Додано: Вів 18 лют, 2020 16:02

Данные о том, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет якобы 63%, не соответствуют действительности. На самом же деле он составляет порядка 35% и будет падать дальше. Об этом рассказал журналист и предприниматель Андрей Пальчевский в недавнем интервью Ukrlife.TV



В частности, по его мнению, падение рейтинга главы государства произойдет на фоне падения гривны, непомерно дорогих платежек за услуги ЖКХ , гибели самолета в Иране и скандала с отдыхом Зеленского в Омане.



«Да, Зеленский вернулся быстро, но некрасиво как-то получилось. Руководителя СБУ на месте не было, один помощник был в Мексике, другой во Франции, третий — в Италии. Хочется сказать "Вы что, охренели", — негодует Пальчевский.



К тому же, отметил эксперт, Зеленский утратил свой авторитет в тот момент, когда отказался уволить крайне непопулярного премьера Алексея Гончарука, который к тому же позволил неуважительные высказывания в адрес президента.



Журналист добавил, что сначала люди оправдывали Зеленского, говоря об отсутствии у него опыта, потом питали надежду на то, что Зеленский найдет грамотные кадры, которые улучшат жизнь страны, а теперь понимают, что Зеленский для этого не делает ничего.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.