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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:08

  Kudrjavuy написав:Это прежде всего введение прямого действия Конституции Украины.
- Внутренний Враг этого боится, как огня.
Для этого и придумывают "Законы".

Ясен перець! :) Це ж серпом по яйкам. Мілітаризація промисловості і все для фронту, все заради перемоги! Розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, припинення бізнесу на крові.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:10

  Аlександр написав:Зображення

Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:11

  andrijk777 написав:
  Аlександр написав:Зображення

Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.

Малюнки підступного диявола розділяючого. Маніпуляція.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:16

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні, і на міжнародній арені. До того ж це вимога законодавства України.

Де це в законодавстві України є про обов'язкове оголошення війни? Там навіть про обов'язкове оголошення військового стану немає, а тільки про право його оголосити при таких-то і таких-то умовах.
Наше оголошення війни РФ розв'яже їм руки, для не виконання міждержавнх і комерційних угод, бо форсмажор, це крім військової агресії, в любій формі і форматі, - бо війна йде, тим паче, якщо це ми їм її оголосимо.

  Козак-характерник написав:Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після Другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними. І не можна вірити ніяким гарантіям, лише власній армії і зброї.

Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:16

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Это прежде всего введение прямого действия Конституции Украины.
- Внутренний Враг этого боится, как огня.
Для этого и придумывают "Законы".
Что имели после захвата кораблей.

Ясен перець! :) Це ж серпом по яйкам. Мілітаризація промисловості і все для фронту, все заради перемоги! Розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, припинення бізнесу на крові.

Нее!!!
Это расстрелы на месте за уничтожение Производства.
За стариков, что мёрзнут в своих "скворечниках", а им рассказывают про "дорогой газ".
"За детей, что никогда не видели "цирк""
................................................................
- Это не ситуация введённая оккупантом, а наоборот - ликвидация всего, что называют "бизнес"(это не о лоточниках и тряпочниках, хотя и это прошли когда не вочто обуть, одеть,......) - Работа на Победу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:18

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.

Ще краще в командировку, до шефа в Ростов, який сам сюди запросив окупантів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Вже обмусолювали раніше цю тему. Оголошення війни не дорівнює активізації бойових дій. Це лише визнання де юре того, що є де факто. Якщо РФ захоче, то застосує потрібні види озброєння проти України, оголосить та війну чи ні. Це не стримуючий фактор. А от для України, визначення такого статусу важливо і всередині країні, і на міжнародній арені. До того ж це вимога законодавства України.

Де це в законодавстві України є про обов'язкове оголошення війни? Там навіть про обов'язкове оголошення військового стану немає, а тільки про право його оголосити при таких-то і таких-то умовах.
Наше оголошення війни РФ розв'яже їм руки, для не виконання міждержавнх і комерційних угод, бо форсмажор, це крім військової агресії, в любій формі і форматі, - бо війна йде, тим паче, якщо це ми їм її оголосимо.

  Козак-характерник написав:Це не лише проблема України, це загальносвітова проблема. Україна відмовилася від ядерної зброї, їй гарантували безпеку і територіальну цілісність провідні держави світу. Це небезпечний світовий прецедент, щодо зміни кордонів в Європі після Другої світової війни та відмови від використання ядерної зброї. Держави, що планують виробляти власну ядерну зброю, мають перед собою наочний приклад, що їх плани є вірними. І не можна вірити ніяким гарантіям, лише власній армії і зброї.

Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?

Всё в Руках Верховного.
Только Верховного избрали из "Квартала-95" :shock:

Который честно решил "договариваться". :shock:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19

  andrijk777 написав:
  Аlександр написав:Зображення

Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.

а что в этом не правда?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

Бужанский )))

Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.

Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?

Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.

А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:21

  andrijk777 написав:Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.
За таке потрібно банити.

Что, правда глаза колет?
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