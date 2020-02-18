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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5553555455555556
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:48

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Вы не дооцениваете мощи соросят, они снесут на хрен и ястребят и голубят, и порохоботов, и зелебобиков, у них деньги, и это сила.

Коллега freeze, вы совсем долбанулись на теме соросят.

А всё почему ? потому что, никак не можете признать, что вас банально развели.

Признание - путь к исцелению :)


если я признаю, что порохоботов и зелебобиков развели более умные люди, то этот кошмар исчезнет ?
Признаю, завтра оценим изменения
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:53

Re: Політичні дискусії

В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя

Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.

Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.

Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:58

  Тракторист написав:а что в этом не правда?

Все. Там 100% брехні.
А що там правда? Хоч 1 факт.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:59

  freeze написав:В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя

Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.

Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.

Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать


###аний сором
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Гитлер - ватан (с) Пхахахахахахах.
Сільські прихильники Тотенкопф с тобой вряд ли согласятся

Путя ж не випадково німецьку вчив. :)
Замінив німецькій світ на руській, і погнав об'єднувати, правда, врахував помилки вчителя - не ліз туди, де його не підтримували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускат

Треба було їх в Одесу - там санаторіїв і лікарень - море, тим паче зима, не сезон. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:10

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.

В Раші теж майдан рубль опустив - тільки коли ж він там був?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:27

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-18

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  pesikot написав:Вместо эпиграфа

Если в 1991 году украинцам обещали уровень жизни “как во Франции”, в 2013 году агитировали за евроассоциацию примером Польши, то в 2020 году министр Милованов строит планы, как за 5-10 лет догнать Беларусь.

https://vesti.ua/strana/vo-skolko-ukrai ... sya-majdan

В годовщину расстрелов на Майдане Порошенко перед телекамерами поплакал над автопокрышкой
- Сфоткал уже?

- Ещё пару кадров, Пётр Алексеевич, слезу плохо видно. Не могли бы Вы ее другой рукой смахивать?

Зображення
  pesikot написав:Идиот с пропитыми мозгами.

  andrijk777 написав:
  Тракторист написав:а что в этом не правда?

Все. Там 100% брехні.
А що там правда? Хоч 1 факт.

Итак, значит доллар сейчас по 8 грн. 8)
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