Ясен перець! Це ж серпом по яйкам. Мілітаризація промисловості і все для фронту, все заради перемоги! Розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, припинення бізнесу на крові.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:08
Ясен перець! Це ж серпом по яйкам. Мілітаризація промисловості і все для фронту, все заради перемоги! Розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, припинення бізнесу на крові.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:10
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:11
Малюнки підступного диявола розділяючого. Маніпуляція.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:16
Re: Політичні дискусії
Де це в законодавстві України є про обов'язкове оголошення війни? Там навіть про обов'язкове оголошення військового стану немає, а тільки про право його оголосити при таких-то і таких-то умовах.
Наше оголошення війни РФ розв'яже їм руки, для не виконання міждержавнх і комерційних угод, бо форсмажор, це крім військової агресії, в любій формі і форматі, - бо війна йде, тим паче, якщо це ми їм її оголосимо.
Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:16
Нее!!!
Это расстрелы на месте за уничтожение Производства.
За стариков, что мёрзнут в своих "скворечниках", а им рассказывают про "дорогой газ".
"За детей, что никогда не видели "цирк""
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- Это не ситуация введённая оккупантом, а наоборот - ликвидация всего, что называют "бизнес"(это не о лоточниках и тряпочниках, хотя и это прошли когда не вочто обуть, одеть,......) - Работа на Победу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:18
Re: Політичні дискусії
Ще краще в командировку, до шефа в Ростов, який сам сюди запросив окупантів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19
Всё в Руках Верховного.
Только Верховного избрали из "Квартала-95"
Который честно решил "договариваться".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 18 лют, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19
а что в этом не правда?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:20
Re: Політичні дискусії
Бужанский )))
Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.
Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?
Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.
А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:21
Что, правда глаза колет?
In HODL we trust
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