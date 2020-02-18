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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:48

  Тракторист написав:пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...

6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.

Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54

  freeze написав:Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.

100%% человека Зеленского и в отставку :)
Коллега freeze, вы когда рисуете альтернативную реальность, не увлекайтесь конспирологией
А то потом, вам придётся тратить время на своё оправдание, а бизнес будет страдать :)

PS. Как там Гончарук ? Всё ещё на должности. Какая досада. А как вы писали, как писали :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лют, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54

Кінець зеленому оргазму... 8)

avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54

  Козак-характерник написав:Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.

КХ, смотрю, ты походу на фронт собрался, наверно искупать-смывать позор своих дедов :oops:
  Козак-характерник написав:В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное
удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и
двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима
и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий
"солдат-освободителей".
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:56

  pesikot написав:
  Тракторист написав:пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...

6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.

Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.

Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:00

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.
Не копайте новое дно.

Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.
Не надо изображать девственицу в публичном доме :)


Я не думал, что порохоботы будут такими слабенькими и глупенькими, что смогли проиграть с катастрофическим счетом.
Я думал на парламентских будет ну 25 у зеленых, по 15-20 процентов у оппо, Юли и Пети, это была бы нормальная совсем другая ситуация, но соперники зеленых оказались ущербными, вынесенные в одну калитку.
И это стало огромной проблемой для страны. Хотя я и поддерживал Юлю, но вижу и у нее очень несовременную увы недальновидную предвыборную компанию.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 18 лют, 2020 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:00

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
  Тракторист написав:пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...

6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.

Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.

Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.


Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. В остальном вы, вероятно, правы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:04

  zРадио написав:
Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.

Ну, в 2005 году именно это и произошло.
Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:07

  Tegularius написав:Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.

Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?
Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:07

  freeze написав:Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.

Что-то я начинаю подозревать, что соросята - это всего лишь пехота и скоро на смену им придут ястребки 8)
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