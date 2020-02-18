Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя
Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.
Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.
Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В Тернопольской области организовали блокпосты против украинцев из Уханя
Рубрика "Единая страна". Местные жители вышли патрулировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Власти поддерживают акцию и обращаются к президенту с официальным протестом.
Как Софа Ротару пела при советской власти - Я, ты, он, она вместе дружная страна.
Закрыть их в Тернопольской области, и не выпускать месяц, имхо, пусть лекции про Степу Бандеру читают, на юг не пускать
Если в 1991 году украинцам обещали уровень жизни “как во Франции”, в 2013 году агитировали за евроассоциацию примером Польши, то в 2020 году министр Милованов строит планы, как за 5-10 лет догнать Беларусь.
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег. Слава Україні! Смерть москалям!
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Не по 8, факт. Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?