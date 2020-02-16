Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5540554155425543 Додано: Пон 17 лют, 2020 08:40 ЛАД написав: 19yuriy91 написав: ...............

ну у меня один дед не вернулся с войны.

я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.

не говоря уже о наших детях.

а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.

...... ...............ну у меня один дед не вернулся с войны.я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом.нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.не говоря уже о наших детях.а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.......

Немного добавлю к старому ответу.

Неприязнь (вражда), действительно, не прививались.

Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения.

Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения.

Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало).



И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной.

Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам".

И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни. Немного добавлю к старому ответу.Неприязнь (вражда), действительно, не прививались.Но Вы, как понимаю, всё же немного из другого, более позднего поколения.Мы в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны. И так легко и быстро это не забывается. Конечно, это уже давно прошло. Но я знаю евреев, кот. не смогли (не захотели) уезжать в Германию в 90-х. Правда, из более старшего поколения.Много было всякого. Мы ещё читали, например, стихи Симонова в оригинальной редакции (позже политкорректно заменили "немца" на "фашиста", но лет 50 назад это никого не обманывало).И из этого стихотворения хорошо видна разница между "той" и нашей сегодняшней войной.Я бы посоветовал внимательно прочитать со слов "Если ты не хочешь отдать" и до "Это он, а не ты солдат" нашим "патриотам" и "волонтёрам".И ещё. Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.



ну я , как бы, "в общем" "обрисовал" картину....в общих чертах.



да, мы тоже в в детстве часто играли в войну, понятно, именно "в ту". И "враги" были оттуда, из "той" войны. Тогда для нас "немец" и "фашист" были тождественны.

В ДЕТСТВЕ

насмотревшись худ.фильмов, где иногда фрицев показывали полными идиотами, ну то такэ.

а ещё нам показывали фильмы про "белых с красными", где все красные были положительным восставшим трудовым народом против злочинной влады.

и мы были за красных, ясен пень.

и про дедушку ленина другое показывали и рассказывали.

а вот про гулаг, к примеру, не рассказывали. а это ведь, почти шо Гражданские войны (конфликты), как правило, более ожесточённы , чем обычные войны и память и обиды сохраняются дольше. Враг-чужак пришёл и ушёл, а с врагом в гражданской войне приходится жить бок о бок до конца жизни.

по кол-ву жертв, вполне, сопоставимо.

да, в детстве для нас "немец" и "фашист" были тождественны , а вот с года, навскидку, 1981-82, прошло как-то.

и слушали скорпов с эксептом.

да пацанами, класса 7-8, вечерами слушали севу новгородцева.

и уже как-то доходило, шо запад не так уж и загнивает , редкие знакомые ездили, и шо нам не то шото рассказывают.



как то так..... ну я , как бы, "в общем" "обрисовал" картину....в общих чертах.да, мы тоже внасмотревшись худ.фильмов, где иногда фрицев показывали полными идиотами, ну то такэ.а ещё нам показывали фильмы про "белых с красными", где все красные были положительным восставшим трудовым народом против злочинной влады.и мы были за красных, ясен пень.и про дедушку ленина другое показывали и рассказывали.а вот про гулаг, к примеру, не рассказывали. а это ведь, почти шопо кол-ву жертв, вполне, сопоставимо.да, в детстве, а вот с года, навскидку, 1981-82, прошло как-то.и слушали скорпов с эксептом.да пацанами, класса 7-8, вечерами слушали севу новгородцева.и уже как-то доходило, шо запад не так уж и загнивает, редкие знакомые ездили, и шо нам не то шото рассказывают.как то так..... 19yuriy91 Повідомлень: 2347 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 09:04 разогнали всю чеснУю компанию 19yuriy91 Повідомлень: 2347 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 09:29

Умершие от ишемической болезни сердца или панкреатита, причем даже не на самом майдане, и даже не в Киеве, что это за цирк и очковтирательство. Какое отношение они имели к Небесной сотне ?

Товарищ ночью пришел и повесился внутри ёлки, ни один человек из лагеря на майдане его не знал, в протестах не участвовал, получил звания Героя, семья большие выплаты.

