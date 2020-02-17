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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5544554555465547>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:44

  Волгарь написав:МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ И ГОРДИМСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАПИСАЛ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НЕКИЙ ЮРИЙ НЕСТЕРЕНКО ИЛИ ТЕ, КТО ЦИЦИРУЕТ ЭТОТ БРЕД!

Ключове виділив червоним з цього потоку свідомості. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:46

https://defence-line.org/2020/02/rech-k ... -yaneloxa/
[url]Речь премьер-министра У. Черчилля в Палате Общин[/url]

Лондон, 13 мая 1940 г.

Прошу позволения начать…

Палата общин приветствует образование правительства, олицетворяющее единое и непоколебимое решение нации вести войну с Германией до победного конца.

В прошлую пятницу вечером я получил разрешение Ее Величества формировать новое правительство. Оно, как показывает нам желание и воля Парламента и нации, должно опираться на как можно более широкую народную поддержку и должно включать в себя все партии, как те, которые поддерживали прежнее правительство, так и оппозицию. Я выполнил наиболее важную часть этой задачи. Был сформирован кабинет военных министров в составе пяти членов, представляющих, с либералами-оппозиционерами, единство нации. Три лидера партий согласились войти или в кабинет военных министров, либо в высший исполнительный комитет. Армия, флот и военная авиация получили своих руководителей. Было необходимо сделать все это в один день, принимая во внимание срочность и суровость событий. На несколько других ключевых постов были сделаны назначения вчера, а сегодня я представлю дальнейший список кандидатов Ее Величеству. Я надеюсь закончить назначение глав основных министерств в течение завтрашнего дня. Определение других министров обычно занимает больше времени, но я полагаю, что, когда Парламент снова соберется, эта часть моих обязанностей будет выполнена, и правительство будет сформировано полностью.

Я посчитал, что в общих интересах предложить, чтобы Палата была созвана сегодня. Председатель палаты общин согласился со мной и предпринял необходимые действия, в соответствии с полномочиями, данными ему резолюцией Палаты Парламента. По окончании сегодняшнего заседания, будет предложен перерыв до четверга, 21 мая, конечно, с возможностью встретиться раньше назначенного срока, если в этом будет необходимость. О делах, которые надо будет сделать за эту неделю, члены Парламента будут извещены при первой возможности. А теперь я приглашаю, данной мне властью, засвидетельствовать поддержку Палаты предпринятых нами действий и выразить доверие новому Правительству.

Формировать администрацию такого масштаба и сложности — серьезное дело уже само по себе, но нужно помнить, что мы только на подготовительном этапе одной из самых великих битв в истории, что наши войска задействованы в Норвегии и в Голландии, что мы должны готовиться к действиям в Средиземном море, к продолжительным воздушным сражениям, и что еще очень многое должно быть подготовлено здесь, дома. Полагаю, в это тяжелое время меня простят, за то, что мое обращение к Палате сегодня не будет продолжительно. Я надеюсь, что каждый из моих друзей и коллег, или бывших коллег позволит сегодняшней церемонии быть короче, чем положено. Я повторю перед Палатой то, что уже сказал присоединившимся к новому Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, не смотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным не был путь; потому что без победы не будет жизни. Это важно осознать: если не выживет Британская Империя, то не выживет все то, за что мы боролись, не выживет ничто из того, за что человечество борется в течении многих веков. Но я берусь за эту задачу с энергией и надеждой. Я уверен, что нашему делу не суждено потерпеть неудачу. И в этот момент я чувствую себя вправе настаивать на всеобщей поддержке, и я призываю: «Идемте же, идемте вперед единой силой».

А ведь такую речь у нас было кому произнести. И сейчас есть!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:52

брифинг дно сначала небритый мальчик выступил потом хомчак признал что опорный пункт оставили, врем что все хорошо дальше, пробивая очередное дно :oops:
шурец
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:54

  Kudrjavuy написав:вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс.

Цей вуйко знав в чому сила і в кого просити поміч! 8) Триває вічна боротьба Добра зі Злом Боротьба з мутантом-дияволом! Священна війна. Зло буде переможено! З нами Бог! З нами Правда!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 13:09, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:55

  шурец написав:брифинг дно сначала небритый мальчик выступил потом хомчак признал что опорный пункт оставили, врем что все хорошо дальше, пробивая очередное дно :oops:

Так це ж перемога від Зеленського!
Він щиро хоче капітулювати.
Щоб продавати "Квартал" в Московію.
І чим швидше він це зробить, тим солідніше він виглядатиме в своїх очах, цей куєв "миротворець"!

Чумоход сказав, що українська армія "потужно" відповіла.
Йопаний клоун.
Де оплески від зепілів?

https://censor.net.ua/ua/news/3176381/p ... i_zolotogo
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 лют, 2020 13:05, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:56

Онлайн брифінг РНБО по этому поводу -
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:07

Ще одна "перемога" від Зеленського.

