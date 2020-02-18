Puente написав:

Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...