Другому товарищу Тернопольский РАГС выдал свидетельство о смерти 1 ОКТЯБРЯ 2013 года. Отец подал весной 2014 года в суд, изменили дату смерти на декабрь 2013 года, причём нет ни одного свидетеля, видевшего умершего на майдане, тело нашли в Сумской области.

Герой Украины. Родственники получили большие выплаты.

Девушка инвалид по умственному развитию, работала на кухне на майдане, порезала палец, доктор майдана влепила укол обезболивающего, аллергия, умерла, Герой Украины, большие выплаты.

И так далее.

Всё это надо почистить, и срочно остановить, уже выплачено 250 миллионов различных компенсаций по этому списку, оставить в списке только тех, кто погиб на Майдане, достоверно участвовал в протестах.

Во-первых, очковтирательство девальвирует высокое звание Героя, во-вторых, это несправедливо, даже по отношению к тем, что погибли за идею.

В-третьих, надо просто остановить вакханалию с различными возмещениями, которые получают сотни людей, и их количество увеличивается, с каждым годом всё больше людей, которые помогали Ленину нести бревно на субботнике.

С ума сошли, гражданин Мустафаев Тимур Али, в 2019 году вдруг вспомнил, что его подстрелили на майдане пять лет тому, и в том же 2019 году пошел в суд устанавливать этот прискорбный факт. Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Филюк вынес решение про установление факта получения Мустафаевым 20 февраля 2014 года телесных повреждений средней степени тяжести.

https://strana.ua/articles/analysis/250 ... tnova.html Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам.Умершие от ишемической болезни сердца или панкреатита, причем даже не на самом майдане, и даже не в Киеве, что это за цирк и очковтирательство. Какое отношение они имели к Небесной сотне ?Товарищ ночью пришел и повесился внутри ёлки, ни один человек из лагеря на майдане его не знал, в протестах не участвовал, получил звания Героя, семья большие выплаты.Другому товарищу Тернопольский РАГС выдал свидетельство о смерти 1 ОКТЯБРЯ 2013 года. Отец подал весной 2014 года в суд, изменили дату смерти на декабрь 2013 года, причём нет ни одного свидетеля, видевшего умершего на майдане, тело нашли в Сумской области.Герой Украины. Родственники получили большие выплаты.Девушка инвалид по умственному развитию, работала на кухне на майдане, порезала палец, доктор майдана влепила укол обезболивающего, аллергия, умерла, Герой Украины, большие выплаты.И так далее.Всё это надо почистить, и срочно остановить, уже выплачено 250 миллионов различных компенсаций по этому списку, оставить в списке только тех, кто погиб на Майдане, достоверно участвовал в протестах.Во-первых, очковтирательство девальвирует высокое звание Героя, во-вторых, это несправедливо, даже по отношению к тем, что погибли за идею.В-третьих, надо просто остановить вакханалию с различными возмещениями, которые получают сотни людей, и их количество увеличивается, с каждым годом всё больше людей, которые помогали Ленину нести бревно на субботнике.С ума сошли, гражданин Мустафаев Тимур Али, в 2019 году вдруг вспомнил, что его подстрелили на майдане пять лет тому, и в том же 2019 году пошел в суд устанавливать этот прискорбный факт. Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Филюк вынес решение про установление факта получения Мустафаевым 20 февраля 2014 года телесных повреждений средней степени тяжести. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15210 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3948 раз. Подякували: 6054 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 09:53 Re: Політичні дискусії Ну не дарма ж всі пам"ятають вислів "Ветеран Куликовської битви" ...

Що Чорнобильці , що ветерани ВОВ , що будь-які пільговики ... Не буде якихось "загальних" пільг - не буде бажаючих примазатися ... Puente Повідомлень: 2522 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 10:00 ЛАД написав: Франция не стала нацистской. Так же, как, например, Швеция и Дания.

Кстати, пример Дании:

2 октября 1943 года немецкие оккупационные власти начали депортацию евреев в лагеря смерти, однако им удалось арестовать только 472 человека из 7800 — около 7200 евреев было вывезено участниками Сопротивления в Швецию, и ещё несколько сотен спрятано на территории Дании.

