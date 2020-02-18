Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А МИД у нас нулячий. Вечер уже , а на сайте МИДа - никакой реакции, откройте https://mfa.gov.ua/ И только в твиттере от прессекретаря озабоченность
Очень обеспокоены эскалацией #Donbas после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение достигнутых договоренностей. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию.
zРадио написав:Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух.
1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина) Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців. 2 Україна-Парламентсько-Президентська республіка Парламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росію Парламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів... І так далі і тому подібне
Чушь ты пишешь! Ты гордишься "победой" над собственным народом?
Я понимаю, конечно, что для тебя есть 2 народа - правильные украинцы и неправильные, но попытки поставить эту идеологию экстремизма в качестве государственной и привели к тому, что крымчане стали на сторону зеленых человечков вместо того, чтобы закопать их так глубого, чтобы никогда не нашли...
1 Кримчани не стали -вони давно стояли і чекали хто більше заплатить. Москалі один раз пообіцяли заплатити більше...тепер кримчани стоять і чекають воду/енергію/роботу/українські ціни.... Чекати можуть - отримати навряд 2 У всіх Державах є правильні, ніякі і не правильні громадяни На жаль- чим ближче до ОРДЛО тим більше не правильних ,але при цьому,так вже сталось , що чим більше неправильні вимагали до себе уваги - тим гірше їм ставало жити,а коли вони взагалі обуріли і покликали москаликів - тоді в них взагалі нормальне життя й закінчилось...тепер згадують як добре було в Україні.... 3 Єдине що радує - клінічно не правильних , на всю Україну нарахували приблизно 100 000 (30 000 мавп з автоматами і 70000 адміністрації ОРДЛО) Виходить що не правильні - це своєрідне збочення(0,25% до загальної кількості населення)
Козак-характерник написав:Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.
Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили.
Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.
Оголошення війни де юре РФ, дає їм законну підставу застосовувати свої війська не ховаючись, використовувати авіацію, крилаті ракети, ППО, атаки на будь-якій ділянці спільного кордоні, і тому подібне. Ми і зараз можемо висувати майнові і гуманітарні позови, по Криму. По окупованному Донбасу складніше - там немає влади, проти якої можна висувати позови. Хіба Грузія оголошувала війну РФ? І без офіційної війни є юридичні визначення - агресор, окупація, анексія, от в цих координатах і треба працювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Если в 1991 году украинцам обещали уровень жизни "как во Франции", в 2013 году агитировали за евроассоциацию примером Польши, то в 2020 году министр Милованов строит планы, как за 5-10 лет догнать Беларусь.
Puente написав:Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...
Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.
Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили.
Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.
Оголошення війни де юре РФ, дає їм законну підставу застосовувати свої війська не ховаючись, використовувати авіацію, крилаті ракети, ППО, атаки на будь-якій ділянці спільного кордоні, і тому подібне. Ми і зараз можемо висувати майнові і гуманітарні позови, по Криму. По окупованному Донбасу складніше - там немає влади, проти якої можна висувати позови. Хіба Грузія оголошувала війну РФ? І без офіційної війни є юридичні визначення - агресор, окупація, анексія, от в цих координатах і треба працювати.
Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні, і на міжнародній арені. До того ж це вимога законодавства України. Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після Другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними. І не можна вірити ніяким гарантіям, лише власній армії і зброї.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні і на міжнародній арені. Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними.
Это прежде всего введение прямого действия Конституции Украины. - Внутренний Враг этого боится, как огня. Для этого и придумывают "Законы". Что имели после захвата кораблей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.