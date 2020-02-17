Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам.
дуже добре коли банять... Після бану основних - на світ вилазять протухші консерви... По моїй градації - це моя особиста думка,яку я отримав від перечитування цих сторінок,але редакція форумі і інші форумчани по цьому питанню можуть мати думки відмінні від моєї. Шапо -100% брехні про Україну і Українців зрадіо -80% Лад -60% Дейтройт-50% і новий-фріз - 40%
следователь Государственного бюро расследований Александр Черноблавский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса. За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим". Источник: https://censor.net.ua/n3176247
Що бачим 1 Не 26 - а чотири... 2 Не слідство розкрило - а люди самі звернулись... 3 Хтось розуміє фразу 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим Як злочин: Чи людина дійсно була на Майдані.там отримала травму і потрапила в реанімацію...але не хоче отримувати за це пільги/доплати.
Це ж якою треба бути сволотою ,щоб викрутити до навпаки
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:К-х Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой. Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями. 1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны. Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим. 2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз. Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу. 3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны. 4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении. Их планы удались, но лишь частично. Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним. Но вот резко уменьшить людские потери им удалось. Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей): Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673) Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000) Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже. При этом потери Германии - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн) Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР) Источник - русскояз. Вики. Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).
Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают. Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна. В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.
СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.
Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду. Надоела форумная болтовня.
Давно хотів написати на цю тему, але не було часу. Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону. Факти: 1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія. 2. Самою агресивною державою в той період була - Японія. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії. Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш. Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року. Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь. Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2: Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР. Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія. Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової): 50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець. 30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження. 15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США. 5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.
Как сообщает УНН, об этом Милованов рассказал во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.
«Экономическая стратегия заключается в основной идее инвестиций, создании четырех рынков и создании поэтому рабочих мест с большей производительностью, создании инноваций и привлечении новых технологий. Мы это должны поддержать благоприятным бизнес-климатом. Здесь и судебная реформа и права собственности, а также инструментарий привлечения инвестиций «, — сказал министр.
Рост числа рабочих мест, производительности, технологичности и инновационности в Украине можно обеспечить развитием 4 рынков: труда, земли, капитала и товаров и услуг.
Рынок труда, по словам Милованова, будет развиваться быстрее, если сделать трудовое законодательство более современным, а инвестиции направить в профессиональные навыки.
Министр экономики отметил, что правительство работает над привлечением инвестиций, которые будут направлены на, запланированное на весну, большое строительство.
Инициативами для привлечения инвестиций, по словам Милованова, являются приватизация и концессия, проект «Инвестиционная няня», индустриальные арки.
Кроме того, правительство работает над развитием малого и среднего бизнеса и продвижением экспорта.
В условиях 100% коррупции на всех этапах - это откровенно шабаш "Соросят" - населению Украины на выход.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.