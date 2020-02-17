Додано: Вів 18 лют, 2020 10:39

Kudrjavuy написав:

Я ж наголошував на тому, що відмежуватися не вийде від Донбасу. І відкупитися здачею територій ворогу не вдасться. Не Крим, так Донбас, не Донбас, так Харків чи Чернігів. "Донбас", як явище, а не регіон, прийде сам всередину країни. Він вже тут, як нікуди й не виходив увесь цей час. Це загальноукраїнська проблема, а не локальна. Це треба усвідомити. Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України. Які б рви не рити, мури не будувати, то все ілюзія. Як це не сумно, але в нас є лише два шляхи: перемога чи капітуляція на певних умовах. А "пропєтлять" між краплями дощу, може й можливо б було, але не клоунам. Це не лише команду зелену маю на увазі, а увесь той фейковий бомонд і псевдоеліту.