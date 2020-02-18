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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5550555155525553> Додано: Вів 18 лют, 2020 18:42 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Если вы считаете, что женщина, которая умерла от того, что врач Майдана сделал ей укол лидокаина, пострадала от "Беркута", или что раздавленный участник Майдана таким же участником Майдана (решение суда об этом было - сбил и проехал колесами по голове) тоже погиб от "Беркута", то о чем еще можно с вами дискутировать? Если вы считаете, что женщина, которая умерла от того, что врач Майдана сделал ей укол лидокаина, пострадала от "Беркута", или что раздавленный участник Майдана таким же участником Майдана (решение суда об этом было - сбил и проехал колесами по голове) тоже погиб от "Беркута", то о чем еще можно с вами дискутировать? Ви якось дивно спрощуєте

Є причина-розгін студентів

Є наслідок - Майдан

Якщо людина , на Майдані проводила діяльність по протистоянню силовикам і загинула - то не обовязково ця смерь повинна бути повязана з кулею Беркута...

Наприклад те саме авто

Хлопці відібрали у військових вантажівку і використовуючи її як засіб захисту побратимів-задавили свого ж....

Логічний ланцюжок

Розгін студентів-спровокував Майдан-силовики отримали наказ розігнати Майдан-хлопці використовуючи вантажівку переїхали одного з своїх...а якби не ця вантажівка-то може загинув би не один а сто? чи хлопці вкрали машину і пяні поїхали кататись на дискотеку?

А якби не дівчинка,яка допомагаючи майданівцям на Майдані і при цьому поранила палець- то може б якби її не було - загинув десяток?

А чому ,людина ,яку знайшли з колото-різаними ранами на Майдані - не може бути героєм подій.якщо в 2010 її затримували за водіння авто в нетверезому стані...



А якщо людина,носила бруківку будуючи барикаду і від перенапруження-її схопило серце - це природна смерть?

А якщо людину вивезли в ліс ( в лютому) і роздягнувши там залишили - людина загинула від обмороження - це не відноситься до протистояння?



Взагалі - це дуже добре , що такі речі піднімаються,адже тут присутні вміють читати і надіюсь вміють аналізувати Ви якось дивно спрощуєтеЄ причина-розгін студентівЄ наслідок - МайданЯкщо людина , на Майдані проводила діяльність по протистоянню силовикам і загинула - то не обовязково ця смерь повинна бути повязана з кулею Беркута...Наприклад те саме автоХлопці відібрали у військових вантажівку і використовуючи її як засіб захисту побратимів-задавили свого ж....Логічний ланцюжокРозгін студентів-спровокував Майдан-силовики отримали наказ розігнати Майдан-хлопці використовуючи вантажівку переїхали одного з своїх...а якби не ця вантажівка-то може загинув би не один а сто? чи хлопці вкрали машину і пяні поїхали кататись на дискотеку?А якби не дівчинка,яка допомагаючи майданівцям на Майдані і при цьому поранила палець- то може б якби її не було - загинув десяток?А чому ,людина ,яку знайшли з колото-різаними ранами на Майдані - не може бути героєм подій.якщо в 2010 її затримували за водіння авто в нетверезому стані...А якщо людина,носила бруківку будуючи барикаду і від перенапруження-її схопило серце - це природна смерть?А якщо людину вивезли в ліс ( в лютому) і роздягнувши там залишили - людина загинула від обмороження - це не відноситься до протистояння?Взагалі - це дуже добре , що такі речі піднімаються,адже тут присутні вміють читати і надіюсь вміють аналізувати http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 18:47 freeze написав: sal написав: katso написав: уколами нагноение не лечат уколами нагноение не лечат Антибиотик можно вводить уколом. Но палец обычно лечат мазями.

Сончаться от укола можно в стомат.кабинете. Антибиотик можно вводить уколом. Но палец обычно лечат мазями.Сончаться от укола можно в стомат.кабинете. Но умереть от укола совсем не значить совершить поступок, достойный награждения высоким званием Героя.



Кстати уже даже Петр Алексеевич сегодня сделал поправочки с учетом опубликованных данных, и в фейсбуке заклеймил Януковича и написал, что во время Революции достоинства погибло более 80 человек.

Как видим он явно исключил непонятных суицидников, умерших от ишемической болезни и панкреатита. Все таки очевидно, чтобы стать Героем надо реально совершить геройский поступок. Но умереть от укола совсем не значить совершить поступок, достойный награждения высоким званием Героя.Кстати уже даже Петр Алексеевич сегодня сделал поправочки с учетом опубликованных данных, и в фейсбуке заклеймил Януковича и написал, что во время Революции достоинства погибло более 80 человек.Как видим он явно исключил непонятных суицидников, умерших от ишемической болезни и панкреатита. Все таки очевидно, чтобы стать Героем надо реально совершить геройский поступок. Прикольно

У всіх арміях світу. в солдата є персональна аптечка з певним набором ампулок які треба вколоти самому собі в залежності від обставин...

