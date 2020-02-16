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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5538553955405541
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:49

Re: Політичні рани

  Starikan написав:не знаю, сколько его нужно, чтобы залечить раны, нанесенные донецкими себе и Украине при содействии агрессора.

Каков процент населения Украины, кому нужно такое время?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:25

Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

Неплохо вчера на ветке "погуляли". Столько забаненных :)

Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

1) Данилов поехал в Иран обсудить «проблемные вопросы» в расследовании катастрофы украинского самолета

Пристайко на встрече с главой МИД Ирана потребовал сообщить причины сбития украинского самолета

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ повреждены, их расшифровка может пройти в Украине – секретарь СНБО

Украина и Иран провели встречу по катастрофе самолета МАУ: договорились усилить взаимодействие в расследовании

2) Глава конференции в Мюнхене объяснил план по Украине
Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений - и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - сказал Ишингер.
....
Рекомендации были частной инициативой и уже удалены с сайта конференции, добавил дипломат.

Да-да, частная инициатива.

Россияне прокомментировали скандальный «мюнхенский план» по Донбассу
заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".

Страна-агрессор хочет снятия санкций, но не хочет уходить с Донбасса и Крыма

Половина украинцев считает Россию страной-агрессором, с которой не следует поддерживать каких-либо отношений - опрос
В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.

Кремль оценил идею Зеленского о патрулировании
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе надо обсуждать с "ЛНР" и "ДНР", заявил в понедельник, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

3) Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности в 2019 году
То срок был до 04.02, то до 14.02, теперь уже 21.02

4) Милованов рассказал, почему в конце года экономика замедлилась
В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

Экономика замедлилась, потому что экономикой стали управлять Милованушки

Украине в ближайшие 5-10 лет потребуются $50 миллиардов инвестиций - Милованов
Инвестиции говорите

Управляющая элеватором в Каменском компания заявляет, что СБУ распространила неправдивую информацию о предприятии
ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе не соответствует действительности и является фейком, где первоисточником выступает официальный сайт государственной службы.

5) Нафтогаз уточнил международному трибуналу оценку ущерба от аннексии Крыма
сумма ущерба, которую в Нафтогазе требуют компенсировать, составляет около 8 миллиардов долларов – это стоимость экспроприированных активов Нафтогаза, в частности газовых вышек на шельфе Черного моря, а также проценты, начисленные на эту сумму с 2014 года.

6) У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО
Предлагаю одного Сивохо отправить в ОРДЛО. Пусть он там лично примиряется.

«Сепаратисты поднимают голову»: на Житомирщине возле мемориала героям войны исчезли флаги

7) "Психанул, сглупил": Бирюков извинился за оскорбление украинских бойцов
«Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте», - написал Бирюков.


PS. Свидетелям секты "при Януковиче было павосем"
Как экономическая политика Януковича чуть не угробила Украину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:13

  sal написав:
  Starikan написав:не знаю, сколько его нужно, чтобы залечить раны, нанесенные донецкими себе и Украине при содействии агрессора.

Каков процент населения Украины, кому нужно такое время?

Как минимум
В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:27

  pesikot написав:
  sal написав:Каков процент населения Украины, кому нужно такое время?

Как минимум
В настоящее время 54,4% украинцев рассматривают Россию как государство-агрессора, которое угрожает существованию Украины как государства, и с которым не следует поддерживать каких-либо отношений.


Да, это важно, мнение не поддерживать никаких отношений, особенно когда РФ занимает второе место в структуре импорта в Украину и третье место в структуре экспорта. Обыватель думает, что если он перестал покупать Сникерс с подмосковной фабрики, то он перестал поддерживать отношения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:15

  Козак-характерник написав:Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.
Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,
итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй
мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа
Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это
была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного
тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и
лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных
демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по
результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться
решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные
союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного
населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые
достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные
пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,
причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не
обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может
сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен
(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,
пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о
них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок
нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих
и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за
преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что
среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать
отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и
отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести
героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать
автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,
в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за
военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их
уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за
всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если
бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо
бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под
тем предлогом, что "это приятно ветеранам".