Можете сравнить с событиями у нас.

Возможно, Вы опять "неправильно" поняли.

Под нацистской страной я понимаю страну, в которой своя нацистская власть. А не оккупационная.

Режим Виши был коллаборационистским, но не нацистским. Франция не стала нацистской. Так же, как, например, Швеция и Дания.Кстати, пример Дании:Можете сравнить с событиями у нас.Под нацистской страной я понимаю страну, в которой своя нацистская власть. А не оккупационная.Режим Виши был коллаборационистским, но не нацистским.

А може Ви, (а я впевнений, що не Ви, а диявол нашептав), НЕ правильно запитали? Питання Ви поставили чітко: чи згодний я за певних умов на нацистську Україну, без деталізації цих умов. Я відповів, що так. Тепер Ви поточнили ці умови і я поточнив свою відповідь. Ось тому, я і кажу, що диявол ховається в дрібницях. І той диявол нашептав Вам лише очорнити, обмовити співрозмовника, бо мета диявола і є розділення, він розділяючий. Ви поспішили зробити передчасні висновки з моєї конкретної відповіді на Ваше конкретне запитання. І диявол кайфує! Той диявол, що Вас спіймав на гординю: гординю засудження брата свого і категоричності передчасних оцінок і висновків. Тому в наступний раз, краще поточніть позицію співрозмовника, а не навішуйте ярлики і звинувачення.



П.С. По Франції. Чи можна цей режим назвати суто колоборантським? Не впевнений. Тут дискусійне питання.



Режим Віші (фр. Régime de Vichy), офіційна назва Французька держава (фр. État français) — уряд Франції, сформований після поразки у війні з нацистською Німеччиною (1940).



Існував з 1940 по 1944 рік.



Держава виникла внаслідок прийняття акту Національними зборами Третьої республіки, який надав надзвичайні повноваження прем'єр-міністра Франції, маршалу Франції Філіпу Петену після поразки Франції в битві за Францію в 1940 році. Правонаступництво від Третьої республіки була офіційно визнано більшістю членів міжнародного співтовариства за винятком Великої Британії. Уряд США і СРСР до певного часу і до деякої міри визнавав уряд Віші. . За умовами перемир'я, підписаного генералом Шарлем Хюнтцигером з французького боку і генералом Вільгельмом Кейтелєм з німецького боку 22 червня 1940, майже 2/3 території Франції перебувала під німецькою окупацією. Решта частини Франції, її протекторати і колонії залишалися не окупованими німцями та італійцями .



События 1940 года, когда после ряда поражений на фронте и обхода «Линии Мажино» маршал Петэн произнёс знаменитое «необходимо замиряться», и Франция капитулировала перед Германией, надолго ославили Францию и создали французам репутацию трусов. Но на самом деле стоит внимательнее присмотреться к обстоятельствам, которые привели к такому положению дел .



Тут стоит отметить, что в самой Франции режим Виши является предметом пристального изучения. Французские историки давно уже смотрят на Петэна и его правительство не столько как на просто предателей, сколько как на продолжение одной из тенденций развития французского государства — французского национализма .



На 1940 год политическая ситуация во Франции была далеко не лучшая. Практически все демократические силы себя дискредитировали. Либералы — Депрессией и коррупцией, левые — связями с СССР и опять же неспособностью совладать с кризисом, пока были при власти. Более-менее чистыми и приемлемыми для буржуазной публики оставались крайне правые. А тем не было особого резона сражаться с Гитлером. Поэтому первое же серьёзное поражение на фронте привело к падению правительства и приходу к власти «победителя 1918 года» маршала Анри Петэна. А тот сразу начал переговоры с Гитлером, мотивируя это тем, что иначе в стране произойдёт коммунистический переворот . И, что характерно, с ним согласились…



