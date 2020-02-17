13:01 | 18.02.2020Сегодня, 18 феврали, на заседании СНБО рассматривается Государственный оборонный заказ на 2020 год. Военный эксперт Юрий Бутусов проанализировал этот документ.Об этом он написал в Фейсбук.То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» — это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и «Нептуну».Не предполагается средства на закупку 155 мм гаубиц проекта «Богдана», чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для «Гиацинтов» и «Акаций», и 155 мм снарядов для «Богданы». В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа «Стугна», «Корсар», «Фагот». Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту «Краб» с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.Нет системного подхода к одной из ключевых проблем – повышению мобильности действующей армии.Единственная статья, которая финансируется максимально щедро – это закупка двухосных 12-ти и 15-ти тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы, не является необходимой нашей пехоте – из-за слабой проходимости. Да и вопросы есть по цене.Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» — польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию «Дозора»! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!При этом командиры батальонов и рот по-прежнему ездят на волонтерских машинах, острая нехватка БМП и БТР, целые батальоны нашей бронетехники имеют очень ограниченную боеспособность.Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои.Гособоронзаказ разрабатывает министерство экономики, и в частности, профильный заместитель Светлана Панаиотиди. Гособоронзаказ – это план производства и опытно-конструкторских работ на год, в который включаются все приоритетные оборонные программы. Подчеркиваю – это не кассовый чек со списком покупок, а сумма оборонных программ.Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30.