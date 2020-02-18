Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. ... Показания
Желудочковые аритмии (экстрасистолия, тахикардия, трепетание, фибрилляция), в том числе в острый период инфаркта миокарда, при имплантации искусственного водителя ритма, гликозидной интоксикации, наркозе.
freeze написав:чтобы не разганяли зраду, с той стороны некому наступать
но опорный пункт у наших отобрали, а где гарантии что через пару дней еще один не отберут?????????????? Вся трагедия ситуации в том что зе не помнит, что говорил пару месяцев назад , что в случаи провокации войска вернутся на оставленные позиции а хо с трудом признал потерю опорного пункта, так что все только начинается((((((
freeze написав:чтобы не разганяли зраду, с той стороны некому наступать
но опорный пункт у наших отобрали, а где гарантии что через пару дней еще один не отберут?????????????? Вся трагедия ситуации в том что зе не помнит, что говорил пару месяцев назад , что в случаи провокации войска вернутся на оставленные позиции а хо с трудом признал потерю опорного пункта, так что все только начинается((((((
Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...
Волгарь написав:Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия. А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного
Увы, но здесь с Вами согласен. Чем Враг, с вашей стороны и пользуется.
Тогдашний Черчиль в итоге создал 5-ти млн. армию, нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства патронов и артвыстрелов, т.е. ныне когда-то один из ведущих в мире ВПК не способен повторить технологии, которые 105 лет назад освоили даже заводы со станками без электропривода - их суппорты вращались от общего вала, приводимого в действие паровым компаундом.
Вам же уже объясняли, что у нас обратный процесс. Даже паровозы сняли с хранения и порезали в металолом, для того, что бы купить казахские Тепловозы в США, теперь "уголь не нужен", нужны деньги валюта на солярку для тепловозов.
Не отечественные новые заказывать - не старые отслужившие верой и правдой восстанавливать и реконструировать,...- вероятно там выгодней(только для кого?)
Дошло до дикого: вагоны в поездах отапливать - нет угля.
Заводы машиностроительные(оборонные) банкротят, продают, вырезают на металлолом - вывозят в то же Приднестровье.
Им с "оборонки" нужны только "деньги".
"Деньги" только "свинарчуки" осваивают - населению уже 3 миллиарда в гривне только по заработной плате должны.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:чтобы не разганяли зраду, с той стороны некому наступать
но опорный пункт у наших отобрали, а где гарантии что через пару дней еще один не отберут??????????????
Насколько я понял погуглив разные источники, пункт Баня, о котором сегодня шла речь, собственно находится в серой зоне, за пределами зоны куда по разведению сторон перешли войска. Его собственно мы заняли не так давно, на что очень обиделись сепаратисты. И сейчас по заявлению начальника Генштаба никаких сепаратистов на посту вместо наших нет. Так что никто ничего не отбирал, просто мы отошли на ранее намеченные при разведении позиции, нанеся противнику большой урон. Противник также остался ни с чем, кроме большого количества 200-х.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
шурец написав:но опорный пункт у наших отобрали, а где гарантии что через пару дней еще один не отберут?????????????? Вся трагедия ситуации в том что зе не помнит, что говорил пару месяцев назад , что в случаи провокации войска вернутся на оставленные позиции а хо с трудом признал потерю опорного пункта, так что все только начинается((((((
Ну вы бы хоть брифинг посмотрели, чтобы не путаться. Во-первых не "опорный пункт", а "наблюдательный пункт". Во-вторых, начался его артиллерийский обстрел, поэтому была команда отойти из этого наблюдательного пункта. Или вы предпочитаете, чтобы находящиеся там солдаты сперва оставались там под обстрелом НЗФ, а потом под аналогичным обстрелом его нашими войсками (т.к. НЗФ попытались его захватить)? В-третьих, сейчас там (по просьбе НЗФ) проводится эвакуация тел погибших (с обоих сторон) под наблюдением ОБСЕ. После окончания эвакуации тел наши солдаты вернутся на этот НП.