Радикальные консерваторы существовали во Франции с 1815 года, а к концу XIX столетия уже возникла идея радикально-консервативной идеологии как «разрыва с либерализмом в экономике, религии и политике». Радикальные консерваторы воспринимали всё, что происходило в Европе с началом Нового времени, как «торжество еврейской идеи», и предлагали заменить хаос выборов монархией (в союзе с «аристократией духа»), атеизм и секулярность — традиционными ценностями и государственным католицизмом, а «еврейский капитализм» — корпоративными объединениями на средневековый цеховой манер (а в средневековых цехах была регуляция пожёстче социалистической, когда цены не менялись столетиями). Наиболее крупной партией этого фланга была существующая и по сей день «Аксьон франсез», основанная в 1899 году — ещё во времена «дела Дрейфуса» — как объединение патриотичных французов. Основатель партии, французский философ Шарль Моррас к 1939-му был всё ещё жив и активно выступал за союз с «братской» фашистской Италией. Также существовали и другие правые движения, например, «Боевые кресты» Казимира де ля Рока.

https://petrimazepa.com/koe_chto_pro_vishi



П.С.2. Недарма я писав, що Україна і відновлення держави Бандерою 30 червня 1941, та й взагалі ідея інтегрального націоналізму були в дусі тогочасних європейських практик . І методи дій схожі - співпраця з одним диктаторським режимом, заради позбавлення від іншого. Так, що Україна і прояви колоборації, це не виняток, а закономірність того часу. І чи доречний союз зі Злом заради позбавлення від іншого Зла, питання філософське, світоглядно-концептуальне . Не треба бути категоричним в судженнях. І намагатися затиснути складний історичний процес в певні жорсткі рамки. Світ не є чорно-білим. А може Ви, (а я впевнений, що не Ви, а диявол нашептав), НЕ правильно запитали? Питання Ви поставили чітко: чи згодний я за певних умов на нацистську Україну, без деталізації цих умов. Я відповів, що так. Тепер Ви поточнили ці умови і я поточнив свою відповідь. Ось тому, я і кажу, що диявол ховається в дрібницях. І той диявол нашептав Вам лише очорнити, обмовити співрозмовника, бо мета диявола і є розділення, він розділяючий. Ви поспішили зробити передчасні висновки з моєї конкретної відповіді на Ваше конкретне запитання. І диявол кайфує! Той диявол, що Вас спіймав на гординю: гординю засудження брата свого і категоричності передчасних оцінок і висновків. Тому в наступний раз, краще поточніть позицію співрозмовника, а не навішуйте ярлики і звинувачення.П.С. По Франції. Чи можна цей режим назвати суто колоборантським? Не впевнений. Тут дискусійне питання.Режим Віші (фр. Régime de Vichy), офіційна назва Французька держава (фр. État français) — уряд Франції, сформований після поразки у війні з нацистською Німеччиною (1940).Існував з 1940 по 1944 рік.Держава виникла внаслідок прийняття акту Національними зборами Третьої республіки, який надав надзвичайні повноваження прем'єр-міністра Франції, маршалу Франції Філіпу Петену після поразки Франції в битві за Францію в 1940 році.. За умовами перемир'я, підписаного генералом Шарлем Хюнтцигером з французького боку і генералом Вільгельмом Кейтелєм з німецького боку 22 червня 1940, майже 2/3 території Франції перебувала під німецькою окупацією.События 1940 года, когда после ряда поражений на фронте и обхода «Линии Мажино» маршал Петэн произнёс знаменитое «необходимо замиряться», иТут стоит отметить, чтоНа 1940 год политическая ситуация во Франции была далеко не лучшая. Практически все демократические силы себя дискредитировали. Либералы — Депрессией и коррупцией, левые — связями с СССР и опять же неспособностью совладать с кризисом, пока были при власти. Более-менее чистыми и приемлемыми для буржуазной публики оставались крайне правые. А тем не было особого резона сражаться с Гитлером. Поэтому первое же серьёзное поражение на фронте привело к падению правительства и приходу к власти «победителя 1918 года» маршала Анри Петэна. А тот сразу. И, что характерно, с ним согласились…Радикальные консерваторы существовали во Франции с 1815 года, а к концу XIX столетия уже возникла идея радикально-консервативной идеологии как «разрыва с либерализмом в экономике, религии и политике». Радикальные консерваторы воспринимали всё, что происходило в Европе с началом Нового времени, как «торжество еврейской идеи», и предлагали заменить хаос выборов монархией (в союзе с «аристократией духа»), атеизм и секулярность — традиционными ценностями и государственным католицизмом, а «еврейский капитализм» — корпоративными объединениями на средневековый цеховой манер (а в средневековых цехах была регуляция пожёстче социалистической, когда цены не менялись столетиями). Наиболее крупной партией этого фланга была существующая и по сей день «Аксьон франсез», основанная в 1899 году — ещё во времена «дела Дрейфуса» — как объединение патриотичных французов. Основатель партии, французский философ Шарль Моррас к 1939-му был всё ещё жив и активно выступал за союз с «братской» фашистской Италией. Также существовали и другие правые движения, например, «Боевые кресты» Казимира де ля Рока.П.С.2. Недарма я писав, що. І методи дій схожі - співпраця з одним диктаторським режимом, заради позбавлення від іншого. Так, що Україна і прояви колоборації, це не виняток, а закономірність того часу. І. Не треба бути категоричним в судженнях. І намагатися затиснути складний історичний процес в певні жорсткі рамки. Світ не є чорно-білим. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27709 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 12:18

