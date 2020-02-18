Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Не по 8, факт. Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?
К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает?
Libo написав: Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.
Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий. Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться.
Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо. Не копайте новое дно.
Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе. Не надо изображать девственицу в публичном доме
А вот это не от Бужанского:
Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту.