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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 555355545555555655575558> Додано: Вів 18 лют, 2020 21:24 freeze написав: Бужанский )))



Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.



Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?



Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.



А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений. Бужанский )))Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений.

пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет... пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4506 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:28 lapay написав: Де це в законодавстві України є про обов'язкове оголошення війни? Там навіть про обов'язкове оголошення військового стану немає, а тільки про право його оголосити при таких-то і таких-то умовах.

Де це в законодавстві України є про обов'язкове оголошення війни? Там навіть про обов'язкове оголошення військового стану немає, а тільки про право його оголосити при таких-то і таких-то умовах.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит «ВВС Україна» повідомило, що бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 бійців. Чи таке можливе під час проведення антитерористичної операції?



«Правильно називати – це означає правильно розуміти», – говорили древні. «Правильно визначайте слова, і ви позбавите світ від половини непорозумінь», – радив геніальний Рене Декарт. В Україні, схоже, про таке не відають/не знають/не хочуть знати. Відтак вище керівництво держави досі не наважиться назвати речі своїми іменами – в Україні війна, не АТО. Хіба антитерористичні операції можуть тривати майже три роки? Застосування подвійних стандартів в оцінці ситуації підриває правову позицію України щодо відповідальності Росії. Постанова Верховної Ради №1854 від 27.01.2015 року про визнання Росії державою-агресором – лише політична заява.



Пункт «д» статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» встановив, що «засилання державою або від імені держави озброєних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, мають кваліфікуватися як акти агресії». Незалежно від того, чи мало місце формальне оголошення війни, чи ні.



«Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).



Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх…



Але історія не знає умовного способу дії. Дивує логіка державців. Ще в листопаді 2014-го у позачерговому Посланні до Верховної Ради президент України визнав, що «живемо в умовах війни…». А ще назвав війну «Вітчизняною війною 2014 року за незалежність України».



Слово «ворог» у Посланні було вжито чотири рази. Як евфемізм. І жодного натяку, аби Верховна Рада офіційно унормувала невизначений статус ситуації в країні.



«А у складі угруповання російсько-терористичних військ на Донбасі – майже 38,5 тисяч осіб …» (з Послання президента України до парламенту у 2016 році).



13 жовтня 2016 року Петро Порошенко написав у Facebook: «ПАРЄ вперше визнала Росію країною-агресором, закликала її вивести свої війська і припинити військову підтримку бойовиків…».



27 жовтня 2016 року президент України заявив: «У нас немає ніякого АТО – у нас є агресія Російської Федерації проти незалежної суверенної нашої держави».



Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, не остання людина у владі, також визнає, що Україна воює: «Якби не було прямої агресії Російської Федерації – війна на Донбасі закінчилась би якщо не за дні, то за тижні… Йде війна… кожного ранку мені на стіл кладуть зведення з фронту»; ​ «В Україні немає внутрішнього конфлікту, а є неоголошена брутальна війна, яку проти нашої незалежної демократичної країни веде Російська Федерація».



Разом з тим логіка секретаря РНБОУ (серпень 2016-го) не може не дивувати: «Воєнний стан може запроваджуватися винятково виходячи з загроз безпеці країн (у нас такі загрози відсутні? – ред.). І в разі наявності загроз нашому суверенітету, безпеки країни загалом, насамперед військових загроз, безумовно, згідно з Конституцією, має бути запроваджений воєнний стан (у нас відсутні військові загрози? – ред.)… Це запроваджується тільки в разі небезпеки для країни. І тільки це може бути підставою для введення воєнного стану в разі небезпеки або для окремих регіонів, або для цілої країни (у нас відсутні небезпеки? – ред.)».



Наприкінці листопада Олександр Турчинов повідомив, що «мобілізація залежить від ситуації на фронті». Висловився однозначно: «Хочу сказати очевидну річ: у нас йде війна з Росією».



У Посланні президента України до Верховної Ради 4.06. 2015 року сказано, що «під час війни ми зберегли її (Україну – ред.) демократичною, хоча на обмеження прав і свобод мали повне моральне і, до речі, юридичне право у вигляді закону про воєнний стан». Але з цього випливає, що Петро Порошенко конституційний обов’язок таки не виконав... 21 листопада 2016 року він пояснював, чому не запровадив воєнний стан – «в умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску (?) і не пішов на впровадження військового стану <...> я думав не про себе, а про країну». Стоп! А ЯК ЖЕ ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЇ?



У Розділі V (Стаття 106) Конституції України чітко виписані посадові інструкції для головнокомандувача на випадок зовнішньої агресії – «... у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України».



