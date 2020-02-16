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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55415542554355445545> Додано: Пон 17 лют, 2020 00:37 budivelnik написав: shapo написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості? Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінномунаселенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% відзагальної кількості? Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно

Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством?

PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством?PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2894 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:37 ЛАД написав: Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой. Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше... почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4497 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:44 Тракторист написав: ЛАД написав: Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой. Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше... почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше...

Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.



Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.

Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,

итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй

мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа

Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это

была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного

тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и

лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных

демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по

результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться

решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные

союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного

населения . В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые

достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные

пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,

причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не

обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может

сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен

(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,

пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о

них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок

нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих

и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за

преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что

среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать

отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и

отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести

героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать

автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,

в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным) . И если охотиться за

военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их

уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за

всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если

бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо

бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под

тем предлогом, что "это приятно ветеранам".



В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую

истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное

удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и

двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима

и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий

"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы

истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а

правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма,

шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День

Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,

наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и

приятно.

http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второймировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победаДобра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Этобыла обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одноготиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже илучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западныхдемократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и порезультатам.. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любыедостоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманныепропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко необязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко можетсочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет оних с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девокнарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучихи получались те немногие, что действительно ответили перед судом запреступления на оккупированной территории). Несомненно и то, чтосреди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различатьотношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами иотношение к режиму, которому он служил; и. И если охотиться завоенными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда ихуже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже завсеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И еслибороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримобороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма подтем предлогом, что "это приятно ветеранам".В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскуюистерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленноеудовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи идвойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режимаи покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницыистории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, аправящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма,шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "ДеньПобеды" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко иприятно. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 17 лют, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27707 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:45 Starikan написав: И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.

И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.

А вы такой же моральный ур**, как и shapo. И я помогал армии, носил деньги, сигареты и белье в военный госпиталь.И сейчас перевожу небольшие деньги в поддержку армии.А вы такой же моральный ур**, как и shapo.



1) Это ваша личная позиция помогать кому угодно, хоть бомжу, хоть дворовой собаке, хоть обворованной армии. Гордится тут нечем как и выставлять на показ

2) Я не ходил на Майданы т. к. не верю с советских времен в "всеобщие порывы" не говоря о их "лидерах".

И воевать за людей которые получали 20 лет зарплату ничего не отдавая взамен, и снабжать армию не собирался и не собираюсь. С меня и так берут налоги на эту войну.

И почему я после этого моральный ур**, а вы моральный красавец? 1) Это ваша личная позиция помогать кому угодно, хоть бомжу, хоть дворовой собаке, хоть обворованной армии. Гордится тут нечем как и выставлять на показ2) Я не ходил на Майданы т. к. не верю с советских времен в "всеобщие порывы" не говоря о их "лидерах".И воевать за людей которые получали 20 лет зарплату ничего не отдавая взамен, и снабжать армию не собирался и не собираюсь. С меня и так берут налоги на эту войну.И почему я после этого моральный ур**, а вы моральный красавец? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2894 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:48 Starikan написав: Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо. Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.



Я никогда не оскорблял и не оскорблю патриота. Я подкалывал и подкалываю ура-, лже- и псевдо-патриотов. О разнице этих понятий в 101-й раз говорить не буду - 100 раз уже обсуждалось. И вы, конечно же, сами о ней знаете.



А что касается волонтеров - тоже, если разобраться, окажется, что их не меньше, или лишь слегка меньше, чем плательщиков военного сбора. Так что и здесь, соответственно, рвать рубаху на себе рядовому волонтеру не к месту - на это есть право только у тех, кто всего себя посвятил.



Настаиваю, что Renee использовала свой статус "волонтера" в споре с freeze только в качестве манипулятивного риторического приемчика. Низкого и недостойного уважаемого спорщика! Я никогда не оскорблял и не оскорблю патриота. Я подкалывал и подкалываю ура-, лже- и псевдо-патриотов. О разнице этих понятий в 101-й раз говорить не буду - 100 раз уже обсуждалось. И вы, конечно же, сами о ней знаете.А что касается волонтеров - тоже, если разобраться, окажется, что их не меньше, или лишь слегка меньше, чем плательщиков военного сбора. Так что и здесь, соответственно, рвать рубаху на себе рядовому волонтеру не к месту - на это есть право только у тех, ктосебя посвятил.Настаиваю, что Renee использовала свой статус "волонтера" в споре с freeze только в качестве манипулятивного риторического приемчика. Низкого и недостойного уважаемого спорщика! zРадио

Повідомлень: 4939 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 00:52 Starikan написав: .............

Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо. .............Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.

Где Вы у меня увидели оскорбления патриотов и волонтеров?

