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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55435544554555465547>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:49

  freeze написав:
  шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.


Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС

Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:53

Re: Політичні свiти

  шурец написав:или уже не вернутся а зе билы и это схавают

"Зебилы" это отдельный мир. вам их не понять
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:56

  freeze написав:Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам.
1 Автори пасквіля на який ссилається фріз - лукаш+Портнов-оприлюдила помойка страна уа
2 Я дочитав до шостого далі читати не захотів -
а - всі загинули в період18-20лютого 2014
б - всі загинули від того , що приймали якусь активну участь
Дівчинка неповносправна-отримала зараження крові-будучи на Майдані-від уколу який призвів до алергії?
Чим ця смерть відрізняється від смерті від кулі?
Хлопчина,допомагав своїм побратимам відібрати військову вантажівку і після того як відібрали - загинув під колесами цієї вантажівки ,якою на той момент керував його побратим(побратим підтвердив-його амністували) відтискаючи вантажівкою беркутівців від мітингуючих
Ще один - помер від колото-різаних ран...але йому виявляється не можна бо в 2010 він керував авто в стані спяніння, і не платив аліменти..

І так далі і тому подібне.

Цікаво - чи потрапляє фріз в категорію тих хто з ворожими намірами дає 60% правди, але обовязково підкидає ще 40% брехні?

ПС
Прокурор,який зараз розслудує заявив
Є Чотири особи,які будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва - відмовляються від статусу постраждавші на Майдані....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:57

  sal написав:
  Kudrjavuy написав:1. Есть категории которым лечение необходимо с рождения.
2. Есть категории которым лечение необходимо в результате профессиональной деятельности(и они на 100% платят) - но не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.
3. Есть категории, что не работают и не платят налог, но имеют неосяжный доступ к медицинской помощи.

"лохотронинг" - яркий пример: Пенсионеров должны содержать их дети (первый высказался еще Ющенко)
оранжевые идеи - античеловечные и антигосудартсвенные

Хочу Вам напомнить историю Третьего Рейха:
От 15 до 20% населения есть "Инвалиды".
"За чистоту расы" - в Гитлеровской Германии их умертвляли.
Но со временем, неизбежно количество лиц с ограниченными физическими возможностями вновь возвратилось на прежние цифры.

Единственным фактором противостоящим этому является целенаправленная политика Государства с доступом населения к квалифицированной медицинской помощи.

Открытие границ и доступ населения в чужие страны - принесёт много много "неприятностей", к которым население генетически не готово.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:57

Re: Політичні дискусії

шурец написав:
  freeze написав:
  шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.


Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС

Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????


Позиции сторон неизменные, куда и зачем двигаться ? Встать как раньше в ста метрах друг от друга и бить прямой наводкой ?
Это может каким то политикам хайп поймать, военным это точно не надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:01

  шурец написав:
  freeze написав:
  шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня.
Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне.
Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.


Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС

Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.

Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????


Зе- вирішив дещо сказати - він "стурбований" огидними діями російських найманців:

https://censor.net.ua/ua/news/3176339/z ... es_na_rnbo
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:09

  detroytred написав:Зачем о будущей возможной, если есть пример уже произошедший.
Уже капитулировали ... и никто и не помiтив. В данном случае на условиях имеющихся.

ЗЕ по сути предлагает капитулировать ещё чуть дальше.

То есть ни со стороны Турчинова, ПАПа, ЗЕ не идёт речи о полной капитуляции.
Но каждый капитулирует по трошки...
Каждый, преследуя свои цели.
ЗЕ сейчас имеет цель -- добиться мира.
Естественно не бесплатно, а за счёт ... ещё немножко)) капитуляции.

Ошбиается не ошибается - уже другой вопрос.
Что лучше и кому что нравится - тоже (другой вопрос).


Но вот прям - только ЗЕ капитулянт - не верно.

https://www.facebook.com/LastBlockPost/ ... 558964333/
"У нас вся жизнь такая"
Я не зря выставлял видео И.Талькова "Я вернусь".
Возвращаться только некуда.
О чём ещё в 14м .... в "15м по голове получил",....
Украину рвут на "поместья" - и это есть "Государственная политика".(в истории этот процесс называется "огораживанием", при чём вместе с рабами, и их чаяниями)
Которую Козак-характерник - "не понимает, что мы строим" :mrgreen:

"ОНИ" - "строют" :x (вернее продают остатки и валят в тёплые и сытые края)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:09

Нинішній важкий бій в Золотому - це повний крах політики зеленського щодо "розведення", умиротворення агресора.
Як ви гадаєте, який висновок зеленський зробить з цього краху?
Продовжить політику, яка зазнала краху.
Втім, ви й самі це знаєте.
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:39

Може, пора Зе- відмовлятись від керівної посади держави? Керманич з нього відверто куйовий. Слабка подоба По+.

"Атака быдла на фронте – это результат того, что наговорил Зеленский в Аушвице и Мюнхене.
Ответ и действия Зеленского по итогам совещания РНБО гораздо важнее, чем няни для инвесторов.

Бы*дло обязано получить достойный артиллерийский ответ.

Если этого не произойдет, то рейтинг поддержки Зеленского покатится вниз."


https://uainfo.org/blognews/1582021036- ... voril.html

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:43

  Frant написав:Може, пора Зе- відмовлятись від керівної посади держави? Керманич з нього відверто куйовий. Слабка подоба По+.

"Атака быдла на фронте – это результат того, что наговорил Зеленский в Аушвице и Мюнхене.
Ответ и действия Зеленского по итогам совещания РНБО гораздо важнее, чем няни для инвесторов.

Бы*дло обязано получить достойный артиллерийский ответ.

Если этого не произойдет, то рейтинг поддержки Зеленского покатится вниз."


https://uainfo.org/blognews/1582021036- ... voril.html

Вы, возможно забыли, что для достойного ответа нужны СНАРЯДЫ И НЕ РАССТРЕЛЯННЫЕ АРТСТВОЛЫ. За 6 лет войны и того и другого - дефицит, а нового-то не производят. даже патронов.
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