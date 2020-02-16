Додано: Пон 17 лют, 2020 18:25

Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал Ишингер.

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Рекомендации были частной инициативой и уже удалены с сайта конференции, добавил дипломат.

заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".

В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе надо обсуждать с "ЛНР" и "ДНР", заявил в понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе не соответствует действительности и является фейком, где первоисточником выступает официальный сайт государственной службы.

сумма ущерба, которую в Нафтогазе требуют компенсировать, составляет около 8 миллиардов долларов – это стоимость экспроприированных активов Нафтогаза, в частности газовых вышек на шельфе Черного моря, а также проценты, начисленные на эту сумму с 2014 года.

«Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте», - написал Бирюков.

Неплохо вчера на ветке "погуляли". Столько забаненныхІтогі подвєдьом. 2020-02-17Да-да, частная инициатива.Страна-агрессор хочет снятия санкций, но не хочет уходить с Донбасса и КрымаТо срок был до 04.02, то до 14.02, теперь уже 21.02Экономика замедлилась, потому что экономикой стали управлять МилованушкиИнвестиции говоритеПредлагаю одного Сивохо отправить в ОРДЛО. Пусть он там лично примиряется.PS. Свидетелям секты "при Януковиче было павосем"