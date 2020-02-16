Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. 1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством? PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке
Замініть. Які проблеми... Тільки в себе дома - українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї. Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.
budivelnik написав:1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло. Чи я не правий?
budivelnik написав:роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню
Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"? Трусы и крестик!
Презумція невинуватості.. Поки суд не вирішив - ви не маєте права розповсюджувати те що може трактуватись як брехня. А от коли суд скаже що ви були праві - тоді вже я не зможу звинувачувати вас в розповсюджені брехні. Ясно?
ЛАД написав:Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм.
тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль... Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю. Добре Якщо вам так подобається - я можу це робити... Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа а рагулі українці - це похвала Я правильно зрозумів?
Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита". Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
ЛАД написав:Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм.
тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль... Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю. Добре Якщо вам так подобається - я можу це робити... Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа а рагулі українці - це похвала Я правильно зрозумів?
Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита". Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополіт Не несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм) перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державам московсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя... А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій. Аргументуй де я не правий?
ЛАД написав: Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже.
Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.
Не зовсім. После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ... После такого не стоит (не имеете права) говорить так.
Ви ж не поцікавилися за яких саме обставин, а диявол, він і ховається в дрібницях. На нацистську погодилися багато країн, та ж сама Франція і не лише. І не тому, що французи були нацистами. Банально заради виживання і збереження хоч формально певної незалежності. І якщо б питання постало про фізичне виживання українців і для того треба було б погодитися на нацистську Україну, то б погодився. Не тому, що ці ідеї мені довподоби, а за життєвої необхідності. Ви ж виставили мене як закорінілого нациста, що я ідейний прибічник їх. А Ви б прирекли націю на знищення, лише б не було нацистської України?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 17 лют, 2020 01:35, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством? PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке
Замініть. Які проблеми... Тільки в себе дома - українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї. Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.
Да уж. 1) Понятие "титульной нации" абсолютно искусственное и ни в одной нормальной стране мира не применялось кроме бывших республик СССР 2) Евреи такие же коренные жители Украины появившиеся здесь ещё 1000 лет назад как и многие другие народы 3) "Лизать задницу" это оскорбление целого народа. В нормальной стране это называется нацизмом. Это мечта некоторых убогих экземпляров которым кроме принадлежности к какой-то эфемерной титульной нации хвастать больше нечем
Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 01:44, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита". Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополіт Не несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм) перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державам московсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя... А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій. Аргументуй де я не правий?
Позиции здесь никогда не будут уравновешены из-за "заботливой" модерации. Мне по большому счету безразлично как ты и твои коллеги меня называют хотя насколько я помню ты где-то в ГСВГ когда-то ошивался по собственной воле, причём провел там больше времени чем я в Москве. Так почему ты не перекати-поле? Но почему ты и тебе подобные считают что можно безнаказанно оскорблять целые народы аргументируя при этом каким-то нацистским бредом?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Злом, но не злочином. Порой допустимым злом. "То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой.
А в чому то Зло полягає? Ви здається протирічите сам собі. Ми ж вже дійшли до єдності думок, що треба розрізняти ідею і виконавців. Наприклад, в християнстві, які злі ідеї є? Чи Ви вважаєте релігію Злом, бо то є опіумом для народу?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло. Чи я не правий?
budivelnik написав:роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню
Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"? Трусы и крестик!
Презумція невинуватості.. Поки суд не вирішив - ви не маєте права розповсюджувати те що може трактуватись як брехня. А от коли суд скаже що ви були праві - тоді вже я не зможу звинувачувати вас в розповсюджені брехні. Ясно?
Не перекручивайте! Все прямо противоположно тому, что вы только что написали:
Презу́мпція невинності (презумпція — лат. praesumptio, від лат. praesumo — «передбачаю», «угадую») — правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Також це регламентується ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України. Принцип презумпції невинуватості повинен бути одним з найголовніших у процесі здійснення кримінального переслідування особи, адже він спрямований на забезпечення права на справедливий суд і захисту особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
А в національному законодавстві презумпцію невинуватості як один з основоположних конституційних принципів судочинства відображено в ч. 1 ст. 62 Конституції України, ч. 1 ст. 17 КПК України, відповідно до яких особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.