А ще є Закон України «Про оборону України» (Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України)…



26 березня 2014 року міський голова Львова виступив з публічним зверненням до українців: «…ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка… Не соромно програвати набагато сильнішому ворогу».



Чи замислювався Андрій Садовий, якими для нього особисто були б наслідки такого «одкровення», якби в Україні був запроваджений воєнний стан? Помовчимо.



Hannibal ante portas! – Ганнібал біля воріт! Цей крилатий латинський вислів для України нині більш ніж актуальний – небезпека близька і надзвичайно велика. Тож політику треба будувати, насамперед спираючись на реалістичну воєнну доктрину і закони воєнного часу. Інакше ризикуємо втратити все.



P. S.



12 травня 2016 року Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяви Станіслава Батрина, керівника проекту «Відкритий суд», про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України. В ухвалі суду було зазначено, що цей факт загальновідомий і не впливає на права громадянина. No comment.



29 жовтня 2016 року espreso.tv повідомило, що згідно заяви Станіслава Батрина щодо встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відкрив провадження у справі про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться в ухвалі суду від 21 жовтня 2016 року. Цікаво, яким буде його вирок?.. Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит «ВВС Україна» повідомило, що бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 бійців. Чи таке можливе під час проведення антитерористичної операції?Постанова Верховної Ради №1854 від 27.01.2015 року про визнання Росії державою-агресором – лише політична заява.Пункт «д» статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії» встановив, що «засилання державою або від імені держави озброєних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, мають кваліфікуватися як акти агресії». Незалежно від того, чи мало місце формальне оголошення війни, чи ні.«Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх…Але історія не знає умовного способу дії. Дивує логіка державців. Ще в листопаді 2014-го у позачерговому Посланні до Верховної Ради президент України визнав, що «живемо в умовах війни…». А ще назвав війну «Вітчизняною війною 2014 року за незалежність України».Слово «ворог» у Посланні було вжито чотири рази. Як евфемізм. І жодного натяку, аби Верховна Рада офіційно унормувала невизначений статус ситуації в країні.«А у складі угруповання російсько-терористичних військ на Донбасі – майже 38,5 тисяч осіб …» (з Послання президента України до парламенту у 2016 році).13 жовтня 2016 року Петро Порошенко написав у Facebook: «ПАРЄ вперше визнала Росію країною-агресором, закликала її вивести свої війська і припинити військову підтримку бойовиків…».27 жовтня 2016 року президент України заявив: «У нас немає ніякого АТО – у нас є агресія Російської Федерації проти незалежної суверенної нашої держави».Секретар РНБОУ Олександр Турчинов, не остання людина у владі, також визнає, що Україна воює: «Якби не було прямої агресії Російської Федерації – війна на Донбасі закінчилась би якщо не за дні, то за тижні… Йде війна… кожного ранку мені на стіл кладуть зведення з фронту»; ​ «В Україні немає внутрішнього конфлікту, а є неоголошена брутальна війна, яку проти нашої незалежної демократичної країни веде Російська Федерація».Разом з тим логіка секретаря РНБОУ (серпень 2016-го) не може не дивувати: «Воєнний стан може запроваджуватися винятково виходячи з загроз безпеці країн (у нас такі загрози відсутні? – ред.). І в разі наявності загроз нашому суверенітету, безпеки країни загалом, насамперед військових загроз, безумовно, згідно з Конституцією, має бути запроваджений воєнний стан (у нас відсутні військові загрози? – ред.)… Це запроваджується тільки в разі небезпеки для країни. І тільки це може бути підставою для введення воєнного стану в разі небезпеки або для окремих регіонів, або для цілої країни (у нас відсутні небезпеки? – ред.)».Наприкінці листопада Олександр Турчинов повідомив, що «мобілізація залежить від ситуації на фронті». Висловився однозначно: «Хочу сказати очевидну річ: у нас йде війна з Росією».26 березня 2014 року міський голова Львова виступив з публічним зверненням до українців: «…ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка… Не соромно програвати набагато сильнішому ворогу».Чи замислювався Андрій Садовий, якими для нього особисто були б наслідки такого «одкровення», якби в Україні був запроваджений воєнний стан? Помовчимо.Hannibal ante portas! – Ганнібал біля воріт! Цей крилатий латинський вислів для України нині більш ніж актуальний – небезпека близька і надзвичайно велика. Тож політику треба будувати, насамперед спираючись на реалістичну воєнну доктрину і закони воєнного часу. Інакше ризикуємо втратити все.P. S.12 травня 2016 року Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяви Станіслава Батрина, керівника проекту «Відкритий суд», про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України. В ухвалі суду було зазначено, що цей факт загальновідомий і не впливає на права громадянина. No comment.29 жовтня 2016 року espreso.tv повідомило, що згідно заяви Станіслава Батрина щодо встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відкрив провадження у справі про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться в ухвалі суду від 21 жовтня 2016 року. Цікаво, яким буде його вирок?.. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 18 лют, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27736 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:29 Аlександр

По сути тебе сказать нечего.