Увольнение Богдана и усиление коронавируса [что будет с курсом?]

13 февр. 2020 г.

Finance.ua

Думаю, это как раз для "политической" ветки (по крайней мере начало): yanyura Повідомлень: 5297 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 14:17 ЛАД написав: Starikan написав: .............

Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо. .............Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.

Где Вы у меня увидели оскорбления патриотов и волонтеров?

Прошу не путать патриотов и "патриотов". Первые готовы пойти на фронт защищать Родину, вторые готовы защищать её исключительно языком на форуме. Где Вы у меня увидели оскорбления патриотов и волонтеров?Прошу не путать патриотов и "патриотов". Первые готовы пойти на фронт защищать Родину, вторые готовы защищать её исключительно языком на форуме.

У вас и зРадио от слов "патриот" и "волонтер" прямо вскипает ненависть на уровне рефлекса (только не надо цитировать вырванную из контекста фразу о "прибежище негодяя"). Остыньте и успокойтесь, Порошенко не переизбрали, войну прекратили, с Россией помирились, олигархов посадили, тарифы снизили, как и надеялись 73%, голосуя за шута.



Кстати, вы и меня хотите отправить на фронт?



PS. Больше не буду нарушать обет не дискутировать с вами, всё равно не договоримся. У вас и зРадио от слов "патриот" и "волонтер" прямо вскипает ненависть на уровне рефлекса (только не надо цитировать вырванную из контекста фразу о "прибежище негодяя"). Остыньте и успокойтесь, Порошенко не переизбрали, войну прекратили, с Россией помирились, олигархов посадили, тарифы снизили, как и надеялись 73%, голосуя за шута.Кстати, вы и меня хотите отправить на фронт?PS. Больше не буду нарушать обет не дискутировать с вами, всё равно не договоримся. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16661 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 14:26 19yuriy91 написав: да, в детстве для нас "немец" и "фашист" были тождественны , а вот с года, навскидку, 1981-82, прошло как-то.

и слушали скорпов с эксептом. да, в детстве, а вот с года, навскидку, 1981-82, прошло как-то.и слушали скорпов с эксептом.

Это нормально, воевавшее поколение немцев к этому времени уже почти ушло, а детей обвинять в грехах отцов как-то не комильфо. Хотя не буду расписываться за тех, кто потерял на войне близких, разные чувства могут быть.



Но для всего этого нужно время. Я не знаю, сколько его нужно, чтобы залечить раны, нанесенные донецкими себе и Украине при содействии агрессора. Это нормально, воевавшее поколение немцев к этому времени уже почти ушло, а детей обвинять в грехах отцов как-то не комильфо. Хотя не буду расписываться за тех, кто потерял на войне близких, разные чувства могут быть.Но для всего этого нужно время. Я не знаю, сколько его нужно, чтобы залечить раны, нанесенные донецкими себе и Украине при содействии агрессора. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16661 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5540554155425543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Puente і 0 гостейМодератори: ТупУм