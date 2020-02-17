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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:46
шурец написав:
По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС
Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:49
freeze написав: шурец написав:
По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС
Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
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шурец
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:53
шурец написав:
или уже не вернутся а зе билы и это схавают
"Зебилы" это отдельный мир. вам их не понять
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