Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться

решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные

союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного

населения

уж если воздавать почести

героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать

автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,

в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным)

Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было.Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых,итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второймировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победаДобра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Этобыла обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одноготиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже илучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западныхдемократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и порезультатам.. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любыедостоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманныепропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко необязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко можетсочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет оних с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девокнарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучихи получались те немногие, что действительно ответили перед судом запреступления на оккупированной территории). Несомненно и то, чтосреди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различатьотношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами иотношение к режиму, которому он служил; и. И если охотиться завоенными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда ихуже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже завсеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И еслибороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримобороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма подтем предлогом, что "это приятно ветеранам".В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскуюистерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленноеудовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи идвойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режимаи покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий"солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницыистории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, аправящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма,шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "ДеньПобеды" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и,наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко иприятно.