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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5542554355445545
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:46

  шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.


Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС

Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:49

  freeze написав:
  шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.


Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС

Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:53

Re: Політичні свiти

  шурец написав:или уже не вернутся а зе билы и это схавают

"Зебилы" это отдельный мир. вам их не понять
sal
 
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