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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5554555555565557
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:47

  vano80 написав:
  Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн. 8)


Не по 8, факт.
Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?

К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:51

  Libo написав:
Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.

Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий.
Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:00

  pesikot написав:
  freeze написав:Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.
Не копайте новое дно.

Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.
Не надо изображать девственицу в публичном доме :)

А вот это не от Бужанского:
Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 681&type=3

Скажете, он тоже врет?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:31

якщо солдату відірвало ногу і він вколов собі заспокійливе,але це(укол а не відірвана нога) привело до смерті - то такий солдат вже не Герой...

Вообще-то, ни в одной армии не признают Героем просто за оторванную ногу или даже за смерть.
Героем называют только за поступок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:48

  Kudrjavuy написав:
  lapay написав:.....
Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?

Всё в Руках Верховного.
Только Верховного избрали из "Квартала-95" :shock:

Который честно решил "договариваться". :shock:

До этого 5 лет был другой.
Ну и?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 02:57

  lapay написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:а Гітлера морози зупинили.


Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.

А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть...

https://www.bbc.com/russian/features-38445228
7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.

Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение
Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.
.............
В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки.

"Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.

"Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок.
..................
Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны.
...
Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.

Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальные
из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.

Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.

По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы.

"В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.

Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.

По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.

А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.


Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього.

Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот?
И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали?
С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).
Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.

zРадио писал(а):
Ниже карта в динамике - играла бы определяющую роль погода, с весны 1942-го захват территорий немцами продолжился бы. Но он не продолжился.

Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове.

Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было.
Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.

В Раші теж майдан рубль опустив - тільки коли ж він там був?

Майдан не майдан, но санкции после захвата Крыма и вмешательства на Донбассе сыграли немаловажную роль.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 03:18

  ЛАД написав:С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).
Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.


Сарказм, конечно. Или даже сатира. Невозможно уже всерьез реагировать на этот "вятрович головного мозга"
zРадио
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