"Також, за інформацією Генштабу, порівняно з минулим роком - у нас зараз більше і загиблих, і поранених"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3176382
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:14

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:ПС
Прокурор,який зараз розслудує заявив
Є Чотири особи,які будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва - відмовляються від статусу постраждавші на Майдані....

Про
будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва

это уже ваши фантазии.

Дословно следователь сказал:
За останній час в ході розслідування справ Майдану чотири особи відмовилися від статусу потерпілих. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не знає, з чим це пов'язано, але протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому заяви починають надходити до нового управління ДБР, яке займається справами Майдану.

"Надходять офіційні заяви від потерпілих... (наприклад, - ред.) ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але вона не вважає себе потерпілим", - заявив Чорноблавський.

https://www.rbc.ua/ukr/news/dela-maydan ... 49803.html

Общие слова, конкретики 0.
Потерпевшие от чего?
Кто отказался, по какой причине, были ли они вообще на Майдане (и с какой его стороны), в каком городе забрали в реанимацию человека в инвалидном кресле и по какой причине?
Вопросы без ответа.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:18

Re: Політичні дискусії

Версия от "боярышник ньюз"
https://t.me/a_shtirlitz/4155
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:18

  Kudrjavuy написав:
https://defence-line.org/2020/02/rech-k ... -yaneloxa/
[url]Речь премьер-министра У. Черчилля в Палате Общин[/url]

Лондон, 13 мая 1940 г.

Прошу позволения начать…

Палата общин приветствует образование правительства, олицетворяющее единое и непоколебимое решение нации вести войну с Германией до победного конца.

В прошлую пятницу вечером я получил разрешение Ее Величества формировать новое правительство. Оно, как показывает нам желание и воля Парламента и нации, должно опираться на как можно более широкую народную поддержку и должно включать в себя все партии, как те, которые поддерживали прежнее правительство, так и оппозицию. Я выполнил наиболее важную часть этой задачи. Был сформирован кабинет военных министров в составе пяти членов, представляющих, с либералами-оппозиционерами, единство нации. Три лидера партий согласились войти или в кабинет военных министров, либо в высший исполнительный комитет. Армия, флот и военная авиация получили своих руководителей. Было необходимо сделать все это в один день, принимая во внимание срочность и суровость событий. На несколько других ключевых постов были сделаны назначения вчера, а сегодня я представлю дальнейший список кандидатов Ее Величеству. Я надеюсь закончить назначение глав основных министерств в течение завтрашнего дня. Определение других министров обычно занимает больше времени, но я полагаю, что, когда Парламент снова соберется, эта часть моих обязанностей будет выполнена, и правительство будет сформировано полностью.

Я посчитал, что в общих интересах предложить, чтобы Палата была созвана сегодня. Председатель палаты общин согласился со мной и предпринял необходимые действия, в соответствии с полномочиями, данными ему резолюцией Палаты Парламента. По окончании сегодняшнего заседания, будет предложен перерыв до четверга, 21 мая, конечно, с возможностью встретиться раньше назначенного срока, если в этом будет необходимость. О делах, которые надо будет сделать за эту неделю, члены Парламента будут извещены при первой возможности. А теперь я приглашаю, данной мне властью, засвидетельствовать поддержку Палаты предпринятых нами действий и выразить доверие новому Правительству.

Формировать администрацию такого масштаба и сложности — серьезное дело уже само по себе, но нужно помнить, что мы только на подготовительном этапе одной из самых великих битв в истории, что наши войска задействованы в Норвегии и в Голландии, что мы должны готовиться к действиям в Средиземном море, к продолжительным воздушным сражениям, и что еще очень многое должно быть подготовлено здесь, дома. Полагаю, в это тяжелое время меня простят, за то, что мое обращение к Палате сегодня не будет продолжительно. Я надеюсь, что каждый из моих друзей и коллег, или бывших коллег позволит сегодняшней церемонии быть короче, чем положено. Я повторю перед Палатой то, что уже сказал присоединившимся к новому Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».

Нам предстоит суровое испытание. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, не смотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным не был путь; потому что без победы не будет жизни. Это важно осознать: если не выживет Британская Империя, то не выживет все то, за что мы боролись, не выживет ничто из того, за что человечество борется в течении многих веков. Но я берусь за эту задачу с энергией и надеждой. Я уверен, что нашему делу не суждено потерпеть неудачу. И в этот момент я чувствую себя вправе настаивать на всеобщей поддержке, и я призываю: «Идемте же, идемте вперед единой силой».

А ведь такую речь у нас было кому произнести. И сейчас есть!

Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия.
А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного
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