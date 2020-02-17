Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС
Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
freeze написав:Да, наконец-то по итогу опубликованы данные, достоверно установленные прокуратурой и судами, как минимум 26 человек включены в список Небесной сотни по выдуманным причинам.
1 Автори пасквіля на який ссилається фріз - лукаш+Портнов-оприлюдила помойка страна уа 2 Я дочитав до шостого далі читати не захотів - а - всі загинули в період18-20лютого 2014 б - всі загинули від того , що приймали якусь активну участь Дівчинка неповносправна-отримала зараження крові-будучи на Майдані-від уколу який призвів до алергії? Чим ця смерть відрізняється від смерті від кулі? Хлопчина,допомагав своїм побратимам відібрати військову вантажівку і після того як відібрали - загинув під колесами цієї вантажівки ,якою на той момент керував його побратим(побратим підтвердив-його амністували) відтискаючи вантажівкою беркутівців від мітингуючих Ще один - помер від колото-різаних ран...але йому виявляється не можна бо в 2010 він керував авто в стані спяніння, і не платив аліменти..
І так далі і тому подібне.
Цікаво - чи потрапляє фріз в категорію тих хто з ворожими намірами дає 60% правди, але обовязково підкидає ще 40% брехні?
ПС Прокурор,який зараз розслудує заявив Є Чотири особи,які будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва - відмовляються від статусу постраждавші на Майдані....
Kudrjavuy написав:1. Есть категории которым лечение необходимо с рождения. 2. Есть категории которым лечение необходимо в результате профессиональной деятельности(и они на 100% платят) - но не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. 3. Есть категории, что не работают и не платят налог, но имеют неосяжный доступ к медицинской помощи.
"лохотронинг" - яркий пример: Пенсионеров должны содержать их дети (первый высказался еще Ющенко) оранжевые идеи - античеловечные и антигосудартсвенные
Хочу Вам напомнить историю Третьего Рейха: От 15 до 20% населения есть "Инвалиды". "За чистоту расы" - в Гитлеровской Германии их умертвляли. Но со временем, неизбежно количество лиц с ограниченными физическими возможностями вновь возвратилось на прежние цифры.
Единственным фактором противостоящим этому является целенаправленная политика Государства с доступом населения к квалифицированной медицинской помощи.
Открытие границ и доступ населения в чужие страны - принесёт много много "неприятностей", к которым население генетически не готово.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС
Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
Позиции сторон неизменные, куда и зачем двигаться ? Встать как раньше в ста метрах друг от друга и бить прямой наводкой ? Это может каким то политикам хайп поймать, военным это точно не надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
шурец написав:По состоянию на 10.15 в районе Золотого установлено прекращение огня. Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы.
Чуть выше Detroytred привел ссылку сообщения штаба ООС
Позиции остались неизменными. Противник запросил режим тишины. У нас один погибший, у противника один погибший.
Тут вопрос в другом зе говорил что в случаи оопасности наши войска вернутся на оставленные позиции или уже не вернутся а зе билы и это схавают?????????
Зе- вирішив дещо сказати - він "стурбований" огидними діями російських найманців:
detroytred написав:Зачем о будущей возможной, если есть пример уже произошедший. Уже капитулировали ... и никто и не помiтив. В данном случае на условиях имеющихся.
ЗЕ по сути предлагает капитулировать ещё чуть дальше.
То есть ни со стороны Турчинова, ПАПа, ЗЕ не идёт речи о полной капитуляции. Но каждый капитулирует по трошки... Каждый, преследуя свои цели. ЗЕ сейчас имеет цель -- добиться мира. Естественно не бесплатно, а за счёт ... ещё немножко)) капитуляции.
Ошбиается не ошибается - уже другой вопрос. Что лучше и кому что нравится - тоже (другой вопрос).
Но вот прям - только ЗЕ капитулянт - не верно.
https://www.facebook.com/LastBlockPost/ ... 558964333/ "У нас вся жизнь такая" Я не зря выставлял видео И.Талькова "Я вернусь". Возвращаться только некуда. О чём ещё в 14м .... в "15м по голове получил",.... Украину рвут на "поместья" - и это есть "Государственная политика".(в истории этот процесс называется "огораживанием", при чём вместе с рабами, и их чаяниями) Которую Козак-характерник - "не понимает, что мы строим"
"ОНИ" - "строют" (вернее продают остатки и валят в тёплые и сытые края)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нинішній важкий бій в Золотому - це повний крах політики зеленського щодо "розведення", умиротворення агресора. Як ви гадаєте, який висновок зеленський зробить з цього краху? Продовжить політику, яка зазнала краху. Втім, ви й самі це знаєте.