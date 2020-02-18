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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:48
Тракторист написав:
пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...
6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.
Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54
freeze написав:
Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.
100%% человека Зеленского и в отставку
Коллега freeze
, вы когда рисуете альтернативную реальность, не увлекайтесь конспирологией
А то потом, вам придётся тратить время на своё оправдание, а бизнес будет страдать
PS. Как там Гончарук ? Всё ещё на должности. Какая досада. А как вы писали, как писали
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 18 лют, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54
Кінець зеленому оргазму...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:54
КХ
Козак-характерник написав:
Мародьор. Немає війни де юре, кондитер не оголосив.
, смотрю, ты походу на фронт собрался, наверно искупать-смывать позор своих дедов
Козак-характерник написав:
В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное
удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и
двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима
и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий
"солдат-освободителей".
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:56
pesikot написав: Тракторист написав:
пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...
6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.
Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.
Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.
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Tegularius
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:00
pesikot написав: freeze написав:
Бужанский )))
Коллега freeze
, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.
Не копайте новое дно.
Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.
Не надо изображать девственицу в публичном доме
Я не думал, что порохоботы будут такими слабенькими и глупенькими, что смогли проиграть с катастрофическим счетом.
Я думал на парламентских будет ну 25 у зеленых, по 15-20 процентов у оппо, Юли и Пети, это была бы нормальная совсем другая ситуация, но соперники зеленых оказались ущербными, вынесенные в одну калитку.
И это стало огромной проблемой для страны. Хотя я и поддерживал Юлю, но вижу и у нее очень несовременную увы недальновидную предвыборную компанию.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 18 лют, 2020 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:00
Tegularius написав: pesikot написав: Тракторист написав:
пока у власти выгодополучатели майдана никто никакой правды искать не будет...
6 лет прошло, а тебе Майдан покоя не даёт.
Ты лучше скажи, о сегодняшней атаке российских на украинские позиции.
Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.
Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. В остальном вы, вероятно, правы
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:04
zРадио написав:
Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.
Ну, в 2005 году именно это и произошло.
Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:07
Tegularius написав:
Не было бы майдана - не было бы войны. Многие тысячи погибших были бы живы. Не было бы потери Крыма. Не было бы обвала экономики в 14-15 году.
Всего-то надо было подождать год, и переизбрать ненавистного Януковича на очередных выборах, в марте 15 года.
Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?
Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 18 лют, 2020 22:07
freeze написав:
Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.
Что-то я начинаю подозревать, что соросята - это всего лишь пехота и скоро на смену им придут ястребки
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