В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую
истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное
удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и
двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима
и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий
"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы
истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а
правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма,
шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День
Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,
наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и
приятно.
http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm

"Война" - это всегда страшно и несправедливо.
Ещё страшнее, когда тебя продают "свои".
При чём продают РЕАЛЬНО - ибо им это выгодно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:21

  Starikan написав:zРадио
Вот и договорились :mrgreen:
Военный сбор платят все - тут нет вашей особой заслуги.

Кстати, я ни с кем не меряюсь.
Но оскорблять патриотов и волонтеров, как вы и ЛАД, недопустимо.

"Военный сбор" - это прах, в сравнении с проданными и уничтоженными за это время предприятиями - "военными".
Только военного имущества, за это время, на складах (взрывами) было уничтожено на десятилетия работы военных заводов, которые уничтожены.
- Вместо восстановления мы получили форсирование уничтожения "бизнес называется"

О новых разработках, ВУЗах, НИИ, и прочем мне для Вас глупо рассказывать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:25

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

8) Порошенко просто не пустили в зал Мюнхенской конференции
Поездка Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности сопровождалась инцидентом. Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента.

Порошенко решил не предавать эту ситуации широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

  pesikot написав:Неплохо вчера на ветке "погуляли". Столько забаненных :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:4) Милованов рассказал, почему в конце года экономика замедлилась

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.


Экономика замедлилась, потому что экономикой стали управлять Милованушки

Вывод неправильный. Правильный это
экономика замедлилась из-за ... теплой погоды


А если без шуток, то ответ здесь:
“Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте – 17%, все остальное это сырье… В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий.

Наша экономика сегодня детехнологизована...

Также в Минэкономики показали степень износа основных фондов в экономике.

“У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%

https://news.finance.ua/ru/news/-/46539 ... nfografika

И такая политика продолжается. За полгода, кроме "диджитализации", по высоким технологиям ничего не сделано. Даже попыток сделать не было.

Раскрыт 2-й конверт. Приближается время раскрывать 3-й.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:27

  freeze написав:
Starikan написав:
  freeze написав:Дураков нет. Одно дело парады, другое дело замес под градами. Так что пункт - пусть живут как хотят - наиболее приемлемый для всех групп населения. Естественно признавать никто не будет, вон Китай сколько лет считает Тайвань своим, и живут с этим.

Готов подписаться под каждым словом.
Но верится с трудом. Особенно если задуматься о деталях такого варианта. Например, что конкретно означает "отгородиться"?


На просторах бывшего СССР такая ситуация с насильственным отделением части от целого наблюдалась уже много раз.
Так что опыт подсказывает два возможных варианта.
Первый, отделиться рвом и баррикадой, напряженно наблюдая в противника с биноклем и обрывая все контакты, например Карабах, Юж.Осетия, Абхазия.
Второй вариант достаточно лояльный показывает Приднестровье, достаточно эфемерная граница, тесная экономическая интеграция, обьективно отсутствует ненависть, вы спокойно можете на приднестровских номерах смотаться в Кишинев из Тирасполя и никто не будет тебе бить стекла, приднестровские предприятия даже толику малую деньжат подкидывают в качестве налогов противнику. Короче проблема отдана на откуп будущим поколениям.

Продавший десятки раз ....
- у Вас есть уверенность, что завтра Вас вновь не продадут?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:34

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-17

8) Порошенко просто не пустили в зал Мюнхенской конференции
Поездка Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности сопровождалась инцидентом. Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента.

Порошенко решил не предавать эту ситуации широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

  pesikot написав:Неплохо вчера на ветке "погуляли". Столько забаненных :)


  Аlександр написав:
  Starikan написав:Лучше уж ЗаЖоп, чем нынешние клоуны.

Соратник Порошенко назвал у*** украинских бойцов, которые голосовали за Зеленского
Зображення

По факту ситуация происходит куда страшнее - просто напросто это ещё не обнародовано.
Настолько,... что .....
При чём не только на фронте - где "отводят"....

Ведь все "формулы" - ещё не обнародованы.
Кому то "Оман" икается - кому то "Минск" - но Государство "Украина" - такое уже нигде не вспоминается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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