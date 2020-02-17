detroytred написав:

Зачем о будущей возможной, если есть пример уже произошедший.Уже капитулировали ... и никто и не помiтив. В данном случае на условиях имеющихся.ЗЕ по сути предлагает капитулировать ещё чуть дальше.То есть ни со стороны Турчинова, ПАПа, ЗЕ не идёт речи о полной капитуляции.Но каждый капитулирует по трошки...Каждый, преследуя свои цели.ЗЕ сейчас имеет цель -- добиться мира.Естественно не бесплатно, а за счёт ... ещё немножко)) капитуляции.Ошбиается не ошибается - уже другой вопрос.Что лучше и кому что нравится - тоже (другой вопрос).Но вот прям - только ЗЕ капитулянт - не верно.