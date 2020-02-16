Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал Ишингер. .... Рекомендации были частной инициативой и уже удалены с сайта конференции, добавил дипломат.
ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе не соответствует действительности и является фейком, где первоисточником выступает официальный сайт государственной службы.
сумма ущерба, которую в Нафтогазе требуют компенсировать, составляет около 8 миллиардов долларов – это стоимость экспроприированных активов Нафтогаза, в частности газовых вышек на шельфе Черного моря, а также проценты, начисленные на эту сумму с 2014 года.