Сиди и рот свой закрой. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:31 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: freeze написав: Бужанский )))



Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.



Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?



Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.



А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений. Бужанский )))Друзья, простите, если отвлекаю от созерцания фото Порошенко, изображающего скорбь по погибшим на Майдане.Но может быть, спустя 6 лет после событий, уже можно, наконец то, допросить Парасюка с папой и прочих бубенчиков на предмет того, в кого они стреляли, где взяли оружие, какие цели преследовали и с кем контактировали?Ради вот тех самых, с обеих сторон погибших и допросить.А потом уже решим, надо применять к ним нелепый закон об амнистии, или можно сделать ряд исключений.

пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет... пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...



Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.

Важно и Горбатюка допросить, почему шесть лет наблюдалось скрытое противодействие раскрытию преступлений на майдане, кто ему давал указания, с какой целью. Обязательно надо разобраться с этим резонансным делом. Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.Важно и Горбатюка допросить, почему шесть лет наблюдалось скрытое противодействие раскрытию преступлений на майдане, кто ему давал указания, с какой целью. Обязательно надо разобраться с этим резонансным делом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15233 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6059 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:35 freeze написав: Бужанский ))) Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.

Не копайте новое дно.



Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.

Не надо изображать девственицу в публичном доме Коллега, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.Не копайте новое дно.Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.Не надо изображать девственицу в публичном доме Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лют, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:36 pesikot написав: Аlександр По сути тебе сказать нечего. По сути тебе сказать нечего.

Так в этом и заключается твоя и тебе по добных суть.

pesikot написав: andrijk777 написав: За таке потрібно банити. За таке потрібно банити.

Сиди и рот свой закрой. Сиди и рот свой закрой.

Ничего, по терпишь Так в этом и заключается твоя и тебедобных суть.Ничего,терпишь Аlександр Повідомлень: 3386 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:38 Аlександр

Твой закрытый рот я потерплю сколько угодно долго Твой закрытый рот я потерплю сколько угодно долго "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:41 pesikot написав: Аlександр

Твой закрытый рот я потерплю сколько угодно долго Твой закрытый рот я потерплю сколько угодно долго

Ну тогда у тебя вся ночь впереди. Можешь здесь устроить дискотеку! Ну тогда у тебя вся ночь впереди. Можешь здесь устроить дискотеку! Аlександр Повідомлень: 3386 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:42 Tegularius написав: andrijk777 написав: Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.

За таке потрібно банити. Вибачте, але це відверто пропагандиські проросійські листівки.За таке потрібно банити.

Что, правда глаза колет? Что, правда глаза колет?

Де Ти там правду побачив, дитя пороку?



Ложь - это прямое искажение правды (истины), т. е. когда придумывают то, чего не было. Лукавство - это косвенное искажение правды о чём-либо, путём частичного или полного сокрытия (утаивания) информации об этом.



Иными словами, ложь и лукавство - это предоставление искажённой информации (т. е. информации, не соответствующей действительности), или обман, но в случае лжи - эта придумывание информации о том, чего не было, а в случае лукавства - это, наоборот, частичное или полное сокрытие информации о том, что было.



Приведём некоторые примеры лукавства.



В известном литературном произведении Аркадия Гайдара: «Чук и Гек» рассказывается о приключениях двух братьев - Чука и Гека, - произошедших по причине потери ими, в результате баловства, телеграммы от своего отца. Братья «знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он предложил ничего не говорить матери. - Врать нельзя, - вздохнул Гек. - Мама за вранье всегда еще хуже сердится. - А мы не будем врать! - радостно воскликнул Чук. - Если она спросит, где телеграмма, - мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки. - Ладно, - согласился Гек. - Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал ... А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила».



Здесь, братья, с одной стороны, не лгали своей матери, - поскольку она не спрашивала их о телеграмме. Однако, с другой стороны, - они сознательно утаили от неё всю информацию о получении этой телеграммы.



● Муж поздно пришёл домой. Жена спрашивает его: - Где ты был? - У друга дома - отвечает муж. И, действительно, - муж был у друга дома. Но только самого друга при этом не было. А муж был там со своей любовницей.



