до вас якв своєму черговому.......Підходить?Чи скаргу натисните?

У Вас, как и зачастую, ошибочное понимание смысла в сообщении.

Посмотреть Вам я посоветовал, чтобы Вы сами увидели, кто и как кого называл рагулем

Мне об украинцах не попалось.

Попалось о конкретном лице))

И в ответ))



Насчёт скарги с какого перепугу спрашиваете-то?!

Я ни разу не натискав и не собираюсь. У Вас, как и зачастую, ошибочное понимание смысла в сообщении.Посмотреть Вам я посоветовал, чтобы Вы сами увидели, кто и как кого называл рагулемМне об украинцах не попалось.Попалось о конкретном лице))И в ответ))Насчёт скарги с какого перепугу спрашиваете-то?!Я ни разу не натискав и не собираюсь. detroytred

Повідомлень: 23117 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:13 Starikan написав: И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.

И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.

А вы такой же моральный ур**, как и shapo. И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.А вы такой же моральный ур**, как и shapo.



А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.



Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!



Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**! А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**! zРадио

Повідомлень: 4939 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:17 budivelnik написав: shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?



Вот в той фразе, которую, то ли к сожалению, то ли к счастью на форуме решили не оставлять, ты тоже все "побудував відносно некоректно". И так же неуклюже пытаешься отбрехаться... Вот в той фразе, которую, то ли к сожалению, то ли к счастью на форуме решили не оставлять, ты тоже все "побудував відносно некоректно". И так же неуклюже пытаешься отбрехаться... zРадио

Повідомлень: 4939 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:23 freeze написав: Starikan написав: freeze написав: Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим. Готов подписаться под каждым словом.

Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"? Готов подписаться под каждым словом.Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"? На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.

Так что опыт подсказывает два возможных варианта.

Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.

Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям. На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.Так что опыт подсказывает два возможных варианта.Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям.

Ключевые слова "отсутствует ненависть".

За экономические связи - двумя руками.

Но при условии расформирования армейских корпусов ЛДНР и ввода миротворцев на линию раздела. Пусть даже это будут регулярные российские части, как в Приднестровье.



Но не верится, что такое возможно.

Рашке это вообще не нужно, у нас полно сторонников точки зрения "кемска волость", да и сложно это преподать как наилучший выход, а не как сдача государственных интересов. Ключевые слова "отсутствует ненависть".За экономические связи - двумя руками.Но при условии расформирования армейских корпусов ЛДНР и ввода миротворцев на линию раздела. Пусть даже это будут регулярные российские части, как в Приднестровье.Но не верится, что такое возможно.Рашке это вообще не нужно, у нас полно сторонников точки зрения "кемска волость", да и сложно это преподать как наилучший выход, а не как сдача государственных интересов. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:29 zРадио написав: Starikan написав: И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.

И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.

А вы такой же моральный ур**, как и shapo. И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.А вы такой же моральный ур**, как и shapo. А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.

Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!

Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**! А я и военного сбора плачу очень много, если уж на то пошло! И то, что можно отнести к благотворительности - деньги организации погибших АТО-шников - тоже переводил. Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!Так что, если вы скатились до того, чтобы этим меряться, вы и есть настоящий моральный ур**!

Вот и договорились

Военный сбор платят все - тут нет вашей особой заслуги.



Кстати, я ни с кем не меряюсь.

Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо. Вот и договорилисьВоенный сбор платят все - тут нет вашей особой заслуги.Кстати, я ни с кем не меряюсь.Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16658 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:30 ЛАД написав: Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже. Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже.

Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.



ЛАД написав: То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило. То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило.

Тут не зрозумів. Вважаєте релігію - злочином? Будь яку? Чи лише християнство? Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.Тут не зрозумів. Вважаєте релігію - злочином? Будь яку? Чи лише християнство? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 17 лют, 2020 00:34, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27705 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:31 budivelnik написав: shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Чи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЧи хтось памятає єврейські повстання в Україні проти Українців?



Простите, Вы так и не поняли, что написали х__йню?

Ещё раз простите за мой французский.

Я уже приводил толкование, но тот пост, кажется, удалили. В любом случае, освежу:

Рагу́ль (також ро́гуль) — «сільський житель» в українському та російському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. ..... У ширшому розумінні — малокультурна людина.

......

Дослідник історії Львова Ілько Лемко:

« Означення "рагуль", що, нагадую, у жодному разі не є означенням національним чи соціальним, найближче стикається з означенням "плебей", що є протилежністю до людини шляхетної як не за походженням, то, принаймні, за духом. Рагульській пихатості протистоїть природна простота і благородство шляхетних - антирагулізм.[2] »

« Але якщо хтось думає, що "рагулі" - це українці, а стисліше - галичани з села, той глибоко помиляється. Я зустрічав типових рагулів росіян і євреїв, які все життя мешкали у великих містах. Отже, перед тим, як говорити про рагулів, треба їх якомога чіткіше термінологічно ідентифікувати.[2] »

Из укр. Вики.

Рагуль - оскорбление личное, относящееся к конкретному человеку. Вы оскорбляете нацию и даже не понимаете этого.

Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм. Простите, Вы так и не поняли, что написали х__йню?Ещё раз простите за мой французский.Я уже приводил толкование, но тот пост, кажется, удалили. В любом случае, освежу:Из укр. Вики.Рагуль - оскорбление личное, относящееся к конкретному человеку. Вы оскорбляете нацию и даже не понимаете этого.Этим и следующим постом (ответом"у) подтверждаете свой рагулизм. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15388 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5540554155425543> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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