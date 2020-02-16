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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5542554355445545>
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:14

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше...

По-моему, это делают, в основном, поляки и, вслед за ними, мы.
Причины, в общем-то, понятны. Особенно у поляков.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 лют, 2020 01:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:14

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному
населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від
загальної кількості?
Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.
1 Але навіть тут-я не бачу жодного заклику розстрілювати москалів і євреїв.2 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірно
Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством?
PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке
Замініть.
Які проблеми...
Тільки в себе дома - українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли
Тобто
євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї.
Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:17

  yanyura написав:
  budivelnik написав:1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло.
Чи я не правий?
  budivelnik написав:роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню
Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"?
Трусы и крестик!
Презумція невинуватості..
Поки суд не вирішив - ви не маєте права розповсюджувати те що може трактуватись як брехня.
А от коли суд скаже що ви були праві - тоді вже я не зможу звинувачувати вас в розповсюджені брехні.
Ясно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:18

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм.
тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль
і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль...
Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.
Добре
Якщо вам так подобається - я можу це робити...
Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа
а рагулі українці - це похвала
Я правильно зрозумів?

Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита".
Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:21

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Этим и следующим постом (ответом detroytred"у) подтверждаете свой рагулизм.
тобто я можу конкретно до лада- використовувати - лад рагуль
і конкретно до дейтройта використовувати дейтройт рагуль...
Ви ж космополіти і вашу національність я не задіваю.
Добре
Якщо вам так подобається - я можу це робити...
Чи все таки якщо рагуль лад - то це образа
а рагулі українці - це похвала
Я правильно зрозумів?

Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита".
Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополіт
Не несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм)
перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державам
московсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя...
А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій.
Аргументуй де я не правий?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:24

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав: Отношение к нацизму - один из них. Любой вопрос, который унижает или, наоборот, превозносит какой-то народ/расу выше других - тоже.

Тут в нас суперечностей немає. Я засуджую будь яке Зло.

Не зовсім.
После того, как Вы написали, что при опредеденных обстоятельствах согласитесь на нацистскую Украину ...
После такого не стоит (не имеете права) говорить так.

Ви ж не поцікавилися за яких саме обставин, а диявол, він і ховається в дрібницях. На нацистську погодилися багато країн, та ж сама Франція і не лише. І не тому, що французи були нацистами. Банально заради виживання і збереження хоч формально певної незалежності. І якщо б питання постало про фізичне виживання українців і для того треба було б погодитися на нацистську Україну, то б погодився. Не тому, що ці ідеї мені довподоби, а за життєвої необхідності. Ви ж виставили мене як закорінілого нациста, що я ідейний прибічник їх. А Ви б прирекли націю на знищення, лише б не було нацистської України?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 17 лют, 2020 01:35, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:29

  budivelnik написав:
  shapo написав:Если я изменю слово "евреи" в этой фразе на "украинцы" это будет нормально или это сразу будет называться украинофобством?
PS Не нужно отождествлять себя со всеми украинцами, это было сказано о одном конкретном человеке
Замініть.
Які проблеми...
Тільки в себе дома - українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли
Тобто
євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї.
Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.

Да уж.
1) Понятие "титульной нации" абсолютно искусственное и ни в одной нормальной стране мира не применялось кроме бывших республик СССР
2) Евреи такие же коренные жители Украины появившиеся здесь ещё 1000 лет назад как и многие другие народы
3) "Лизать задницу" это оскорбление целого народа. В нормальной стране это называется нацизмом. Это мечта некоторых убогих экземпляров которым кроме принадлежности к какой-то эфемерной титульной нации хвастать больше нечем
Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 01:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:41

  budivelnik написав:
  shapo написав:Я рекомендовал бы Ладу и Детройт поискать в ответ аналоги "жидка пархатого","еврейчика", "перекати-поле", "московско-казахско-израильского космополита".
Если вспомню ещё какими прозвищами награждали за время высокоинтеллектуального общения, то добавлю
Єврей-перекоти поле,московсько-казахськи-єврей-космополіт
Не несе під собою жодної образи , бо єврей - це нація (чи єврея не можна назвати євреєм)
перекоти-поле - це опис людини яка за час життя перекочувалась по різним державам
московсько-казахськи-єврей-космополіт - це опис територій по якому перекочувався єврей як перекоти-поле в процесі свого життя...
А от спочатку єврей використав - рагулі , а потім у відповідь отримав жидок пархатий...це врівноваження позицій.
Аргументуй де я не правий?

Позиции здесь никогда не будут уравновешены из-за "заботливой" модерации.
Мне по большому счету безразлично как ты и твои коллеги меня называют хотя насколько я помню ты где-то в ГСВГ когда-то ошивался по собственной воле, причём провел там больше времени чем я в Москве. Так почему ты не перекати-поле?
Но почему ты и тебе подобные считают что можно безнаказанно оскорблять целые народы аргументируя при этом каким-то нацистским бредом?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 17 лют, 2020 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:41

  ЛАД написав:Злом, но не злочином. Порой допустимым злом.
"То же самое" - имел ввиду унижение или, наоборот, прославление одной религии по отношению к другим. Это, естественно, не исключает права агитировать за свою религию или против любой.

А в чому то Зло полягає? Ви здається протирічите сам собі. Ми ж вже дійшли до єдності думок, що треба розрізняти ідею і виконавців. Наприклад, в християнстві, які злі ідеї є? :) Чи Ви вважаєте релігію Злом, бо то є опіумом для народу?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:47

  budivelnik написав:
  yanyura написав:
  budivelnik написав:1 Поки відсутнє рішення суду,що це брехня - ви брехло.
Чи я не правий?
  budivelnik написав:роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню
Я что-то пропустил - уже было решение суда, что это "брехня"?
Трусы и крестик!
Презумція невинуватості..
Поки суд не вирішив - ви не маєте права розповсюджувати те що може трактуватись як брехня.
А от коли суд скаже що ви були праві - тоді вже я не зможу звинувачувати вас в розповсюджені брехні.
Ясно?

Не перекручивайте! Все прямо противоположно тому, что вы только что написали:
Презу́мпція невинності (презумпція — лат. praesumptio, від лат. praesumo — «передбачаю», «угадую») — правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D1%96
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Також це регламентується ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України. Принцип презумпції невинуватості повинен бути одним з найголовніших у процесі здійснення кримінального переслідування особи, адже він спрямований на забезпечення права на справедливий суд і захисту особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

https://yur-gazeta.com/publications/pra ... chinu.html
Презумпція невинуватості в сенсі статі 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

https://minjust.gov.ua/m/str_7475
А в національному законодавстві презумпцію невинуватості як один з основоположних конституційних принципів судочинства відображено в ч. 1 ст. 62 Конституції України, ч. 1 ст. 17 КПК України, відповідно до яких особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

https://ukrainepravo.com/law-practice/p ... nuvatosti/

Т.е именно на вас возлагается ответственность доказать, то, что вы написали в адрес
detroytred
роблю все щоб заохотити вас менше розповсюджувати брехню

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ольгінський киянин

Брехло ти кінчене
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