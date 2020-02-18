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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5547554855495550
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:21

  sal написав:
  katso написав:уколами нагноение не лечат

Антибиотик можно вводить уколом. Но палец обычно лечат мазями.
Сончаться от укола можно в стомат.кабинете.

Вообще-то лидокаин не антибиотик и нагноение им не лечат:
ЛИДОКАИН-ДАРНИЦА (LIDOCAINUM-DARNITSA)

фармакодинамика. Местноанестезирующее средство для терминальной, инфильтрационной, проводниковой анестезии.
...
ПРИМЕНЕНИЕ

перед применением лидокаина гидрохлорида обязательно проведение кожной пробы на повышенную чувствительность к препарату, о чем свидетельствуют отек и покраснение места инъекции.

Для местной анестезии применять инъекционно (п/к, в/м) и местно на слизистые оболочки. Следует избегать внутрисосудистого введения препарата.
...

https://compendium.com.ua/info/166621/l ... -darnitsa/

Зображення
Фармакологическая группа

Средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
...
Показания

Желудочковые аритмии (экстрасистолия, тахикардия, трепетание, фибрилляция), в том числе в острый период инфаркта миокарда, при имплантации искусственного водителя ритма, гликозидной интоксикации, наркозе.

https://www.add.ua/lidokain-10-2ml-10-ukraina.html

Видимо врач был очень компетентным в своей профессии.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:21

Re: Політичний обстрел

  freeze написав:чтобы не разганяли зраду, с той стороны некому наступать

Но обстрелять-то есть чем?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:24

Re: совсем

  freeze написав:не значить совершить поступок, достойный награждения высоким званием Героя.

"героя" с 2014 дают СМИ, и зраду разгоняют
sal
 
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