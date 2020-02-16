Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. 1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством? PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке
Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.
почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше...
Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.
Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было. Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых, итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место, причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен (Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше, пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось, в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под тем предлогом, что "это приятно ветеранам".
В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий "солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма, шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и, наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и приятно. http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 17 лют, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Starikan написав:И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь. И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии. А вы такой же моральный ур**, как и shapo.
1) Это ваша личная позиция помогать кому угодно, хоть бомжу, хоть дворовой собаке, хоть обворованной армии. Гордится тут нечем как и выставлять на показ 2) Я не ходил на Майданы т. к. не верю с советских времен в "всеобщие порывы" не говоря о их "лидерах". И воевать за людей которые получали 20 лет зарплату ничего не отдавая взамен, и снабжать армию не собирался и не собираюсь. С меня и так берут налоги на эту войну. И почему я после этого моральный ур**, а вы моральный красавец?
Starikan написав:Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.
Я никогда не оскорблял и не оскорблю патриота. Я подкалывал и подкалываю ура-, лже- и псевдо-патриотов. О разнице этих понятий в 101-й раз говорить не буду - 100 раз уже обсуждалось. И вы, конечно же, сами о ней знаете.
А что касается волонтеров - тоже, если разобраться, окажется, что их не меньше, или лишь слегка меньше, чем плательщиков военного сбора. Так что и здесь, соответственно, рвать рубаху на себе рядовому волонтеру не к месту - на это есть право только у тех, кто всего себя посвятил.
Настаиваю, что Renee использовала свой статус "волонтера" в споре с freeze только в качестве манипулятивного риторического приемчика. Низкого и недостойного уважаемого спорщика!