Російська армія використала важку артилерію і захопила два українських опорних пункти.
Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:12
Йопаний клоун
Новини з фронту для зеБілів і зеБобиків. Та інших прихильників примирення.
Російська армія використала важку артилерію і захопила два українських опорних пункти.
Треба терміново пускати воду до Криму! Щоб росіянам ще легше і краще вдалось би захоплювати чужі території!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лют, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:15
Re: Політичний пил
Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:27
І взагалі відмінити всі податки, правда?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:31
интересно хоть один зебил напишет в поддержку зе Президент после сегодняшних жертв на фронте?????
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:33
Re: Політичні диджи
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:39
Донбас - логічне продовження Криму
Я ж наголошував на тому, що відмежуватися не вийде від Донбасу. І відкупитися здачею територій ворогу не вдасться. Не Крим, так Донбас, не Донбас, так Харків чи Чернігів. "Донбас", як явище, а не регіон, прийде сам всередину країни. Він вже тут, як нікуди й не виходив увесь цей час. Це загальноукраїнська проблема, а не локальна. Це треба усвідомити. Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України. Які б рви не рити, мури не будувати, то все ілюзія. Як це не сумно, але в нас є лише два шляхи: перемога чи капітуляція на певних умовах. А "пропєтлять" між краплями дощу, може й можливо б було, але не клоунам. Це не лише команду зелену маю на увазі, а увесь той фейковий бомонд і псевдоеліту.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:43
Насколько за последние пять лет ворог продвинулся в глубь ?
Как были границы серой зоны установлены после Дебальцева весной 2015, так эти границы и по сей день неизменны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:44
Согласно другим новостям - один погибший и четверо раненых.
Официоз будет завтра.
По потерянным позициям - сомневаюсь, что будет информация - напишут "развели - отвели"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:45
Не просунувся завдяки багатьом факторам. Головним чином, що задачи такої не було. І ось для чогось активізація бойових дій знадобилася тепер. Повинно наступити протрезвління: ворог сам не піде з нашої землі. І відкупитися здачею територій, риттям рову, чи побудовою муру не вдасться.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:48
Re: Політичні налоги
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