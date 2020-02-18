Додано: Вів 18 лют, 2020 22:00

pesikot написав: freeze написав: Бужанский ))) Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.

Не копайте новое дно.



Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.

Не надо изображать девственицу в публичном доме Коллега, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.Не копайте новое дно.Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.Не надо изображать девственицу в публичном доме

Я не думал, что порохоботы будут такими слабенькими и глупенькими, что смогли проиграть с катастрофическим счетом.Я думал на парламентских будет ну 25 у зеленых, по 15-20 процентов у оппо, Юли и Пети, это была бы нормальная совсем другая ситуация, но соперники зеленых оказались ущербными, вынесенные в одну калитку.И это стало огромной проблемой для страны. Хотя я и поддерживал Юлю, но вижу и у нее очень несовременную увы недальновидную предвыборную компанию.