RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5550555155525553
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:27

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:35

Re: Політичні дискусії

А МИД у нас нулячий. Вечер уже , а на сайте МИДа - никакой реакции, откройте
https://mfa.gov.ua/
И только в твиттере от прессекретаря озабоченность

Очень обеспокоены эскалацией #Donbas после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение достигнутых договоренностей. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию.
Renee
 
Повідомлень: 82
З нами з: 22.10.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Но Небесной Сотней то объявили лишь одну сторону! И сложили легенду о ее героической и трагической гибели. Девушка эта не подпадают ни под одно из двух.
1 Коли СРСР перемогла Німеччину - то кількість загиблих також десь було 70%(СРСР) на 30%(Німеччина)
Але я ніде не бачив щоб СРСР прославляла гітлера і гітлерівців.
2 Україна-Парламентсько-Президентська республіка
Парламент не зупиняв свою роботу ні на хвилину і допрацював повний термін+Парламент призначив тимчасово виконуючих обовязки на місце тих хто здриснув у росію
Парламент прийняв рішення про вибори Президента і провів ці вибори+узаконив результати цих виборів...
І так далі і тому подібне
Чушь ты пишешь! Ты гордишься "победой" над собственным народом?

Я понимаю, конечно, что для тебя есть 2 народа - правильные украинцы и неправильные, но попытки поставить эту идеологию экстремизма в качестве государственной и привели к тому, что крымчане стали на сторону зеленых человечков вместо того, чтобы закопать их так глубого, чтобы никогда не нашли...
1 Кримчани не стали -вони давно стояли і чекали хто більше заплатить.
Москалі один раз пообіцяли заплатити більше...тепер кримчани стоять і чекають воду/енергію/роботу/українські ціни....
Чекати можуть - отримати навряд
2 У всіх Державах є правильні, ніякі і не правильні громадяни
На жаль- чим ближче до ОРДЛО тим більше не правильних ,але при цьому,так вже сталось , що чим більше неправильні вимагали до себе уваги - тим гірше їм ставало жити,а коли вони взагалі обуріли і покликали москаликів - тоді в них взагалі нормальне життя й закінчилось...тепер згадують як добре було в Україні....
3 Єдине що радує - клінічно не правильних , на всю Україну нарахували приблизно 100 000 (30 000 мавп з автоматами і 70000 адміністрації ОРДЛО)
Виходить що не правильні - це своєрідне збочення(0,25% до загальної кількості населення)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22137
З нами з: 15.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:40

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.

Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили.

Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27732
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:51

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.

Оголошення війни де юре РФ, дає їм законну підставу застосовувати свої війська не ховаючись, використовувати авіацію, крилаті ракети, ППО, атаки на будь-якій ділянці спільного кордоні, і тому подібне.
Ми і зараз можемо висувати майнові і гуманітарні позови, по Криму. По окупованному Донбасу складніше - там немає влади, проти якої можна висувати позови.
Хіба Грузія оголошувала війну РФ? І без офіційної війни є юридичні визначення - агресор, окупація, анексія, от в цих координатах і треба працювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9930
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:04

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-18

Зображення
  pesikot написав:Вместо эпиграфа

Если в 1991 году украинцам обещали уровень жизни "как во Франции", в 2013 году агитировали за евроассоциацию примером Польши, то в 2020 году министр Милованов строит планы, как за 5-10 лет догнать Беларусь.

https://vesti.ua/strana/vo-skolko-ukrai ... sya-majdan

В годовщину расстрелов на Майдане Порошенко перед телекамерами поплакал над автопокрышкой
- Сфоткал уже?

- Ещё пару кадров, Пётр Алексеевич, слезу плохо видно. Не могли бы Вы ее другой рукой смахивать?

Зображення
  pesikot написав:Идиот с пропитыми мозгами.
Аlександр
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:28

  Козак-характерник написав:
  Puente написав:Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...

Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують. :)

Вы обое не правы:
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Целая ветка - за последние пять лет вырезано на металлолом живые заводы машиностроительные, транспортное сообщение - похерено,.....
Сегодняшнее "сообщение" вероятно Вы пропустили?
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/7/3957-k ... shakhtariv
И зачем?
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/6/3958-m ... o-iz-rosii
Т.Е. оборотные средства угледобувной(госказана) тупо отдано на РФ - а для холопов даже за добытый уголь "грошей нема".
А налоги с чего и от кого будут?
От министров?
Или от НАБУ?
............
Прибыль возможна только из сектора реальной экономики - производства.
Хотя между собой - https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 15449.html
- На НАБУ говорите 4 миллиарда из бюджета ушло? Ну-ну.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:54

  Козак-характерник написав:
  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.

Совок нацистам теж не не оголошував, і котлів з полоненими були сотні і мільйони. Тільки Путлер сам зупинився, а Гітлера морози зупинили.

Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.

Цинизм ситуации в другом:
https://inforesist.org/v-boyu-pod-zolot ... -hitajlov/
Сегодня погибло дитя, которому ещё своих детей ......
И в то же время великие патриоты....
https://replyua.net/uploads/posts/2020- ... hot_15.jpg
Ссылка на картинку даже не размещаю открыто, но новость всем известна - вместе эти две новости "не совмещаются".

Уже со "слугами" - не совмещается!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:55

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Не оголошення війни де юре, тягне за собою страшні наслідки, щодо статусу військовослужбовців в цій де факто війні. Це підстава. Також відсутність такого статусу обмежує суттєво майбутні вимоги, щодо репарацій. І багато інших нюансів. Ми самі для себе і світу повинні назвати речі своїми іменами.

Оголошення війни де юре РФ, дає їм законну підставу застосовувати свої війська не ховаючись, використовувати авіацію, крилаті ракети, ППО, атаки на будь-якій ділянці спільного кордоні, і тому подібне.
Ми і зараз можемо висувати майнові і гуманітарні позови, по Криму. По окупованному Донбасу складніше - там немає влади, проти якої можна висувати позови.
Хіба Грузія оголошувала війну РФ? І без офіційної війни є юридичні визначення - агресор, окупація, анексія, от в цих координатах і треба працювати.

Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні, і на міжнародній арені. До того ж це вимога законодавства України. Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після Другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними. І не можна вірити ніяким гарантіям, лише власній армії і зброї.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27732
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:00

  Козак-характерник написав:Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні і на міжнародній арені. Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними.

Это прежде всего введение прямого действия Конституции Украины.
- Внутренний Враг этого боится, как огня.
Для этого и придумывают "Законы".
Что имели после захвата кораблей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5550555155525553
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17440)
18.02.2020 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.