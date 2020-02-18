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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5555555655575558> Додано: Вів 18 лют, 2020 22:07 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. В остальном вы, вероятно, правы



Эти предположения из разряда голливудских фильмов, могло пойти так, могло пойти по другому, могло по третьему сценарию. Совершенно достоверно одно - никто не имеет понятия как он встретит следующий Новый Год, не говоря уже о судьбе Крыма. Эти предположения из разряда голливудских фильмов, могло пойти так, могло пойти по другому, могло по третьему сценарию. Совершенно достоверно одно - никто не имеет понятия как он встретит следующий Новый Год, не говоря уже о судьбе Крыма. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15233 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6059 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:09 pesikot написав: Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?

Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить

Медальку вручали уже в этот день, или просто выбили на ней эту дату? Медальку вручали уже в этот день, или просто выбили на ней эту дату? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1141 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:10 zРадио написав: lapay написав: а Гітлера морози зупинили. а Гітлера морози зупинили.



Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.



А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть... Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть...

https://www.bbc.com/russian/features-38445228

7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.



Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение

Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.



"Даже не зима, а осенние дожди положили конец немецкому наступлению. Дождь вперемешку со снегом шел непрерывно, дороги размокли, недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия определил оперативную обстановку последующих недель", - вспоминал командующий 3-й танковой группой Герман Гот.



10-я танковая дивизия за три дня потеряла в результате поломок 35 машин.



Грузовики застревали в грязи. Поскольку буксирных тросов не запасли, пришлось сбрасывать их с самолетов.



Красная армия тоже страдала от стихии, но меньше, поскольку была менее моторизована. В Подмосковье в ее распоряжении имелась густая железнодорожная сеть, а немцы не успели перешить дороги на европейскую колею и зависели от русских грунтовок. Советские самолеты взлетали с бетонных аэродромов, а немецкие с наскоро приспособленных и раскисших площадок.



Видимо, не случайно обе армии до конца войны крупных операций поздней осенью не начинали.

,,,

В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки.



"Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.



"Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок.



Цена успехов вермахта возрастала. Так, 6-я танковая дивизия с 10 по 16 октября лишилась 140 из 200 наличных танков.



Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны.

...

Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.



Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальные

из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.



Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.



По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы.



"В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.



Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.



По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.



А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.





Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього. 7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучениеГейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г."Даже не зима, а осенние дожди положили конец немецкому наступлению. Дождь вперемешку со снегом шел непрерывно, дороги размокли, недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия определил оперативную обстановку последующих недель", - вспоминал командующий 3-й танковой группой Герман Гот.10-я танковая дивизия за три дня потеряла в результате поломок 35 машин.Грузовики застревали в грязи. Поскольку буксирных тросов не запасли, пришлось сбрасывать их с самолетов.Красная армия тоже страдала от стихии, но меньше, поскольку была менее моторизована. В Подмосковье в ее распоряжении имелась густая железнодорожная сеть, а немцы не успели перешить дороги на европейскую колею и зависели от русских грунтовок. Советские самолеты взлетали с бетонных аэродромов, а немецкие с наскоро приспособленных и раскисших площадок.Видимо, не случайно обе армии до конца войны крупных операций поздней осенью не начинали.,,,В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки."Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге."Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок.Цена успехов вермахта возрастала. Так, 6-я танковая дивизия с 10 по 16 октября лишилась 140 из 200 наличных танков.Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны....Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальныеиз донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы."В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9935 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:10 Tegularius написав: zРадио написав:

Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.

Ну, в 2005 году именно это и произошло.

Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти. Ну, в 2005 году именно это и произошло.Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.



В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.



Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.



Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли... В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли... zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:11 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: freeze написав: Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут. Слушок пошел, что соросенка французского прокурора в отставку отправят, может какого то наконец профессионала назначат за долгие годы. Так что может и подвижки по делу майдана будут.

Что-то я начинаю подозревать, что соросята - это всего лишь пехота и скоро на смену им придут ястребки Что-то я начинаю подозревать, что соросята - это всего лишь пехота и скоро на смену им придут ястребки



Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила. Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15233 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6059 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:15 freeze написав: И это стало огромной проблемой для страны. Хотя я и поддерживал Юлю, но вижу и у нее очень несовременную увы недальновидную предвыборную компанию. И это стало огромной проблемой для страны. Хотя я и поддерживал Юлю, но вижу и у нее очень несовременную увы недальновидную предвыборную компанию.

А вы, не натягивайте юбочку на коленки, сидя у венеролога.



Вам лично писалось, что из себя представляет Бубочка, но вы как попугай:- порохоботы врут, порохоботы врут



"Порохоботы" оказались правы.

Да и переобуваться пришлось вам, а не "порохоботам" А вы, не натягивайте юбочку на коленки, сидя у венеролога.Вам лично писалось, что из себя представляет Бубочка, но вы как попугай:- порохоботы врут, порохоботы врут"Порохоботы" оказались правы.Да и переобуваться пришлось вам, а не "порохоботам" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:18 Tegularius написав: pesikot написав: Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?

Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить

Медальку вручали уже в этот день, или просто выбили на ней эту дату? Медальку вручали уже в этот день, или просто выбили на ней эту дату?

По сути, значит, сказать нечего. По сути, значит, сказать нечего. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:20 Re: Політичні дискусії freeze написав: Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила. Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила.

В них тільки земля державна є, під це і бабки західні заходять - щоб скупити 9 млн га державної с/г землі, яку можна продавати навіть без конкурса. В них тільки земля державна є, під це і бабки західні заходять - щоб скупити 9 млн га державної с/г землі, яку можна продавати навіть без конкурса. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9935 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:21 freeze написав: Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила. Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила.

Коллега freeze, вы совсем долбанулись на теме соросят.



А всё почему ? потому что, никак не можете признать, что вас банально развели.



Признание - путь к исцелению Коллега, вы совсем долбанулись на теме соросят.А всё почему ? потому что, никак не можете признать, что вас банально развели.Признание - путь к исцелению "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 22:24 zРадио написав: Tegularius написав: zРадио написав:

Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.

Ну, в 2005 году именно это и произошло.

Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти. Ну, в 2005 году именно это и произошло.Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.



В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.



Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.



Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли... В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли...

Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров.

Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию? Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров.Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию? Tegularius Повідомлень: 1141 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5555555655575558> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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