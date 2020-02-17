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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:12

Йопаний клоун

Новини з фронту для зеБілів і зеБобиків. Та інших прихильників примирення.
Російська армія використала важку артилерію і захопила два українських опорних пункти.

https://censor.net.ua/ua/news/3176319/u ... lotogo_zmi

Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лют, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:15

Re: Політичний пил

  Kudrjavuy написав:"Военный сбор" - это прах, в сравнении с проданными и уничтоженными за это время предприятиями - "военными".
Только военного имущества, за это время, на складах (взрывами) было уничтожено на десятилетия работы военных заводов, которые уничтожены.
- Вместо восстановления мы получили форсирование уничтожения

Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:27

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:"Военный сбор" - это прах, в сравнении с проданными и уничтоженными за это время предприятиями - "военными".
Только военного имущества, за это время, на складах (взрывами) было уничтожено на десятилетия работы военных заводов, которые уничтожены.
- Вместо восстановления мы получили форсирование уничтожения

Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.

І взагалі відмінити всі податки, правда?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:31

интересно хоть один зебил напишет в поддержку зе Президент после сегодняшних жертв на фронте?????
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:33

Re: Політичні диджи

  yanyura написав:полгода, кроме "диджитализации", по высоким технологиям ничего не сделано. Даже попыток сделать не было.

"Дия" взята с Эстонии. но у них 2 млн. населения
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:39

Донбас - логічне продовження Криму

  Kudrjavuy написав:Зображення

Я ж наголошував на тому, що відмежуватися не вийде від Донбасу. І відкупитися здачею територій ворогу не вдасться. Не Крим, так Донбас, не Донбас, так Харків чи Чернігів. "Донбас", як явище, а не регіон, прийде сам всередину країни. Він вже тут, як нікуди й не виходив увесь цей час. Це загальноукраїнська проблема, а не локальна. Це треба усвідомити. Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України. Які б рви не рити, мури не будувати, то все ілюзія. Як це не сумно, але в нас є лише два шляхи: перемога чи капітуляція на певних умовах. А "пропєтлять" між краплями дощу, може й можливо б було, але не клоунам. Це не лише команду зелену маю на увазі, а увесь той фейковий бомонд і псевдоеліту.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:43

  Козак-характерник написав:Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України.


Насколько за последние пять лет ворог продвинулся в глубь ?
Как были границы серой зоны установлены после Дебальцева весной 2015, так эти границы и по сей день неизменны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:44

  Frant написав:Новини з фронту для зеБілів і зеБобиків. Та інших прихильників примирення.
Російська армія використала важку артилерію і захопила два українських опорних пункти.

https://censor.net.ua/ua/news/3176319/u ... lotogo_zmi

Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!

https://www.facebook.com/LastBlockPost/ ... 558964333/

Согласно другим новостям - один погибший и четверо раненых.
Официоз будет завтра.
По потерянным позициям - сомневаюсь, что будет информация - напишут "развели - отвели"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:45

  freeze написав:
  Козак-характерник написав:Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України.


Насколько за последние пять лет ворог продвинулся в глубь ?
Как были границы серой зоны установлены после Дебальцева весной 2015, так эти границы и по сей день неизменны.

Не просунувся завдяки багатьом факторам. Головним чином, що задачи такої не було. І ось для чогось активізація бойових дій знадобилася тепер. Повинно наступити протрезвління: ворог сам не піде з нашої землі. І відкупитися здачею територій, риттям рову, чи побудовою муру не вдасться.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:48

Re: Політичні налоги

  Frant написав:взагалі відмінити всі податки, правда

Если мед.обслуживание становится платным, то да, налоги нужно уменьшать. Каждый платит сам за себя, в зависимости от личных потребностей.
sal
 
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