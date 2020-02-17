Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:"Военный сбор" - это прах, в сравнении с проданными и уничтоженными за это время предприятиями - "военными". Только военного имущества, за это время, на складах (взрывами) было уничтожено на десятилетия работы военных заводов, которые уничтожены. - Вместо восстановления мы получили форсирование уничтожения
Нужно отменять этот прах отовсюду, как и налог на депозиты.
І взагалі відмінити всі податки, правда?
Разница в получении дохода: 1. С З/П -? 2. С прибыли предприятия-? 3. С увеличения экономической активности в Государстве?
И кто это узаконил, в мозгах плебса, что "Государственное" не может быть коммерческим?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Frant написав:взагалі відмінити всі податки, правда
Если мед.обслуживание становится платным, то да, налоги нужно уменьшать. Каждый платит сам за себя, в зависимости от личных потребностей.
Вот здесь вы лохотроните. Причины: 1. Есть категории которым лечение необходимо с рождения. 2. Есть категории которым лечение необходимо в результате профессиональной деятельности(и они на 100% платят) - но не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. 3. Есть категории, что не работают и не платят налог, но имеют неосяжный доступ к медицинской помощи. ..................................................................................... И как самый циничный случай - "платные роды". Поэтому, кто платит налоги не имеет средств к появлению своего потомства в Украине. Теперь это называется "бизнес".
Не понимая содержания, Вами же и изречённого - Вы влазите в каку, из которой выход один для населения и сохранения его популяции: - бежать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было. Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых, итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место, причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен (Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше, пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось, в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под тем предлогом, что "это приятно ветеранам".
В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий "солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма, шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и, наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и приятно. http://yun.complife.info/miscell/antivict.htm
"Война" - это всегда страшно и несправедливо. Ещё страшнее, когда тебя продают "свои". При чём продают РЕАЛЬНО - ибо им это выгодно.
МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ И ГОРДИМСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАПИСАЛ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НЕКИЙ ЮРИЙ НЕСТЕРЕНКО ИЛИ ТЕ, КТО ЦИЦИРУЕТ ЭТОТ БРЕД!
Kudrjavuy написав:1. Есть категории которым лечение необходимо с рождения. 2. Есть категории которым лечение необходимо в результате профессиональной деятельности(и они на 100% платят) - но не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. 3. Есть категории, что не работают и не платят налог, но имеют неосяжный доступ к медицинской помощи.
"лохотронинг" - яркий пример: Пенсионеров должны содержать их дети (первый высказался еще Ющенко) оранжевые идеи - античеловечные и антигосудартсвенные
Козак-характерник написав:Ворог просуватиметься вглиб до тих пір, поки наші війська не візьмуть державний контроль над кордоном України.
Насколько за последние пять лет ворог продвинулся в глубь ? Как были границы серой зоны установлены после Дебальцева весной 2015, так эти границы и по сей день неизменны.
Не просунувся завдяки багатьом факторам. Головним чином, що задачи такої не було. І ось для чогось активізація бойових дій знадобилася тепер. Повинно наступити протрезвління: ворог сам не піде з нашої землі. І відкупитися здачею територій, риттям рову, чи побудовою муру не вдасться.
Не паникуйте, пару дней назад сепаратисты жаловались, что наши продвинулись в этом месте разведения в этом же месте и ухайдокали пять шахтёров, что подтвердилось видео похорон, сейчас видимо локальный обратный процесс. После этого все затихнет, никаких продвижений за первоначальную границу серой зоны не будет. Посмотрел что пишут за линией разграничения, так пишут полную противоположность, их атаковали. Пока миротворцы не займут линию разграничения, эти обстрелы будут продолжаться вечно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кто бы и что не заявлял - действительность может быть(и будет!) иной:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как это выглядит в живую - и "куда должна лететь ответка?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Кто бы и что не заявлял - действительность может быть(и будет!) иной:
Зачем о будущей возможной, если есть пример уже произошедший. Уже капитулировали ... и никто и не помiтив. В данном случае на условиях имеющихся.
ЗЕ по сути предлагает капитулировать ещё чуть дальше.
То есть ни со стороны Турчинова, ПАПа, ЗЕ не идёт речи о полной капитуляции. Но каждый капитулирует по трошки... Каждый, преследуя свои цели. ЗЕ сейчас имеет цель -- добиться мира. Естественно не бесплатно, а за счёт ... ещё немножко)) капитуляции.
Ошбиается не ошибается - уже другой вопрос. Что лучше и кому что нравится - тоже (другой вопрос).
По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.