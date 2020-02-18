Додано: Вів 18 лют, 2020 16:58

Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Волгарь написав: Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия.

А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного Через 16 дней 500-от тысячная английская армия, побросав все вооружение, бежала с континента в ходе операции ДИНАМО!, за 5 дней до этого капитулировали голландцы, через день - бельгийцы, через 40 дней - 3-х миллионная французская армия.А черчилей сейчас и вправду немеренно - через одного

Увы, но здесь с Вами согласен.

Чем Враг, с вашей стороны и пользуется. Увы, но здесь с Вами согласен.Чем Враг, с вашей стороны и пользуется.

Тогдашний Черчиль в итоге создал 5-ти млн. армию, нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства патронов и артвыстрелов, т.е. ныне когда-то один из ведущих в мире ВПК не способен повторить технологии, которые 105 лет назад освоили даже заводы со станками без электропривода - их суппорты вращались от общего вала, приводимого в действие паровым компаундом. Тогдашний Черчиль в итоге создал 5-ти млн. армию, нынешние - не способны ни на что, кроме болтовни. Нет элементарного - собственного производства патронов и артвыстрелов, т.е. ныне когда-то один из ведущих в мире ВПК не способен повторить технологии, которые 105 лет назад освоили даже заводы со станками без электропривода - их суппорты вращались от общего вала, приводимого в действие паровым компаундом.

Вам же уже объясняли, что у нас обратный процесс.Даже паровозы сняли с хранения и порезали в металолом, для того, что бы купить казахские Тепловозы в США, теперь "уголь не нужен", нужны деньги валюта на солярку для тепловозов.Не отечественные новые заказывать - не старые отслужившие верой и правдой восстанавливать и реконструировать,...- вероятно там выгодней(только для кого?)Дошло до дикого: вагоны в поездах отапливать - нет угля.Заводы машиностроительные(оборонные) банкротят, продают, вырезают на металлолом - вывозят в то же Приднестровье.Им с "оборонки" нужны только "деньги"."Деньги" только "свинарчуки" осваивают - населению уже 3 миллиарда в гривне только по заработной плате должны.