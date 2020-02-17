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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5539554055415542 Додано: Пон 17 лют, 2020 20:48 freeze написав: Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам. Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам. дуже добре коли банять...

Після бану основних - на світ вилазять протухші консерви...

По моїй градації - це моя особиста думка,яку я отримав від перечитування цих сторінок,але редакція форумі і інші форумчани по цьому питанню можуть мати думки відмінні від моєї.

Шапо -100% брехні про Україну і Українців

зрадіо -80%

Лад -60%

Дейтройт-50%

і новий-фріз - 40%



На питання чому-відповідь проста

https://censor.net.ua/news/3176247/chetyre_cheloveka_otkazalis_ot_statusa_poterpevshego_po_delam_mayidana_sledovatel_gbr_chernoblavskiyi



По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса.

За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим". Источник: https://censor.net.ua/n3176247 следователь Государственного бюро расследований Александр Черноблавский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса.За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим". Источник: Що бачим

1 Не 26 - а чотири...

2 Не слідство розкрило - а люди самі звернулись...

3 Хтось розуміє фразу

18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим

Як злочин:

Чи людина дійсно була на Майдані.там отримала травму і потрапила в реанімацію...але не хоче отримувати за це пільги/доплати.



Це ж якою треба бути сволотою ,щоб викрутити до навпаки дуже добре коли банять...Після бану основних - на світ вилазять протухші консерви...- це моя особиста думка,яку я отримав від перечитування цих сторінок,але редакція форумі і інші форумчани по цьому питанню можуть мати думки відмінні від моєї.Шапо -100% брехні про Україну і Українцівзрадіо -80%Лад -60%Дейтройт-50%і новий-фріз - 40%На питання чому-відповідь простаЩо бачим1 Не 26 - а чотири...2 Не слідство розкрило - а люди самі звернулись...3 Хтось розуміє фразуЯк злочин:Чи людина дійсно була на Майдані.там отримала травму і потрапила в реанімацію...але не хоче отримувати за це пільги/доплати.Це ж якою треба бути сволотою ,щоб викрутити до навпаки http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22129 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 21:03



Рабинович совсем сдурел, предлагает присоединится к пыниному победобесию. Schmit

Повідомлень: 956 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 21:11 Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7809 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 21:15 ЛАД написав: К-х

Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.

Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями.

1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны.

Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим.

2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз.

Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу.

3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны.

4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении.

Их планы удались, но лишь частично.

Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним.

Но вот резко уменьшить людские потери им удалось.

Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей):

Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673)

Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000)

Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже.

При этом потери

Германии - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн)

Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР)

Источник - русскояз. Вики.

Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).



Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают.

Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна.

В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.



СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.



Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду.

Надоела форумная болтовня. Возвращаясь к началу разговора - речь шла об ответственности 2-ух тоталитарных режимов за развязывание 2-ой мировой.Вторая мировая была "обычной" империалистической войной и являлась продолжением первой, попыткой проигравших исправить положение. С некоторыми особенностями.1. Страны-победительницы были более чем удовлетворены её результатами и не хотели новой войны.Ради этого готовы были даже пойти на некоторые уступки проигравшим.2. В отличие от 1-ой мировой, когда идеология у всех участников была примерно одинаковой, во 2-ой было 2 участника с резко отличавшейся идеологией - нацистская Германия и коммунистический Союз.Как следствие - страх перед экспансионизмом Германии и ненависть к большевистскому Союзу.3. Помня о потерях в 1-ой мировой и учитывая резкий рост мощности вооружений (танки и самолёты), западные державы хотели избежать (боялись) новой войны.4. Исходя из пп. 1-3 Англия-Франция старались умиротворить Германию, идя на уступки, и направить Гитлера на восток в расчёте на уничтожение большевизма и/или взаимное ослабление СССР и Германии при их прямом столкновении.Их планы удались, но лишь частично.Германия набрала слишком большую силу и победа над СССР сделала бы её полной хозяйкой в Европе, да и во всём мире. Пришлось поддержать СССР, и поддержать существенно. В результате Германия была разгромлена, а СССР вышел из войны хотя и со страшными разрушениями, но с сильнейшей армией. Вместо уничтожения большевизма пришлось его признать и договариваться с ним.Но вот резко уменьшить людские потери им удалось.Потери были (сначала в 1-ой, потом во 2-ой; всего солдат, в скобках потери мирных жителей):Англия_ - __887 858 (__3 000) - 286 200 (_92 673)Франция - 1 293 464 (160 000) - 253 000 (412 000)Таким образом, резко уменьшив потери солдат, страны Антанты так же резко увеличили потери мирных жителей. Но суммарные потери всё равно значительно ниже.При этом потериГермании - ____2 037 000 (__570 500) - от 4,44 до 5,32 млн (от 1,5 до 3,0 млн)Росс.империи - 2 254 369 (1 070 000) - от 8,7 до 10,9 млн. (17,9 млн.) (СССР)Источник - русскояз. Вики.Потери Германии и СССР, как видим резко выше как среди солдат, так и среди мирных жителей (даже если сомневаться в точности цифр).Не буду расписывать подробно, думаю, историю 2-ой мировой все присутствующие достаточно хорошо знают.Политика "умиротворения" чисто формально может позволить Англии-Франции не считать себя разжигателями войны, но фактически их роль никак не меньше и достаточно неприглядна.В результате Англии-Франции удалось весьма заметно уменьшить людские потери, но не удалось избежать значительных разрушений и падения экономики. Итог - потеря ведущих позиций и утрата первых ролей в мировой политике. Эта роль перешла к США и СССР.СССР, конечно, заметно уступал в экономическом развитии, но выезжал за счёт военной силы. Эта же военная сила послужила одной из причин итогового проигрыша Союза - экономика не выдержала гонки вооружений и холодной войны. Это же послужило одной из причин последующего отставания в экономике и относительно низкого уровня жизни.Всё это - моё мнение, спорить и доказывать не буду.Надоела форумная болтовня.

Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.

Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.

Факти:

1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.

2. Самою агресивною державою в той період була - Японія. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.

Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.

Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.

Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.

Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:

Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР.

Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.

Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):

50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.

30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.

15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.

5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною. Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.Факти:1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась -. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.2. Самою агресивною державою в той період була -. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною. andrijk777

Повідомлень: 2003 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 22:02 Re: Політичні дискусії

https://hvylya.net/news/exclusive/milov ... rainy.html

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экономическая стратегия заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий.



Как сообщает УНН, об этом Милованов рассказал во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.



«Экономическая стратегия заключается в основной идее инвестиций, создании четырех рынков и создании поэтому рабочих мест с большей производительностью, создании инноваций и привлечении новых технологий. Мы это должны поддержать благоприятным бизнес-климатом. Здесь и судебная реформа и права собственности, а также инструментарий привлечения инвестиций «, — сказал министр.



Рост числа рабочих мест, производительности, технологичности и инновационности в Украине можно обеспечить развитием 4 рынков: труда, земли, капитала и товаров и услуг.



Рынок труда, по словам Милованова, будет развиваться быстрее, если сделать трудовое законодательство более современным, а инвестиции направить в профессиональные навыки.



Министр экономики отметил, что правительство работает над привлечением инвестиций, которые будут направлены на, запланированное на весну, большое строительство.



Инициативами для привлечения инвестиций, по словам Милованова, являются приватизация и концессия, проект «Инвестиционная няня», индустриальные арки.



Кроме того, правительство работает над развитием малого и среднего бизнеса и продвижением экспорта. Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экономическая стратегия заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий.Как сообщает УНН, об этом Милованов рассказал во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.«Экономическая стратегия заключается в основной идее инвестиций, создании четырех рынков и создании поэтому рабочих мест с большей производительностью, создании инноваций и привлечении новых технологий. Мы это должны поддержать благоприятным бизнес-климатом. Здесь и судебная реформа и права собственности, а также инструментарий привлечения инвестиций «, — сказал министр.Рост числа рабочих мест, производительности, технологичности и инновационности в Украине можно обеспечить развитием 4 рынков: труда, земли, капитала и товаров и услуг.Рынок труда, по словам Милованова, будет развиваться быстрее, если сделать трудовое законодательство более современным, а инвестиции направить в профессиональные навыки.Министр экономики отметил, что правительство работает над привлечением инвестиций, которые будут направлены на, запланированное на весну, большое строительство.Инициативами для привлечения инвестиций, по словам Милованова, являются приватизация и концессия, проект «Инвестиционная няня», индустриальные арки.Кроме того, правительство работает над развитием малого и среднего бизнеса и продвижением экспорта.

В условиях 100% коррупции на всех этапах - это откровенно шабаш "Соросят" - населению Украины на выход. Сказать слово "восторг" - значит ничего не сказать.В условиях 100% коррупции на всех этапах - это откровенно шабаш "Соросят" - населению Украины на выход. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7809 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5539554055415542 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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