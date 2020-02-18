Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Не по 8, факт. Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?
К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает?
Libo написав: Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.
Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий. Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться.
Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо. Не копайте новое дно.
Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе. Не надо изображать девственицу в публичном доме
А вот это не от Бужанского:
Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту.
Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г. ............. В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки.
"Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.
"Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок. .................. Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны. ... Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.
Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальные из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.
Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.
По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы.
"В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.
Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.
По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.
А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.
Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього.
Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот? И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали? С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм). Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.
zРадио писал(а): Ниже карта в динамике - играла бы определяющую роль погода, с весны 1942-го захват территорий немцами продолжился бы. Но он не продолжился.
Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове.
Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было. Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.
В Раші теж майдан рубль опустив - тільки коли ж він там був?
Майдан не майдан, но санкции после захвата Крыма и вмешательства на Донбассе сыграли немаловажную роль.