Виходячи з логіки фріза - якщо солдату відірвало ногу і він вколов собі заспокійливе,але це(укол а не відірвана нога) привело до смерті - то такий солдат вже не Герой...

В мене інша думка

Якщо людина знаючи що їй не можна хвилюватись бо вона гіпертонік, або має ішемічну хворобу - вийшла на Майдан щоб допомогти здоровим і від цього виходу померла - вона Герой. ПрикольноУ всіх арміях світу. в солдата є персональна аптечка з певним набором ампулок які треба вколоти самому собі в залежності від обставин...Виходячи з логіки фріза - якщо солдату відірвало ногу і він вколов собі заспокійливе,але це(укол а не відірвана нога) привело до смерті - то такий солдат вже не Герой...В мене інша думкаЯкщо людина знаючи що їй не можна хвилюватись бо вона гіпертонік, або має ішемічну хворобу - вийшла на Майдан щоб допомогти здоровим і від цього виходу померла - вона Герой. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 18:52 zРадио написав: Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух. Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух. 1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина)

Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців.

2 Україна-Парламентсько-Президентська республіка

Парламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росію

Парламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів...

І так далі і тому подібне 1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина)Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців.2 Україна-Парламентсько-Президентська республікаПарламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росіюПарламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів...І так далі і тому подібне http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:04 Puente написав: Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ... Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...

Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують. Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27730 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:09 Ethereum написав: Не треба думаю нікого чіпати,75% голососували за Переміни.

Але тепер всім ясно що ельпрезиденто - зрадник України і його місце під трибулом там де московського царька. Не треба думаю нікого чіпати,75% голососували за Переміни.Але тепер всім ясно що ельпрезиденто - зрадник України і його місце під трибулом там де московського царька.

Всі - зрадники, чого вже там. Від Кравчука до

Зеленського. Білих та пухнастих там немає. Всі доклали руки до розвалу держави, бо окупаційна адміністрація, рудимент совка. А Вітьок взагалі був холуй пуйла. Втік, як боягуз.

Всі - зрадники, чого вже там. Від Кравчука доЗеленського. Білих та пухнастих там немає. Всі доклали руки до розвалу держави, бо окупаційна адміністрація, рудимент совка. А Вітьок взагалі був холуй пуйла. Втік, як боягуз. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27730 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:11 Козак-характерник написав: Puente написав: Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ... Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...

Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують. Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують.

В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько. В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9929 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:18 lapay написав: В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько. В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько. Що поробиш

Вкину їм Бігус кісточку - загальною вагою у 8 млн грн , з яких 2 млн грн вартість обладнання в росії . 4 млн грн отримала українська митниця при переміщенні обладнання - 2 млн грн зависли на галадковському...при чому навіть по цих 2 млн грн ніхто офіційного звинувачення предявити не зміг бо відсутні ознаки злочину...

І при цьому забувають що в 2016 був приватизований Приват .який в 2018 дав 11 млрд прибутку, в 2019 - 33 млрд прибутку....

Так Порошенко і в приватизації також звинувачують

Зеленобобіків не задовольнити. Що поробишВкину їм Бігус кісточку - загальною вагою у 8 млн грн , з яких 2 млн грн вартість обладнання в росії . 4 млн грн отримала українська митниця при переміщенні обладнання - 2 млн грн зависли на галадковському...при чому навіть по цих 2 млн грн ніхто офіційного звинувачення предявити не зміг бо відсутні ознаки злочину...І при цьому забувають що в 2016 був приватизований Приват .який в 2018 дав 11 млрд прибутку, в 2019 - 33 млрд прибутку....Так Порошенко і в приватизації також звинувачуютьЗеленобобіків не задовольнити. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:19 budivelnik написав: zРадио написав: Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух. Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух. 1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина)

Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців.

2 Україна-Парламентсько-Президентська республіка

Парламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росію

Парламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів...

І так далі і тому подібне 1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина)Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців.2 Україна-Парламентсько-Президентська республікаПарламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росіюПарламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів...І так далі і тому подібне



Чушь ты пишешь! Как можно сравнивать беркутовцев с нацистами? Ты гордишься "победой" над собственным народом?



Я понимаю, конечно, что для тебя есть 2 народа - правильные украинцы и неправильные, но попытки поставить эту идеологию экстремизма в качестве государственной и привели к тому, что крымчане стали на сторону зеленых человечков вместо того, чтобы закопать их так глубого, чтобы никогда не нашли... Чушь ты пишешь! Как можно сравнивать беркутовцев с нацистами? Ты гордишься "победой" над собственным народом?Я понимаю, конечно, что для тебя есть 2 народа - правильные украинцы и неправильные, но попытки поставить эту идеологию экстремизма в качестве государственной и привели к тому, что крымчане стали на сторону зеленых человечков вместо того, чтобы закопать их так глубого, чтобы никогда не нашли... zРадио

Повідомлень: 4935 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:20 lapay написав: Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є.

Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив. Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27730 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:27 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив. Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.

Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили. Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9929 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5550555155525553> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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