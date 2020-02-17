Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сегодня, 18 феврали, на заседании СНБО рассматривается Государственный оборонный заказ на 2020 год. Военный эксперт Юрий Бутусов проанализировал этот документ.
Об этом он написал в Фейсбук.
То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» — это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и «Нептуну».
Не предполагается средства на закупку 155 мм гаубиц проекта «Богдана», чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для «Гиацинтов» и «Акаций», и 155 мм снарядов для «Богданы». В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Совершенно недостаточное финансирование выделяется на связь. Реализовать концепцию электронного поля боя без связи, способной передавать видеопоток, невозможно.
Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа «Стугна», «Корсар», «Фагот». Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту «Краб» с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.
Нет системного подхода к одной из ключевых проблем – повышению мобильности действующей армии.
Единственная статья, которая финансируется максимально щедро – это закупка двухосных 12-ти и 15-ти тонных бронеавтомобилей одной частной компании, которая умело себя лоббирует. Планируется закупка свыше 100 таких машин, ни одна из которых, разумеется, в силу своих характеристик и избыточной массы, не является необходимой нашей пехоте – из-за слабой проходимости. Да и вопросы есть по цене.
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» — польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию «Дозора»! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
При этом командиры батальонов и рот по-прежнему ездят на волонтерских машинах, острая нехватка БМП и БТР, целые батальоны нашей бронетехники имеют очень ограниченную боеспособность.
Нет средств на квадрокоптеры и на авиационные боеприпасы для них. По-прежнему все это будут покупать волонтеры за свои.
Гособоронзаказ разрабатывает министерство экономики, и в частности, профильный заместитель Светлана Панаиотиди. Гособоронзаказ – это план производства и опытно-конструкторских работ на год, в который включаются все приоритетные оборонные программы. Подчеркиваю – это не кассовый чек со списком покупок, а сумма оборонных программ.
Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30.
В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку.
Украине нужна разработка современной доктрины боевых действий, и проведение реформ, потому что в таком хаосе оборонная промышленность развиваться не может, мы убиваем остатки оборонных предприятий. Недостаточно отдавать приказы и поручения — надо строить систему, принимать решения, которые буду наполнены логикой, а не личными хотелками, обязами и договорняками.
- Значит форсировать уничтожение остатков промышленных оборонных предприятий будут. - Продавать, отдавать в концессию, прихватизировать.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия. А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного
Увы, но здесь с Вами согласен. Чем Враг, с вашей стороны и пользуется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:ПС Прокурор,який зараз розслудує заявив Є Чотири особи,які будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва - відмовляються від статусу постраждавші на Майдані....
Про
будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва
это уже ваши фантазии.
Дословно следователь сказал:
За останній час в ході розслідування справ Майдану чотири особи відмовилися від статусу потерпілих. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.
Офіційне лице прокуратури - заявило Люди відмовляються від статусу...а не вимагають статус.. Це хоч зрозуміло?
Козак-характерник написав:Бий ворога людського - диявола! І його холуя і раба - пуйла!
Ти ж вроді за мир? І долярчики і холуї московські срадіо ,шапо. Це ми не за мир з пуйлом))
Я вже писав, що я за війну до переможного кінця. Політичні дискусії Результат цієї перемоги - звісно, що мир. Але я не за мир ціною рабства. Методи досягнення перемоги - питання дискусійне. Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 14:14, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
настойка «Боярышника» вошла в тройку лидеров продаж в Украине
Для населения это недоступно - вероятно для "Слуг"?
"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия соответствующим образом, сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", – сказал Зеленский. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/zelenskiy ... 87463.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
шурец написав:Нинішній важкий бій в Золотому - це повний крах політики зеленського щодо "розведення", умиротворення агресора. Як ви гадаєте, який висновок зеленський зробить з цього краху? Продовжить політику, яка зазнала краху. Втім, ви й самі це знаєте.
А может, Путлеру это и надо, чтобы Зе сидел и не рыпался. Если шо - я не зебот
Kudrjavuy написав:Военный эксперт Юрий Бутусов проанализировал этот документ.
Прямая речь с 55:36
держоборонне замовлення підвищене в порівнянні з попереднім роком на 16 відсотків і сума на яку ми розрахуемо в цьому році витратити більше одного мільярда доларів.
Кому верить, Бутусову ("военному эксперту", кстати, кто его назначил военным экспертом? На форуме уже был в свое время самоназначенный "Президент Украинского аналитического центра") или Данилову (секретарь РНБО) пусть каждый решает сам.
budivelnik Офіційне лице прокуратури - заявило Люди відмовляються від статусу...а не вимагають статус.. Це хоч зрозуміло?
И где там ваше
будучи на Майдані і отримавши різного ступеня каліцтва
По какой причине отказываются от статуса потерпевших