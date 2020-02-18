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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5547554855495550>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:41

  budivelnik написав:Дівчинка,допомагала пораненим,травмувала палець ,отримала загноєння - померла від уколу,яким пробували це загноєння зупинити...


че-то тут не чисто "умерла от травмы пальца"
что-то не договорено
обычно люди от травмы пальца не умирают
и уколами нагноение не лечат :shock:
хоть я и не доктор конечно :roll:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:50

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия.
А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного

Увы, но здесь с Вами согласен.
Чем Враг, с вашей стороны и пользуется.

Тогдашний Черчиль в итоге создал 5-ти млн. армию, нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства патронов и артвыстрелов, т.е. ныне когда-то один из ведущих в мире ВПК не способен повторить технологии, которые 105 лет назад освоили даже заводы со станками без электропривода - их суппорты вращались от общего вала, приводимого в действие паровым компаундом.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:51

Re: но то таке

  katso написав:уколами нагноение не лечат

Антибиотик можно вводить уколом. Но палец обычно лечат мазями.
Сончаться от укола можно в стомат.кабинете.
Востаннє редагувалось sal в Вів 18 лют, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:54

Re: неэлементарно

  Волгарь написав:нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства

Нынешние просто вообще не представляют с чего начать для создания собственного производства. поэтому и мыслей таких нет
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:02

Зелена команда

Данные о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет якобы 63%, не соответствуют действительности. На самом же деле он составляет порядка 35% и будет падать дальше. Об этом рассказал журналист и предприниматель Андрей Пальчевский в недавнем интервью Ukrlife.TV

В частности, по его мнению, падение рейтинга главы государства произойдет на фоне падения гривны, непомерно дорогих платежек за услуги ЖКХ, гибели самолета в Иране и скандала с отдыхом Зеленского в Омане.

«Да, Зеленский вернулся быстро, но некрасиво как-то получилось. Руководителя СБУ на месте не было, один помощник был в Мексике, другой во Франции, третий — в Италии. Хочется сказать "Вы что, охренели", — негодует Пальчевский.

К тому же, отметил эксперт, Зеленский утратил свой авторитет в тот момент, когда отказался уволить крайне непопулярного премьера Алексея Гончарука, который к тому же позволил неуважительные высказывания в адрес президента.

Журналист добавил, что сначала люди оправдывали Зеленского, говоря об отсутствии у него опыта, потом питали надежду на то, что Зеленский найдет грамотные кадры, которые улучшат жизнь страны, а теперь понимают, что Зеленский для этого не делает ничего.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:06

Re: Політичні дискусії

sal написав:
  katso написав:уколами нагноение не лечат

Антибиотик можно вводить уколом. Но палец обычно лечат мазями.
Сончаться от укола можно в стомат.кабинете.


Но умереть от укола совсем не значить совершить поступок, достойный награждения высоким званием Героя.

Кстати уже даже Петр Алексеевич сегодня сделал поправочки с учетом опубликованных данных, и в фейсбуке заклеймил Януковича и написал, что во время Революции достоинства погибло более 80 человек.
Как видим он явно исключил непонятных суицидников, умерших от ишемической болезни и панкреатита. Все таки очевидно, чтобы стать Героем надо реально совершить геройский поступок.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 18 лют, 2020 16:08, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:07

  sal написав:
  Волгарь написав:нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства

Нынешние просто вообще не представляют с чего начать для создания собственного производства. поэтому и мыслей таких нет

Вам лучше знать. Но мне вспоминаются слова Наполеона о 3-х вещах, которые нужны для войны....
Кстати, возможно пан Зеленский, говоря о СИЛЬНЕЙШЕЙ АРМИИ ЕВРОПЫ, не так уж и неправ. Если вспомнить 100 с небольшим тысячные армии Германии/Англии/Франции, где до половины танков и самолетов не боеспособны (В ВМС ФРГ всего ДВА вертолета способны летать), а многие военнослужашие служат с 8-ми утра до 17-00, ночуя дома, ТО ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:11

Re: Політичні дискусії

Frant написав:
  шурец написав:К сожалению то что сегодня произошло в Золотом это разведка боем и дальше возможна эскалация боевых действий но зе опять отморозится :oops:

Зверніть увагу: зепіли та ольгінські троллі тему наступу російських військ - взагалі ігнорують. Все полощуть учасників Майдана, обливають брудом Порошенка (хоч він давно не при владі) і т.п.


Глава генштаба прямо сказал, чтобы не разганяли зраду, с той стороны некому наступать, у сепаров очень мало личного состава.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:15

Re: Політичні дискусії

katso написав:
  budivelnik написав:Дівчинка,допомагала пораненим,травмувала палець ,отримала загноєння - померла від уколу,яким пробували це загноєння зупинити...


че-то тут не чисто "умерла от травмы пальца"
что-то не договорено
обычно люди от травмы пальца не умирают
и уколами нагноение не лечат :shock:
хоть я и не доктор конечно :roll:


Умерла девочка от укола лидокаина, обезболивающего, который сделал врач, не знаю был ли диплом у этого врача, потому что грамотный врач всегда знает, что лидокаин самое аллергичное обезболивающее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:20

  budivelnik написав:1 Я ссилку від фріза прочитав
А ти читав?


А других источников нет? Ты ж не в информационном вакууме живешь - в роликах Шария есть съемка всех слитых документов. Не бойся, не позеленеешь - возьми и посмотри :lol:

  budivelnik написав:2 Навскидку
Дівчинка,допомагала пораненим,травмувала палець ,отримала загноєння - померла від уколу,яким пробували це загноєння зупинити...
портнов-лукаш вважають що
а - це побутова травма
б - так як смерть не від кулі - то дівчинку виключити...


Понимаешь ли - память этой девушки стала жертвой игр самих майдановцев, а не Лукаш, Шария, Портнова, или кого-либо другого, кто сливает материалы дел.

Не нужно было выдумывать миф о героизме и массовых расстрелах! Вот если бы велась сухая статистика жертв противостояний, то было бы их 70 (около того) с одной стороны и 30 (окого того) с другой.

Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух.

Теперь родственники замешаны в большом скандале, а ее память - очернена. И кого мы за это винить должны - Шария? Нет, разумеется - сочинителей мифов и сочувствующих лопухов!
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