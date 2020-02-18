Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов. В остальном вы, вероятно, правы
Эти предположения из разряда голливудских фильмов, могло пойти так, могло пойти по другому, могло по третьему сценарию. Совершенно достоверно одно - никто не имеет понятия как он встретит следующий Новый Год, не говоря уже о судьбе Крыма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.
"Даже не зима, а осенние дожди положили конец немецкому наступлению. Дождь вперемешку со снегом шел непрерывно, дороги размокли, недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия определил оперативную обстановку последующих недель", - вспоминал командующий 3-й танковой группой Герман Гот.
10-я танковая дивизия за три дня потеряла в результате поломок 35 машин.
Грузовики застревали в грязи. Поскольку буксирных тросов не запасли, пришлось сбрасывать их с самолетов.
Красная армия тоже страдала от стихии, но меньше, поскольку была менее моторизована. В Подмосковье в ее распоряжении имелась густая железнодорожная сеть, а немцы не успели перешить дороги на европейскую колею и зависели от русских грунтовок. Советские самолеты взлетали с бетонных аэродромов, а немецкие с наскоро приспособленных и раскисших площадок.
Видимо, не случайно обе армии до конца войны крупных операций поздней осенью не начинали. ,,, В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки.
"Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.
"Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок.
Цена успехов вермахта возрастала. Так, 6-я танковая дивизия с 10 по 16 октября лишилась 140 из 200 наличных танков.
Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны. ... Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.
Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальные из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.
Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.
По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы.
"В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.
Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.
По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.
А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.
Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав: Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.
Ну, в 2005 году именно это и произошло. Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.
В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.
Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.
Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли...
Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров. Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?