Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.
Ну, в 2005 году именно это и произошло. Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.
В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.
Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.
Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли...
Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров. Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?
Tegularius написав:Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?
Вот с этим не спорю - удобный момент для захвата Крыма путину подарили именно майдановцы. Еще и не имеют мужества в этом признаться!
Tegularius написав:Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров. Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?
Нової влада? Та Яник не збирався нікуди йти, аж поки Рада не зняла охорону з владного кварталу, або почав би мухлювати, на виборах, як і десять років до того, або запросив би війська РФ, що і зробив. Коли був Янукович, Путін контролював всю Україну, без нього - тільки маленьку частину, там де найбільш упороті ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.
"Даже не зима, а осенние дожди положили конец немецкому наступлению. Дождь вперемешку со снегом шел непрерывно, дороги размокли, недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия определил оперативную обстановку последующих недель", - вспоминал командующий 3-й танковой группой Герман Гот.
10-я танковая дивизия за три дня потеряла в результате поломок 35 машин.
Грузовики застревали в грязи. Поскольку буксирных тросов не запасли, пришлось сбрасывать их с самолетов.
Який жах! А чому їх бандера не попередив, щоб далі України і не потикалися