Додано: Вів 18 лют, 2020 14:27

yanyura

Ще раз

Петляти і чіплятись до слів - можна скільки завгодно-це може будь-який дурень

Розумний спробує зрозуміти

Отже по порядку

1 Фріз заявив на підставі пасквіля від портнова-лукаш про 26 випадків не правильного присвоєння статусу Героїв Небесної сотні, які приводять до втрат бюджету

2 Я переглянув ссилочку від фріза - і не вважаю її правильною , ба більше-я вважаю це зрадофілією..

3 Офіційний слідчий від прокуратури заявив що в 2018-2019 роках , в прокуратуру було чотири звернення з проханням ПОЗБАВИТИ статусу отримавших шкоду на Майдані( але це не має відношення до статусу Героїв Небесної Сотні) від осіб які отримали ушкодження



Висновок

Перше - ссилочка на страну уа авторства лукаш-портного не доводить що статуси Героїв Небесної Сотні присвоєнні з порушеннями ,а значить і не доводить розкрадання Державних коштів

Друге - учасники Майдану, будучи патріотами навіть маючи право на отримання статусу учасника -самостійно звертаються в прокуратуру з проханнями позбавити їх цього статусу-щоб звільнити Державу від витрат...

Тобто

Люди патріоти самі допомагають Державі - а представники бандюковича(лукаш-портнов) спробують подати це у викривленному світлі

Третє -деякі тутешні дописувачі. а саме ви і фріз - піддались на цю провокацію і перетворились на тих хто розповсюджує завідомо неправдиву інформацію.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69