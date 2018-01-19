Финикс19 січня 2018 11:27:19IP/Host: ---.fibergroup.com.uaВ ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие «Агринол» изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.Служба безопасности Украины подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла для танков по указанию российских спецслужб. Компания, которая поставляет это масло, связана с народным депутатом Александром Пономаревым (группа «Воля народа»).Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 10 января.«По материалам уголовного производства должностные лица МинобороныУкраины, действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, совершают действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины путем закупки для нужд ВСУ моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства», — сказано в мотивировочной части судебного решения.CollapseВ частности, установлено, что 22 декабря 2016 года между Минобороны Украины и ООО «Торговый дом Агринол» был заключен договор, а также дополнительные соглашения о поставках 350 тонн моторного масла для бронетанковой техники.В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие «Агринол» изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.По результатам испытаний, проведенных в июне 2017 года, установлено, что масло не соответствует нормативным требованиям, что приводит к образованию золы, нагара во время эксплуатации двигателей и как результат выход их из строя.Более того, 30 августа 2017 года правоохранители изъяли взятку 1,5 млн гривен, которые представитель «Агринола» передал начальнику службы топлива и горючих материалов Тыла Командования Сухопутных войск ВСУ как вознаграждение за победу на тендере.Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что к указанной преступной схеме причастен начальник 10-го химмотологического центра Минобороны, который за денежное вознаграждение организовывал выдачу заведомо ложных протоколов качества на моторное масло.Согласно информации СБУ, по состоянию на 6 октября 2017 года в связи с использованием некачественного масла вышло из строя более 20 танковых двигателей.«Агринол» — компания, связанная с народным депутатом Александром Пономаревым (группа «Воля народа»).