Прошу не путать патриотов и "патриотов". Первые готовы пойти на фронт защищать Родину, вторые готовы защищать её исключительно языком на форуме.

Когда-то читал воспоминания о "той" войне. Человек писал, как люди раскрывались на фронте. Вспоминал о политруке, который произносил зажигательные речи, но в первом же бою проявил себя как отъявленный трус. И о тихом комвзвода, призванном с гражданки (уж не помню, учитель, что ли), совершенно штатском. Оказался героем.

Ссылку не просите, не дам. Читал давно, не помню.

Это к вопросу о "патриотах" и "волонтерах".

Надеюсь, значение кавычек в данном контексте Вы всё же понимаете.

И правильно ответил zРадио:

Но я не кичусь этим, не использую манипулятивно для очернения оппонентов.



Такие вещи делаются для нуждающихся и себя, а не публики!

Вы, кстати, ни разу не били себя ногой в грудь и не хвастались своей помощью армии. Где Вы у меня увидели оскорбления патриотов и волонтеров?Прошу не путать патриотов и "патриотов". Первые готовы пойти на фронт защищать Родину, вторые готовы защищать её исключительно языком на форуме.Когда-то читал воспоминания о "той" войне. Человек писал, как люди раскрывались на фронте. Вспоминал о политруке, который произносил зажигательные речи, но в первом же бою проявил себя как отъявленный трус. И о тихом комвзвода, призванном с гражданки (уж не помню, учитель, что ли), совершенно штатском. Оказался героем.Ссылку не просите, не дам. Читал давно, не помню.Это к вопросу о "патриотах" и "волонтерах".Надеюсь, значение кавычек в данном контексте Вы всё же понимаете.И правильно ответил zРадио:Вы, кстати, ни разу не били себя ногой в грудь и не хвастались своей помощью армии. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 01:01 Starikan написав: ..............

Ключевые слова "отсутствует ненависть".

За экономические связи - двумя руками.

Но при условии расформирования армейских корпусов ЛДНР и ввода миротворцев на линию раздела. Пусть даже это будут регулярные российские части, как в Приднестровье.



Но не верится, что такое возможно.

Рашке это вообще не нужно, у нас полно сторонников точки зрения "кемска волость", да и сложно это преподать как наилучший выход, а не как сдача государственных интересов. ..............Ключевые слова "отсутствует ненависть".За экономические связи - двумя руками.Но при условии расформирования армейских корпусов ЛДНР и ввода миротворцев на линию раздела. Пусть даже это будут регулярные российские части, как в Приднестровье.Но не верится, что такое возможно.Рашке это вообще не нужно, у нас полно сторонников точки зрения "кемска волость", да и сложно это преподать как наилучший выход, а не как сдача государственных интересов.

1. Чем лучше регулярные российские части по сравнению с корпусами ЛДНР? Тем более, если у нас правду пишут о том, что там весь комсостав российские офицеры.

2. Почему оказалось возможным в Приднестровье? Невозможность у нас это тоже вина России? 1. Чем лучше регулярные российские части по сравнению с корпусами ЛДНР? Тем более, если у нас правду пишут о том, что там весь комсостав российские офицеры.2. Почему оказалось возможным в Приднестровье? Невозможность у нас это тоже вина России? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 01:10 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже. Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже.

Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло. Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.

Не зовсім.

После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ...

После такого не стоит (не имеете права) говорить так.



ЛАД написав: То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило. То же самое в отношении религии. Слишком много бед это приносило.

Тут не зрозумів. Вважаєте релігію - злочином? Будь яку? Чи лише християнство? Тут не зрозумів. Вважаєте релігію - злочином? Будь яку? Чи лише християнство?

Злом, но не злочином. Порой допустимым злом.

"То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой.

Прошу прощения, если не ясно выразился. Думал, что в контексте, вслед за высказыванием о народах, будет понятно. Не зовсім.После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ...После такого не стоит (не имеете права) говорить так.Злом, но не злочином. Порой допустимым злом."То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой.Прошу прощения, если не ясно выразился. Думал, что в контексте, вслед за высказыванием о народах, будет понятно. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лют, 2020 01:12, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 01:11 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм. Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм. тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль

і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль...

Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.

Добре

Якщо вам так подобається - я можу це робити...

Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа

а рагулі українці - це похвала

Я правильно зрозумів? тобто я можу конкретно до лада- використовувати -і конкретно до дейтройта використовувати...Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.ДобреЯкщо вам так подобається - я можу це робити...Чи все таки якщо- то це образаа рагулі українці - це похвалаЯ правильно зрозумів? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22147 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 01:12 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 1 Поки відсутнє рішення суду, що це брехня - ви брехло.

Чи я не правий? у,Чи я не правий?



budivelnik написав: роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати

Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"?



Трусы и крестик! Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"?Трусы и крестик! yanyura Повідомлень: 5297 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 55415542554355445545> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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