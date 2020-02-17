Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Военный эксперт Юрий Бутусов проанализировал этот документ.
Прямая речь с 55:36
держоборонне замовлення підвищене в порівнянні з попереднім роком на 16 відсотків і сума на яку ми розрахуемо в цьому році витратити більше одного мільярда доларів.
Кому верить, Бутусову ("военному эксперту", кстати, кто его назначил военным экспертом? На форуме уже был в свое время самоназначенный "Президент Украинского аналитического центра") или Данилову (секретарь РНБО) пусть каждый решает сам.
Вы вероятно невнимательно ознакомились с содержанием? Одно не противоречит другому - в ЧЁМ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
шурец написав:Нинішній важкий бій в Золотому - це повний крах політики зеленського щодо "розведення", умиротворення агресора. Як ви гадаєте, який висновок зеленський зробить з цього краху? Продовжить політику, яка зазнала краху. Втім, ви й самі це знаєте.
А может, Путлеру это и надо, чтобы Зе сидел и не рыпался. Если шо - я не зебот
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura Ще раз Петляти і чіплятись до слів - можна скільки завгодно-це може будь-який дурень Розумний спробує зрозуміти Отже по порядку 1 Фріз заявив на підставі пасквіля від портнова-лукаш про 26 випадків не правильного присвоєння статусу Героїв Небесної сотні, які приводять до втрат бюджету 2 Я переглянув ссилочку від фріза - і не вважаю її правильною , ба більше-я вважаю це зрадофілією.. 3 Офіційний слідчий від прокуратури заявив що в 2018-2019 роках , в прокуратуру було чотири звернення з проханням ПОЗБАВИТИ статусу отримавших шкоду на Майдані( але це не має відношення до статусу Героїв Небесної Сотні) від осіб які отримали ушкодження
Висновок Перше - ссилочка на страну уа авторства лукаш-портного не доводить що статуси Героїв Небесної Сотні присвоєнні з порушеннями ,а значить і не доводить розкрадання Державних коштів Друге - учасники Майдану, будучи патріотами навіть маючи право на отримання статусу учасника -самостійно звертаються в прокуратуру з проханнями позбавити їх цього статусу-щоб звільнити Державу від витрат... Тобто Люди патріоти самі допомагають Державі - а представники бандюковича(лукаш-портнов) спробують подати це у викривленному світлі Третє -деякі тутешні дописувачі. а саме ви і фріз - піддались на цю провокацію і перетворились на тих хто розповсюджує завідомо неправдиву інформацію.
budivelnik написав:Цікаво - чи потрапляє фріз в категорію тих хто з ворожими намірами дає 60% правди, але обовязково підкидає ще 40% брехні?
Устал уже повторять - в своих этих "гениальных" процентовках 100/0, 80/20, 60/40 и т.д. ты путаешь негативную/позитивную информацию с неправдой/правдой.
Типичный пример инфантильного ура-патриотизма, когда психика противится принимать горькую правду, и относит ее к категории дезинформации.
Это же подтверждают и твои рассуждения о разоблаченных "сотенцах" - ты цепляешься за имидж пророссийскости Шария, Лукаш и Портнова (созданный, к слову, порохоботами) только чтобы не принимать очевидные и однозначные материалы дел, которые они публикуют
настойка «Боярышника» вошла в тройку лидеров продаж в Украине
Для населения это недоступно - вероятно для "Слуг"?
"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия соответствующим образом, сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", – сказал Зеленский. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/zelenskiy ... 87463.html
Это по сути первая адекватная реакция на сегодняшние события.
Гриценко о наступлении боевиков: "Украина вынужденно должна приостановить подготовку нормандской встречи" https://zn.ua/UKRAINE/gricenko-o-nastup ... 5350_.html Россия грубо нарушила не только старые Минские договоренности, но уже и последние Парижские договоренности о прекращении огня в Донбассе, написал в Facebook бывший министр обороны Анатолий Гриценко. .................................................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Цікаво - чи потрапляє фріз в категорію тих хто з ворожими намірами дає 60% правди, але обовязково підкидає ще 40% брехні?
Устал уже повторять - в своих этих "гениальных" процентовках 100/0, 80/20, 60/40 и т.д. ты путаешь негативную/позитивную информацию с неправдой/правдой.
Типичный пример инфантильного ура-патриотизма, когда психика противится принимать горькую правду, и относит ее к категории дезинформации.
Это же подтверждают и твои рассуждения о разоблаченных "сотенцах" - ты цепляешься за имидж пророссийскости Шария, Лукаш и Портнова (созданный, к слову, порохоботами) только чтобы не принимать очевидные и однозначные материалы дел, которые они публикуют
1 Я ссилку від фріза прочитав А ти читав? 2 Навскидку Дівчинка,допомагала пораненим,травмувала палець ,отримала загноєння - померла від уколу,яким пробували це загноєння зупинити... портнов-лукаш вважають що а - це побутова травма б - так як смерть не від кулі - то дівчинку виключити...
Ти вважаєш що ця дівчинка порізала палець випадково? і загинула випадково? і Майдан з бандюковичем до цього не мають відношення?
про що тоді з тобою ще говорити? Про батончики?чи про брехню на інших?
Kudrjavuy написав:Вы вероятно невнимательно ознакомились с содержанием? Одно не противоречит другому - в ЧЁМ?
На том же видео брифинга с 55:23
Сьогодня прес-служба РНБО видасть прес-реліз стосовно останнього питання (ДОЗ), там будуть цифри, ви зможете ознайомитись...
Он еще не роздан, с ним не ознакомлены, но Бутусов его уже проанализировал! И уже заявляет
В таком виде ДОЗ принимать нельзя.
Кстати несколько вопросов по Бутусову:
Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» — это 12 ракет.
В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас.
Кто принимал ДОЗ-2019? Почему там было так мало закупок "Ольхи" и снарядов?
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» — польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию «Дозора»! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
Дозор-Б Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.