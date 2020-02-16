Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:............... ну у меня один дед не вернулся с войны. я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу. не говоря уже о наших детях. а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться. ......
Немного добавлю к старому ответу. Неприязнь (вражда), действительно, не прививались. Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения. Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения. Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало). И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной. Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам". И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.
ну я , как бы, "в общем" "обрисовал" картину....в общих чертах.
да, мы тоже в
в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны.
В ДЕТСТВЕ насмотревшись худ.фильмов, где иногда фрицев показывали полными идиотами, ну то такэ. а ещё нам показывали фильмы про "белых с красными", где все красные были положительным восставшим трудовым народом против злочинной влады. и мы были за красных, ясен пень. и про дедушку ленина другое показывали и рассказывали. а вот про гулаг, к примеру, не рассказывали. а это ведь, почти шо
Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.
по кол-ву жертв, вполне, сопоставимо. да, в детстве
для нас "немец" и "фашист" были тождественны
, а вот с года, навскидку, 1981-82, прошло как-то. и слушали скорпов с эксептом. да пацанами, класса 7-8, вечерами слушали севу новгородцева. и уже как-то доходило, шо запад не так уж и загнивает , редкие знакомые ездили, и шо нам не то шото рассказывают.
Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам. Умершие от ишемической болезни сердца или панкреатита, причем даже не на самом майдане, и даже не в Киеве, что это за цирк и очковтирательство. Какое отношение они имели к Небесной сотне ? Товарищ ночью пришел и повесился внутри ёлки, ни один человек из лагеря на майдане его не знал, в протестах не участвовал, получил звания Героя, семья большие выплаты. Другому товарищу Тернопольский РАГС выдал свидетельство о смерти 1 ОКТЯБРЯ 2013 года. Отец подал весной 2014 года в суд, изменили дату смерти на декабрь 2013 года, причём нет ни одного свидетеля, видевшего умершего на майдане, тело нашли в Сумской области. Герой Украины. Родственники получили большие выплаты. Девушка инвалид по умственному развитию, работала на кухне на майдане, порезала палец, доктор майдана влепила укол обезболивающего, аллергия, умерла, Герой Украины, большие выплаты. И так далее. Всё это надо почистить, и срочно остановить, уже выплачено 250 миллионов различных компенсаций по этому списку, оставить в списке только тех, кто погиб на Майдане, достоверно участвовал в протестах. Во-первых, очковтирательство девальвирует высокое звание Героя, во-вторых, это несправедливо, даже по отношению к тем, что погибли за идею. В-третьих, надо просто остановить вакханалию с различными возмещениями, которые получают сотни людей, и их количество увеличивается, с каждым годом всё больше людей, которые помогали Ленину нести бревно на субботнике. С ума сошли, гражданин Мустафаев Тимур Али, в 2019 году вдруг вспомнил, что его подстрелили на майдане пять лет тому, и в том же 2019 году пошел в суд устанавливать этот прискорбный факт. Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Филюк вынес решение про установление факта получения Мустафаевым 20 февраля 2014 года телесных повреждений средней степени тяжести. https://strana.ua/articles/analysis/250 ... tnova.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.