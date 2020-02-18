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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5554555555565557 Додано: Сер 19 лют, 2020 00:47 vano80 написав: Аlександр написав: Итак, значит доллар сейчас по 8 грн. Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.



Не по 8, факт.

Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать? Не по 8, факт.Есть у меня слабость, я у любителей "по 8" интересуюсь - а что такого собственно случилось в стране, что еще до майдана "астанавитесь!" сраным веником метался по миру денег занять? Или мне память изменяет и никто 15 ярдов взаем не хотел получить? И никто трешечку не успел занять, которую нам еще отдавать?

К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает? К чему это? Только он хотел занять? А Порошенко не занимал, Ющенко, Тимошенко, Зеленский не занимает? Tegularius Повідомлень: 1140 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 00:51 Libo написав:

Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.

Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.

Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий.

Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться. Когда было больше свободы, вопрос мягко говоря спорный. По крайней мере, тогда почти не было запрещённых сайтов, кинофильмов , книг, песен. Не было запрещенной символики, запрещенных партий.Вы конечно скажете, что все эти запреты оправданны, но свободы стало меньше, от этого факта никуда не деться. Tegularius Повідомлень: 1140 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 01:00 pesikot написав: freeze написав: Бужанский ))) Бужанский )))

Коллега freeze, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.

Не копайте новое дно.



Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.

Не надо изображать девственицу в публичном доме Коллега, ваши убаюкивающие посты прошли мимо.Не копайте новое дно.Вы так хотели закопать Порошенко, что выкопали яму самому себе.Не надо изображать девственицу в публичном доме

А вот это не от Бужанского:

Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зіновій Парасюк и Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 681&type=3



Скажете, он тоже врет? А вот это не от Бужанского:Скажете, он тоже врет? yanyura Повідомлень: 5307 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 01:31 якщо солдату відірвало ногу і він вколов собі заспокійливе,але це(укол а не відірвана нога) привело до смерті - то такий солдат вже не Герой...

Вообще-то, ни в одной армии не признают Героем просто за оторванную ногу или даже за смерть.

Героем называют только за поступок. Вообще-то, ни в одной армии не признают Героем просто за оторванную ногу или даже за смерть.Героем называют только за Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 01:48 Kudrjavuy написав: lapay написав: .....

Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало? .....Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?

Всё в Руках Верховного.

Только Верховного избрали из "Квартала-95"



Который честно решил "договариваться". Всё в Руках Верховного.Только Верховного избрали из "Квартала-95"Который честно решил "договариваться".

До этого 5 лет был другой.

Ну и? До этого 5 лет был другой.Ну и? ЛАД 2 Повідомлень: 15394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 02:57 lapay написав: zРадио написав: lapay написав: а Гітлера морози зупинили. а Гітлера морози зупинили.



Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.



А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть... Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть...

https://www.bbc.com/russian/features-38445228

7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.



Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании, тяжелые потери в личном составе и материальной части , совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучение

Гейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г.

.............

В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки.



"Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир, а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется , чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.



" Расчленение боевых порядков группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок.

..................

Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны.

...

Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.



Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения. Потери в людях просто колоссальные

из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.



Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.



По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы.



"В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.



Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.



По словам фельдмаршала фон Бока, "создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.



А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.





Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього. 7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании,, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучениеГейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г..............В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки."Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир,, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок......................Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения.из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы."В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.По словам фельдмаршала фон Бока,А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього.

Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот?

И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали?

С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).

Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.



zРадио писал(а):

Ниже карта в динамике - играла бы определяющую роль погода, с весны 1942-го захват территорий немцами продолжился бы. Но он не продолжился.

Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове. Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове.

Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было.

Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.



В Раші теж майдан рубль опустив - тільки коли ж він там був?

Майдан не майдан, но санкции после захвата Крыма и вмешательства на Донбассе сыграли немаловажную роль. Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот?И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали?тоже не согласен (если это не сарказм).Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было.Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.Майдан не майдан, но санкции после захвата Крыма и вмешательства на Донбассе сыграли немаловажную роль. ЛАД 2 Повідомлень: 15394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 03:18 ЛАД написав: С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).

Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.

тоже не согласен (если это не сарказм).Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.



Сарказм, конечно. Или даже сатира. Невозможно уже всерьез реагировать на этот "вятрович головного мозга" Сарказм, конечно. Или даже сатира. Невозможно уже всерьез реагировать на этот "вятрович головного мозга" zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5554555555565557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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