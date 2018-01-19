Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:"Деньги" только "свинарчуки" осваивают - населению уже 3 миллиарда в гривне только по заработной плате должны.
Зелебобы признали, что аудит в оборонпроме не обнаружил коррупции. Выходит Бигус всех на***. Ну не всех, а только 74% зебилоидов. https://www.youtube.com/watch?v=T-JvgbchnaA&t=327s По сворачиванию производства оборонной продукции могу сказать, что при Порохе у нас на не оборонном предприятии регулярно выполняли некоторые оборонные заказы. После прихода новой власти все заглохло полностью. Кому спасибо сказать?
Информация по Свинарчукам и детям была известна Шабуниным и прочим соросятам давно, но всплыла она под выборы и слита Бигусу, когда Порошенко выгнал метлой из всех госструктур непрофессиональным соросят, а так называемых антикоррупционеров Сороса Петро заставил декларировать имущество и доходы. Наверное, Порошенко поспешил, и надо было чистку таких могущественных ребят осуществить чуть позже, после выборов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy написав:"Деньги" только "свинарчуки" осваивают - населению уже 3 миллиарда в гривне только по заработной плате должны.
Зелебобы признали, что аудит в оборонпроме не обнаружил коррупции. Выходит Бигус всех на***. Ну не всех, а только 74% зебилоидов. https://www.youtube.com/watch?v=T-JvgbchnaA&t=327s По сворачиванию производства оборонной продукции могу сказать, что при Порохе у нас на не оборонном предприятии регулярно выполняли некоторые оборонные заказы. После прихода новой власти все заглохло полностью. Кому спасибо сказать?
Ви ще вірите якомусь аудиту ? Та у нас в приватних компаніях одного власника суцільні відкати між "своїми" . Власник знає , але нічого робити не хоче . А Ви про державні підприємства ... І зараз замовлень немає в тому числі і тому - що не знають , як відкат оформити ...
Puente написав: Ви ще вірите якомусь аудиту ? Та у нас в приватних компаніях одного власника суцільні відкати між "своїми" . Власник знає , але нічого робити не хоче . А Ви про державні підприємства ... І зараз замовлень немає в тому числі і тому - що не знають , як відкат оформити ...
Они просто не понимают... С "Мотор Сич" или "ЮМЗ", "КРАЗа", "Малышева", "АН",.... -?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы вероятно невнимательно ознакомились с содержанием? Одно не противоречит другому - в ЧЁМ?
На том же видео брифинга с 55:23
Сьогодня прес-служба РНБО видасть прес-реліз стосовно останнього питання (ДОЗ), там будуть цифри, ви зможете ознайомитись...
Он еще не роздан, с ним не ознакомлены, но Бутусов его уже проанализировал! И уже заявляет
В таком виде ДОЗ принимать нельзя.
Кстати несколько вопросов по Бутусову:
Согласно ГОЗ 2019-го года, по данным Цензор.Нет, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Вильха». Но один залп одной установки «Вильхи» — это 12 ракет.
В прошлом году, по данным Цензор.нет, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снаряды нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас.
Кто принимал ДОЗ-2019? Почему там было так мало закупок "Ольхи" и снарядов?
Также планируется закупить 24 польских бронетранспортера «Онцилла» — польскую версию «Дозора». А сами «Дозоры», так сказать, оригинал, оказались неконкурентоспособны. Украина и в этом вопросе отказывается от доработки своей собственной техники, предпочитая финансировать польский оборонпром, который купил лицензию «Дозора»! Яркий пример, как одно государство развивает производство и компетенции, а другое государство сдает одну за другой все позиции. Что это как не очевидный пример нарушения государственных интересов?!
Дозор-Б Всього було виготовлено лише 10 машин, які у 2016 році були передані 95 ОДШБр ЗСУ. З 2016 року виробництво машин в Україні зупинене.
При ком было прекращено выпуск "Дозоров"? Кто нарушил государственные интересы?
https://sprotyv.info/news/voennyj-ekspe ... h-programm «Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены», — написал он.
В свою очередь военный эксперт Сергей Згурец также оценил недостатки финансирования ракетных программ.
«Ошибка Минобороны состоит в том, что, по непонятной мне причине, финансирование «Нептуна» и «Вильхи-М» решено реализовать не по линии ГОЗа, а по линии государственных гарантий. Хотя обычно под госгарантии финансировались закупка серийных изделий. Как те же БТР-4, «Стугна» или «Корсар»», — написал он.
По его мнению, финансирование ДКР типа «Нептун» под госгарантии усложнит выполнение этого проекта. Так как там совсем другая процедура выделения, освоения средств и отчетности.
«Гораздо рациональней было бы под госгарантии выделить средства на подготовку производства для серийного производства «Нептунов» и «Вильх». Это было бы правильно. Так как ускорило бы появление «Нептунов» в нашей армии», — считает Згерец.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Информация по Свинарчукам и детям была известна Шабуниным и прочим соросятам давно, но всплыла она под выборы и слита Бигусу, когда Порошенко выгнал метлой из всех госструктур непрофессиональным соросят, а так называемых антикоррупционеров Сороса Петро заставил декларировать имущество и доходы. Наверное, Порошенко поспешил, и надо было чистку таких могущественных ребят осуществить чуть позже, после выборов.
помните я писал про то, что наши новые танки массово выходят из строя? новая информация... Финикс https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=992581.0 19 січня 2018 11:27:19 IP/Host: ---.fibergroup.com.ua В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие «Агринол» изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.
Служба безопасности Украины подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла для танков по указанию российских спецслужб. Компания, которая поставляет это масло, связана с народным депутатом Александром Пономаревым (группа «Воля народа»).
Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 10 января.
«По материалам уголовного производства должностные лица МинобороныУкраины, действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, совершают действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины путем закупки для нужд ВСУ моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства», — сказано в мотивировочной части судебного решения.
Collapse В частности, установлено, что 22 декабря 2016 года между Минобороны Украины и ООО «Торговый дом Агринол» был заключен договор, а также дополнительные соглашения о поставках 350 тонн моторного масла для бронетанковой техники.
В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие «Агринол» изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.
По результатам испытаний, проведенных в июне 2017 года, установлено, что масло не соответствует нормативным требованиям, что приводит к образованию золы, нагара во время эксплуатации двигателей и как результат выход их из строя.
Более того, 30 августа 2017 года правоохранители изъяли взятку 1,5 млн гривен, которые представитель «Агринола» передал начальнику службы топлива и горючих материалов Тыла Командования Сухопутных войск ВСУ как вознаграждение за победу на тендере.
Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что к указанной преступной схеме причастен начальник 10-го химмотологического центра Минобороны, который за денежное вознаграждение организовывал выдачу заведомо ложных протоколов качества на моторное масло.
Согласно информации СБУ, по состоянию на 6 октября 2017 года в связи с использованием некачественного масла вышло из строя более 20 танковых двигателей.
«Агринол» — компания, связанная с народным депутатом Александром Пономаревым (группа «Воля народа»).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.