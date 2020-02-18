RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5554555555565557
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:47

  vano80 написав:
  Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн. 8)


Не по 8, факт.
Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?

К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает?
Tegularius
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.02.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:51

  Libo написав:
Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.

Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий.
Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться.
Tegularius
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.02.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:00

  pesikot написав:
  freeze написав:Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.
Не копайте новое дно.

Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.
Не надо изображать девственицу в публичном доме :)

А вот это не от Бужанского:
Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 681&type=3

Скажете, он тоже врет?
yanyura
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:31

якщо солдату відірвало ногу і він вколов собі заспокійливе,але це(укол а не відірвана нога) привело до смерті - то такий солдат вже не Герой...

Вообще-то, ни в одной армии не признают Героем просто за оторванную ногу или даже за смерть.
Героем называют только за поступок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15392
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5554555555565557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17444)
19.02.2020 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.