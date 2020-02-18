Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя
Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.
Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.
Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя
Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.
Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.
Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать
Если в 1991 году украинцам обещали уровень жизни “как во Франции”, в 2013 году агитировали за евроассоциацию примером Польши, то в 2020 году министр Милованов строит планы, как за 5-10 лет догнать Беларусь.