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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5538553955405541
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:49

Re: Політичні рани

  Starikan написав:не знаю, сколько его нужно, чтобы залечить раны, нанесенные донецкими себе и Украине при содействии агрессора.

Каков процент населения Украины, кому нужно такое время?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:25

Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

Неплохо вчера на ветке "погуляли". Столько забаненных :)

Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

1) Данилов поехал в Иран обсудить «проблемные вопросы» в расследовании катастрофы украинского самолета

Пристайко на встрече с главой МИД Ирана потребовал сообщить причины сбития украинского самолета

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ повреждены, их расшифровка может пройти в Украине – секретарь СНБО

Украина и Иран провели встречу по катастрофе самолета МАУ: договорились усилить взаимодействие в расследовании

2) Глава конференции в Мюнхене объяснил план по Украине
Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал Ишингер.
....
Рекомендации были частной инициативой и уже удалены с сайта конференции, добавил дипломат.

Да-да, частная инициатива.

Россияне прокомментировали скандальный «мюнхенский план» по Донбассу
заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".

Страна-агрессор хочет снятия санкций, но не хочет уходить с Донбасса и Крыма

Половина украинцев считает Россию страной-агрессором, с которой не следует поддерживать каких-либо отношений - опрос
В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.

Кремль оценил идею Зеленского о патрулировании
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе надо обсуждать с "ЛНР" и "ДНР", заявил в понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

3) Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности в 2019 году
То срок был до 04.02, то до 14.02, теперь уже 21.02

4) Милованов рассказал, почему в конце года экономика замедлилась
В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

Экономика замедлилась, потому что экономикой стали управлять Милованушки

Украине в ближайшие 5-10 лет потребуются $50 миллиардов инвестиций - Милованов
Инвестиции говорите

Управляющая элеватором в Каменском компания заявляет, что СБУ распространила неправдивую информацию о предприятии
ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе не соответствует действительности и является фейком, где первоисточником выступает официальный сайт государственной службы.

5) Нафтогаз уточнил международному трибуналу оценку ущерба от аннексии Крыма
сумма ущерба, которую в Нафтогазе требуют компенсировать, составляет около 8 миллиардов долларов – это стоимость экспроприированных активов Нафтогаза, в частности газовых вышек на шельфе Черного моря, а также проценты, начисленные на эту сумму с 2014 года.

6) У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО
Предлагаю одного Сивохо отправить в ОРДЛО. Пусть он там лично примиряется.

«Сепаратисты поднимают голову»: на Житомирщине возле мемориала героям войны исчезли флаги

7) "Психанул, сглупил": Бирюков извинился за оскорбление украинских бойцов
«Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте», - написал Бирюков.


PS. Свидетелям секты "при Януковиче было павосем"
Как экономическая политика Януковича чуть не угробила Украину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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