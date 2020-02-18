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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5553555455555556>
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:18

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Медальку за Освобождение Крыма от 20.02.2014 как оправдаешь ?
Учитывая, что медальку ещё надо заказать и изготовить :)

Медальку вручали уже в этот день, или просто выбили на ней эту дату?

По сути, значит, сказать нечего.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила.

В них тільки земля державна є, під це і бабки західні заходять - щоб скупити 9 млн га державної с/г землі, яку можна продавати навіть без конкурса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:21

  freeze написав:Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила.

Коллега freeze, вы совсем долбанулись на теме соросят.

А всё почему ? потому что, никак не можете признать, что вас банально развели.

Признание - путь к исцелению :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:24

  zРадио написав:
  Tegularius написав:
  zРадио написав:
Потеря Крыма, скорее всего, случилась бы позже, в случае победы на регулярных выборах представителей евроатлантических оптимистов.

Ну, в 2005 году именно это и произошло.
Россия бы не решилась на аннексию в случае мирной и законной смены власти.


В 2005-м плановый уход из Севастополя был еще далеко. Да и, если память не изменяет, РФ тогда всерьез готовила перебазирование флота в Новороссийск - рано, или поздно.

Но позже эти планы похерили, оценив, что Новороссийск - не замена Севастополю.

Обратите внимание, что путин только в 2007-м в Мюнхене заявил о международных амбициях РФ. До этого, видимо не чувствовал силы, за армией... В 2005-м нефтедоллары только-только поперли...

Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров.
Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:32

  Tegularius написав:Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?


Вот с этим не спорю - удобный момент для захвата Крыма путину подарили именно майдановцы. Еще и не имеют мужества в этом признаться!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:34

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Да, если бы новая власть в одностороннем порядке разорвала Харьковские соглашения, настаивала на выводе ЧФ - такой вариант был бы вероятен. Но думается, вначале было бы дипломатическое давление, торги, попытка надавить на Украину через западных партнёров.
Здесь же появился шикарный повод: из Киева удрал президент, легитимность новой власти под сомнением, власть на местах, по крайней мере видимо, вершат толпы "майдановцев". Почему бы не срежиссировать такую же толпу "возмущенного народа" и её руками провернуть аннексию?

Нової влада? Та Яник не збирався нікуди йти, аж поки Рада не зняла охорону з владного кварталу, або почав би мухлювати, на виборах, як і десять років до того, або запросив би війська РФ, що і зробив.
Коли був Янукович, Путін контролював всю Україну, без нього - тільки маленьку частину, там де найбільш упороті ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:36

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ниже карта в динамике - играла бы определяющую роль погода, с весны 1942-го захват территорий немцами продолжился бы. Но он не продолжился.

Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:38

  lapay написав:https://www.bbc.com/russian/features-38445228
7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.

Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение
Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.

"Даже не зима, а осенние дожди положили конец немецкому наступлению. Дождь вперемешку со снегом шел непрерывно, дороги размокли, недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия определил оперативную обстановку последующих недель", - вспоминал командующий 3-й танковой группой Герман Гот.

10-я танковая дивизия за три дня потеряла в результате поломок 35 машин.

Грузовики застревали в грязи. Поскольку буксирных тросов не запасли, пришлось сбрасывать их с самолетов.

Який жах!
А чому їх бандера не попередив, щоб далі України і не потикалися :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:42

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Який жах!
А чому їх бандера не попередив, щоб далі України і не потикалися

Кого їх - Гітлера і Сталіна? В цих ватанів амбіції були на півсвіту, в кожного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:46

  lapay написав:
  Аlександр написав:Який жах!
А чому їх бандера не попередив, щоб далі України і не потикалися

Кого їх - Гітлера і Сталіна? В цих ватанів амбіції були на півсвіту, в кожного.


Гитлер - ватан (с) Пхахахахахахах.
Сільські прихильники Тотенкопф с тобой вряд ли согласятся :mrgreen:
zРадио
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