Здесь, с одной стороны, муж не лгал своей жене, поскольку она спросила: - Где ты был, а не с кем ты был? Однако, с другой стороны, муж сознательно скрыл от жены, с кем он был у своего друга [6].



Таким образом, ложь и лукавство - имеют свои выраженные особенности и отличия. В связи с этим, данные понятия целесообразно различать и не смешивать между собой.



Также отметим, что ложь и лукавство, в свою очередь, следует отличать от полулжи (полуправды), представляющими собой - вид обмана, при котором о чём-либо говорится одновременно и часть правды, и часть лжи. Таким образом, здесь присутствуют и ложь, и лукавство (как сокрытие части правды) одновременно. Примером этого может служить соблазнение дьяволом Евы (Быт. 3: 1-6). Здесь правда заключалась в том, что прародители, в соответствии с (Быт. 3: 22) [7], стали знать добро и зло. Ложь же заключалась в словах, что они при этом не умрут (Быт. 3: 4).



Действительно, ведь нарушив заповедь в раю, прародители подверглись наказанию в соответствии с Божьим предупреждением: «а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2: 17). В частности, их тела стали смертными, а души лишились благодати Божьей, то есть подверглись смерти духовной. В Новом Завете о связи греха со смертью сказано: «сделанный грех рождает смерть» (Иак.1: 15); «грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим. 5: 12); «возмездие за грех - смерть» (Рим. 6: 23). Де Ти там правду побачив, дитя пороку?Ложь - это прямое искажение правды (истины), т. е. когда придумывают то, чего не было. Лукавство - это косвенное искажение правды о чём-либо, путём частичного или полного сокрытия (утаивания) информации об этом.Иными словами, ложь и лукавство - это предоставление искажённой информации (т. е. информации, не соответствующей действительности), или обман, но в случае лжи - эта придумывание информации о том, чего не было, а в случае лукавства - это, наоборот, частичное или полное сокрытие информации о том, что было.Приведём некоторые примеры лукавства.В известном литературном произведении Аркадия Гайдара: «Чук и Гек» рассказывается о приключениях двух братьев - Чука и Гека, - произошедших по причине потери ими, в результате баловства, телеграммы от своего отца. Братья «знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он предложил ничего не говорить матери. - Врать нельзя, - вздохнул Гек. - Мама за вранье всегда еще хуже сердится. - А мы не будем врать! - радостно воскликнул Чук. - Если она спросит, где телеграмма, - мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки. - Ладно, - согласился Гек. - Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал ... А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила».Здесь, братья, с одной стороны, не лгали своей матери, - поскольку она не спрашивала их о телеграмме. Однако, с другой стороны, - они сознательно утаили от неё всю информацию о получении этой телеграммы.● Муж поздно пришёл домой. Жена спрашивает его: - Где ты был? - У друга дома - отвечает муж. И, действительно, - муж был у друга дома. Но только самого друга при этом не было. А муж был там со своей любовницей.Здесь, с одной стороны, муж не лгал своей жене, поскольку она спросила: - Где ты был, а не с кем ты был? Однако, с другой стороны, муж сознательно скрыл от жены, с кем он был у своего друга [6].Таким образом, ложь и лукавство - имеют свои выраженные особенности и отличия. В связи с этим, данные понятия целесообразно различать и не смешивать между собой.Также отметим, что ложь и лукавство, в свою очередь, следует отличать от полулжи (полуправды), представляющими собой - вид обмана, при котором о чём-либо говорится одновременно и часть правды, и часть лжи. Таким образом, здесь присутствуют и ложь, и лукавство (как сокрытие части правды) одновременно. Примером этого может служить соблазнение дьяволом Евы (Быт. 3: 1-6). Здесь правда заключалась в том, что прародители, в соответствии с (Быт. 3: 22) [7], стали знать добро и зло. Ложь же заключалась в словах, что они при этом не умрут (Быт. 3: 4).Действительно, ведь нарушив заповедь в раю, прародители подверглись наказанию в соответствии с Божьим предупреждением: «а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2: 17). В частности, их тела стали смертными, а души лишились благодати Божьей, то есть подверглись смерти духовной. В Новом Завете о связи греха со смертью сказано: «сделанный грех рождает смерть» (Иак.1: 15); «грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим. 5: 12); «возмездие за грех - смерть» (Рим. 6: 23). Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27736 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 21:46 lapay написав: а Гітлера морози зупинили. а Гітлера морози зупинили.



Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.



А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть... Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть... Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 лют, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 555355545555555655575558> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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