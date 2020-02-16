Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Некоторые интересные факты о "культурной столице Украины".
«Життя швидкоплинне...» Частину Львівського палацу мистецтв віддали власникам стрип-клубів 12 лютого ... Судячи з цього протоколу, на конкурс з оренди майданчика Палацу мистецтв подались лише три компанії з дуже різними пропозиціями оплати:
ТзОВ «Львівські події» –18 000 грн/міс.
ТзОВ «Регно Італія УА» – 55 000 грн/міс.
ТзОВ «Будкомінвестиція» – 120 000 грн/міс.
В результаті переможцем конкурсу визнали компанію з найнижчою пропозицією –ТзОВ «Львівські події», зареєстровану лише 15 листопада 2019 року. За даними YouControl, ТзОВ «Львівські події» належить львів’янам Зіновію Заранському та Павлу Шерстюку, які володіють нічними клубами Malevich, Rafinad People та стрип-клубом White Rabbit у Львові. ...
13 февраля 2020 ... Вторую строчку заняли вибраторы, которые чаще всего покупали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. ... А вот БДСМ-девайсы больше всего используют на Волыни, а также в Виннице, Киеве, Львове и Николаеве.
К-х Вы уже не в первый раз приводите эту цитату. Это чистой воды словоблудие и демагогия.
Козак-характерник написав:
Тракторист написав:
ЛАД написав:Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.
почемуто выгодно в развязывании войны обвинять только 2 страны, но на самом деле виновных в развязывании войны стран значительно больше...
Вірно. Білих і пухнастих там немає. Наведу ще раз уривок з об'єктивною оцінкою.
Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было. Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых, итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного населения.
Уже даже не буду писать "простите". Вы с этой похабной цитатой надоели. Главная цель этой статьи - "опустить" коммунизм и СССР. Ради этого авторы идут даже на то, чтобы признать, что и "западные союзники" не были "белыми и пушистыми". Да, война есть война и военные преступления наверняка были со всех сторон. Но, вообще-то, само понятие возникло, по-моему, только после этой войны. А всякие конвенции о военнопленных и защите мирного населения появились только в 20 веке (может, в конце 19-го, не помню точно). Так же, как и любая война это беда для простого народа. Я чуть выше приводил данные о потерях среди мирного населения в 1-ой мировой. Думаю, Вы не сомневаетесь, что там тоже были военные преступления, как и во всех предыдущих войнах. Не стоит, наверное напоминать Вам о "подвигах" Чингис-хана и горах черепов, воздвигавшихся Тамерланом.
Но Вы сами признавали, что идеология нацизма "людожерська", а идеология коммунизма сама по себе неплоха. И ещё раз повторю. Да, под знаменем коммунизма совершено много преступлений (и Сталин, и Мао, и Пол Пот). Но история христианства после его победы тоже не цветочками вышита. Под знаменем креста крови пролито ... ой-ёй-ёй. Тем не менее мы не называем христианство преступным.
уж если воздавать почести героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось, в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под тем предлогом, что "это приятно ветеранам".
Первые 2 фразы, в общем, верны. Особенно, вторая. Первая фраза, в общем, верна, но провозглашать героями сражавшихся за "людожерську" идеологию как-то сложно. Хотя признать их героизм можно. Третья фраза опять подтасовка, в которой вроде как "незаметно" производится подмена понятий, где "коммунистическая идеология" легко и непринуждённо подменяется сталинизмом.
В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий "солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма, шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и, наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и приятно. http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm
Здесь верна фраза о сегодняшнем росс. режиме (подчеркнул), но брать в кавычки "солдат-освободителей" и называть их "служителями преступного режима" - просто хамство. О различиях нацистской и советской оккупации уже говорил, не буду повторяться. Наличие амер. военных баз в разных странах никто почему-то оккупацией не называет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.